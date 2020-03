Nissan présente un ERTE pour quelque 3 000 travailleurs en Catalogne sans l’accord avec les syndicats | Moteur

Le japonais Nissan a présenté un dossier de réglementation du travail temporaire (ERTE) pour quelque 3000 employés de ses centres de Zona Franca, Montcada et Sant Andreu de la Barca sans l’accord avec les syndicats, qui jugent insuffisantes les conditions économiques offertes par la multinationale. .

Le constructeur fait valoir l’ERTE pour des raisons de “force majeure” en raison d’une pénurie de fournitures et de la nécessité de protéger les travailleurs contre le coronavirus, forçant une autre partie de la main-d’œuvre à travailler à distance depuis le domicile.

Les personnes touchées par ERTE sont les opérateurs de production dans l’usine Zona Franca, la deuxième plus grande de Catalogne et arrêtée depuis vendredi dernier; ainsi que celles de Montcada et de Sant Andreu de la Barca.

Nissan complétera les allocations chômage jusqu’à 80% du salaire

L’entreprise a proposé aux syndicats de compléter les allocations de chômage qu’ils perçoivent jusqu’à 80% du salaire, conditions qu’ils ont rejetées car ils estiment qu’ils sont loin de ce que proposent les autres entreprises du secteur, telles que Siège, qui a complété les salaires jusqu’à 90%.

Selon les syndicats, l’offre de l’entreprise ne comprend pas non plus vous payez un supplément ou des vacances.

“Nous vous avons dit que cela ne pouvait pas être les travailleurs sont les seuls à payer la pause pour le coronavirus et pour que l’entreprise n’assume rien “, a déclaré à Efe un dirigeant syndical présent à la réunion.

Le comité d’entreprise avertit que l’ERTE met en danger la zone de libre-échange

Dans des communications séparées, les sections syndicales CCOO et UGT dénoncent “le manque de volonté” Nissan conclut un accord.

Les syndicats ont convenu soumettre des allégations à ERTE devant la Generalitat et ils exigeront que l’entreprise épuise tous les formules de flexibilité qui recueille la convention collective avant de lancer le dossier de régulation.

L’ERTE, qui restera en vigueur jusqu’à la résolution de la situation d’urgence du coronavirus, sera appliqué dans la zone de libre-échange, coïncidant également avec une temps de grandes difficultés de la plante, qui produit à 20% de sa capacité en raison du manque de charge de travail

Ficosa avec les syndicats un ERTE pour 1 400 travailleurs à l’usine de Barcelone à ViladecavalIs

De son côté, la direction et les syndicats de Ficosa, spécialisés dans les composants automobiles, finalisent un dossier de réglementation de l’emploi temporaire (ERTE) pour l’usine de Viladecavalls (Barcelone), dans laquelle quelque 1 400 personnes travaillent, et que l’entreprise veut déposer avant le week-end.

Ficosa, le troisième plus grand fabricant de composants automobiles avec des capitaux espagnols, soutiendra raisons de “force majeure” de présenter le dossier, en raison de l’impact sur sa production de la crise des coronavirus, puisqu’il s’agit d’un fournisseur de premier plan de constructeurs automobiles en Espagne, qui ont déjà fermé leurs usines.

L’entreprise, contrôlée par le géant japonais Panasonic, a souligné que l’ERTE ne concernera, en principe, que le personnel directement impliqué dans la ligne de production, tandis que certains employés font déjà du télétravail.

L’usine de Viladecavalls est actuellement “demi-gaz”, puisque seules les lignes aux tâches “indispensables” maintiennent leur activité.