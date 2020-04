Noam Chomsky sur la réponse désastreuse du coronavirus de Trump, Bernie Sanders et ce qui lui donne de l’espoir

Comment les États-Unis – le pays le plus riche du monde – sont-ils devenus l’épicentre mondial de l’épidémie de coronavirus, avec une personne mourant du COVID-19 toutes les 47 secondes? Nous passons une heure avec Noam Chomsky, dissident politique, linguiste et auteur de renommée mondiale, à discuter de ce moment sans précédent de l’histoire et de ses implications politiques, alors que le sénateur Bernie Sanders annonce qu’il suspend sa campagne pour la présidence. Chomsky décrit également comment les travailleurs médicaux de première ligne et l’organisation progressive lui donnent de l’espoir.

AMY GOODMAN: Nous diffusons depuis New York, l’épicentre de la pandémie de coronavirus. Les États-Unis eux-mêmes sont maintenant l’épicentre mondial, avec une personne mourant de COVID-19 toutes les 47 secondes. Aux États-Unis, près de 16 700 décès par coronavirus ont été enregistrés, le nombre de cas confirmés avoisinant le demi-million, soit plus que l’Italie, l’Espagne et la France réunies. Bien sûr, le véritable taux d’infections est de loin, beaucoup plus élevé en raison d’un manque critique de tests. Cela intervient alors que le département du Travail a déclaré jeudi que plus de 6,6 millions d’Américains avaient déposé une demande de prestations de chômage au cours de la semaine dernière, alors que le rythme et l’ampleur des pertes d’emplois aux États-Unis devraient rivaliser avec la Grande Dépression.

Eh bien, pour en savoir plus sur les implications politiques de ce moment sans précédent, nous nous tournons aujourd’hui vers Noam Chomsky pour l’heure, dissident politique de renommée mondiale, linguiste et auteur, professeur lauréat au Département de linguistique de l’Université de l’Arizona, Tucson, professeur émérite au Massachusetts Institute of Technology, où il a enseigné pendant plus de 50 ans. Ses livres récents incluent Global Discontents: Conversations on the Rising Threats to Democracy, Who Rules the World? et Requiem for the American Dream: The 10 Principles of Concentration of Wealth & Power.

Mercredi, Noam Chomsky s’est joint à nous pour une conversation depuis son domicile de Tucson, en Arizona, où il se réfugie sur place avec son épouse Valeria. C’était juste avant que le sénateur Bernie Sanders n’annonce qu’il suspend sa campagne pour la nomination présidentielle démocrate, faisant de l’ancien vice-président Joe Biden le candidat présumé pour faire face à Donald Trump lors des élections de novembre. J’ai commencé par demander au professeur Chomsky ce qui se passe en ce moment dans le contexte des élections de 2020 et ce qu’il voit se produire en novembre.

NOAM CHOMSKY: Si Trump est réélu, c’est un désastre indescriptible. Cela signifie que les politiques des quatre dernières années, qui ont été extrêmement destructrices pour la population américaine, pour le monde, seront poursuivies et probablement accélérées. Ce que cela va signifier pour la santé est déjà assez grave. Je viens de mentionner les chiffres du Lancet. Cela va empirer. Ce que cela signifie pour l’environnement ou la menace d’une guerre nucléaire, dont personne ne parle mais qui est extrêmement grave, est indescriptible.

Supposons que Biden soit élu. Je m’attendrais à ce que ce soit essentiellement une continuation d’Obama – rien de très grand, mais au moins pas totalement destructeur, et des opportunités pour un public organisé de changer ce qui se fait, d’imposer des pressions.

Il est courant de dire maintenant que la campagne Sanders a échoué. Je pense que c’est une erreur. Je pense que ce fut un succès extraordinaire, qui a complètement changé l’arène du débat et de la discussion. Des questions impensables il y a quelques années sont désormais au centre de l’attention.

Le pire crime qu’il ait commis aux yeux de l’establishment n’est pas la politique qu’il propose; c’est le fait qu’il a pu inspirer des mouvements populaires, qui s’étaient déjà développés – Occupy, Black Lives Matter, beaucoup d’autres – et les transformer en un mouvement activiste, qui ne se présente pas seulement tous les deux ans pour pousser un leader et rentrez chez vous, mais appliquez une pression constante, un activisme constant, etc. Cela pourrait affecter une administration Biden. Cela pourrait aussi – même s’il ne s’agit que d’une action de maintien, cela signifie qu’il y a du temps pour faire face aux crises majeures.

Prenez Medicare for All ou, l’autre planche majeure du programme Sanders, une éducation universitaire gratuite. Dans tout le spectre grand public, jusqu’à ce qu’on appelle la gauche dans le courant dominant, cela est condamné comme trop radical pour les Américains. Pensez juste à ce que cela signifie. C’est une attaque contre la culture et la société américaines, que vous attendez d’un ennemi hostile. Ce qu’il dit, c’est qu’il est trop radical de dire que nous devrions nous élever au niveau de pays comparables. Ils ont tous une certaine forme de soins de santé nationaux. La plupart d’entre eux ont accès à l’enseignement supérieur gratuit – les pays les plus performants au niveau national, comme la Finlande, sont gratuits; Allemagne, gratuit; droit à notre sud, le Mexique, un pays pauvre, un enseignement supérieur de haute qualité, gratuit. Donc, dire que nous devrions nous élever au niveau du reste du monde est considéré comme trop radical pour les Américains. C’est un commentaire étonnant. Comme je l’ai dit, c’est une critique de l’Amérique que vous attendez d’un ennemi super hostile.

C’est la gauche du spectre. Vous dit que nous avons des problèmes très profonds. Ce n’est pas seulement Trump. Il a aggravé la situation, mais les problèmes vont beaucoup plus loin, tout comme, disons, la catastrophe des ventilateurs, que j’ai décrite, basée sur une bonne logique capitaliste avec le coup de marteau supplémentaire qui rend le gouvernement inefficace pour faire face aux choses. C’est beaucoup plus profond que Trump. Et nous devons faire face à ces faits. Certains le font. Je suis sûr que vous avez signalé – je ne me souviens pas – que vous avez probablement signalé le réglage de l’horloge de la fin du monde en janvier. D’accord?

AMY GOODMAN: Oui.

NOAM CHOMSKY: Remarquez ce qui s’est passé. Tout au long du mandat de Trump, l’aiguille des minutes de la Doomsday Clock, la meilleure évaluation générale que nous ayons de l’état du monde, s’est rapprochée de minuit – la fin – a atteint le point le plus élevé de tous les temps. En janvier, il l’a dépassé. Les analystes ont abandonné les minutes, sont passés à quelques secondes: une centaine de secondes à minuit, grâce à Donald Trump.

Et le Parti républicain, qui est juste monstrueux, ne se qualifie plus comme parti politique. Il fait simplement écho timidement tout ce que dit le maître. Intégrité zéro. C’est tout simplement incroyable à regarder. Il s’entoure d’une collection de sycophants qui répètent avec adoration tout ce qu’il dit. Véritable attaque majeure contre la démocratie, parallèlement à l’attaque contre la survie de l’humanité, pour citer à nouveau JPMorgan Chase – la guerre nucléaire, augmentant la menace d’une guerre nucléaire, démantelant le système de contrôle des armements, ce qui nous a, dans une certaine mesure, protégés d’une catastrophe totale . C’est étonnant à regarder.

La même note que j’ai citée sur la façon dont les politiques que nous suivons mettent en péril la survie de l’humanité a fini par arguer que les banques devraient réduire leur soutien aux combustibles fossiles, en partie à cause des conséquences sur la réputation. Leur réputation est mise à mal. Qu’est-ce que ça veut dire? Cela signifie que les militants font pression sur eux et qu’ils doivent maintenir une sorte de réputation. Maintenant, c’est une bonne leçon.

Et il fonctionne. Nous avons vu des exemples très frappants. Prenons, disons, le Green New Deal. Il y a quelques années, c’était un objet de ridicule, si cela était mentionné du tout. Une certaine forme de Green New Deal est essentielle pour la survie de l’humanité. Maintenant, cela fait partie de l’agenda général. Pourquoi? Engagement activiste. Surtout le mouvement Sunrise, un groupe de jeunes, a agi de manière significative, au point de s’asseoir dans les bureaux du Congrès. Ils ont reçu le soutien d’Alexandria Ocasio-Cortez et d’autres jeunes législateurs qui sont entrés en fonction dans le cadre de la vague populaire inspirée de Sanders – un autre grand succès. Ed Markey, sénateur du Massachusetts s’est joint à nous. Maintenant, cela fait partie du programme législatif. La prochaine étape consiste à le forcer à passer sous une forme viable. Et il y a de très bonnes idées sur la façon de procéder. Eh bien, c’est ainsi que les choses peuvent changer.

Avec une présidence Biden, il y aurait, sinon une administration fortement sympathique, au moins une qui pourrait être atteinte, pourrait être mise sous pression. Et c’est très important. Si vous regardez le très bon historien du travail – je suis sûr que vous connaissez Erik Loomis, qui a étudié les efforts des travailleurs pour instaurer des changements dans la société, parfois pour eux-mêmes, parfois pour la société en général. Et il a fait remarquer – a fait un point intéressant. Ces efforts ont réussi quand il y avait une administration tolérante ou sympathique, pas quand il n’y en avait pas. C’est un gros – l’une des nombreuses différences énormes entre Trump, le sociopathe, et Biden, qui est plutôt vide – vous pouvez le pousser d’une manière ou d’une autre. C’est l’élection la plus cruciale de l’histoire humaine, littéralement. Encore quatre ans de Trump, et nous avons de gros ennuis.

AMY GOODMAN: De retour avec le professeur Noam Chomsky dans 30 secondes.

AMY GOODMAN: «Ave Maria», a joué aujourd’hui, vendredi saint, à l’intérieur de la coquille incendiée de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il a été diffusé en direct. Voici Democracy Now !, democracynow.org, The Quarantine Report. Je suis Amy Goodman, alors que nous continuons mon entretien avec Noam Chomsky. Je lui ai demandé comment les États-Unis, le pays le plus riche du monde, sont devenus l’épicentre de la pandémie.

NOAM CHOMSKY: Eh bien, les États-Unis sont – je veux dire, les pays ont réagi à cela de nombreuses façons, certains avec beaucoup de succès, d’autres avec plus ou moins de succès. L’un est au fond du canon. C’est nous. Les États-Unis sont le seul grand pays qui ne peut même pas fournir de données à l’Organisation mondiale de la santé, car il est tellement dysfonctionnel.

Il y a un arrière-plan. Une partie du contexte est le système de santé scandaleux, qui n’est tout simplement pas prêt à tout ce qui sort de la normale. Cela ne fonctionne tout simplement pas. Cela est exacerbé par l’étrange collection de gangsters à Washington, qui ont – c’est presque comme s’ils avaient systématiquement pris toutes les mesures possibles pour le rendre aussi mauvais que possible. Pendant le mandat de Trump, au cours des quatre dernières années, il a systématiquement réduit tous les aspects liés à la santé du gouvernement. Le Pentagone monte. Construire son mur monte. Mais tout – en fait, tout ce qui pourrait bénéficier à la population générale diminue, en particulier la santé.

Certains sont presque surréalistes. Ainsi, en octobre, par exemple, juste un timing très exquis, il a complètement annulé un projet de l’USAID – Predict, il s’appelait – qui travaillait dans les pays du tiers monde, également en Chine, pour essayer de détecter de nouveaux virus qui pourraient se transformer en l’anticipé pandémie. Et en fait, il était prévu depuis – au moins depuis l’épidémie de SRAS en 2003. Nous avons donc une sorte de combinaison de facteurs, certains spécifiques aux États-Unis.

Si nous voulons garantir ou au moins espérer éviter de nouvelles pandémies, qui sont très susceptibles de survenir, plus graves que celle-ci, en partie en raison de l’énorme menace croissante du réchauffement climatique, nous devons examiner les sources de celle-ci. Et il est très important de bien y réfléchir. Donc, pour revenir en gros, les pandémies sont prédites par les scientifiques depuis des années. L’épidémie de SRAS était assez grave. Il était contenu, mais les vaccins étaient – il y avait le début du développement des vaccins. Ils n’ont jamais procédé à la phase de test. Il était clair à l’époque que quelque chose de plus allait se produire, et plusieurs épidémies l’ont fait.

Mais il ne suffit pas de le savoir. Quelqu’un doit ramasser le ballon et courir avec. Qui peut le faire? Eh bien, les compagnies pharmaceutiques sont l’endroit évident, mais elles n’y ont aucun intérêt. Ils suivent une bonne logique capitaliste: vous regardez les signaux du marché, et il n’y a aucun profit à faire pour se préparer à une catastrophe prévue et anticipée. Ils n’étaient donc pas intéressés.

À ce stade, une autre possibilité est que le gouvernement pourrait intervenir. Je suis assez vieux pour me souvenir que la terreur de la poliomyélite a pris fin par un projet lancé et financé par le gouvernement qui a finalement conduit au vaccin Salk, qui était gratuit, sans propriété intellectuelle. droits. Jonas Salk a déclaré qu’il devrait être aussi libre que le soleil. OK, cela a mis fin à la terreur de la polio, la terreur de la rougeole, d’autres. Mais le gouvernement n’a pas pu intervenir, car il y a un autre aspect particulier de l’ère moderne: la peste néolibérale. Maintenant, vous vous souvenez du sourire ensoleillé de Ronald Reagan et de sa petite maxime sur la façon dont le gouvernement est le problème, pas la solution. Donc, le gouvernement ne peut pas entrer.

Des efforts ont néanmoins été faits pour tenter de s’y préparer. À New York et ailleurs, les médecins et les infirmières sont obligés de prendre des décisions angoissantes sur qui tuer – ce n’est pas une bonne décision à prendre – parce qu’ils n’ont tout simplement pas d’équipement. Et le principal manque est les ventilateurs, une énorme pénurie de ventilateurs. Eh bien, l’administration Obama a fait un effort pour essayer de s’y préparer. Et ce genre de révèle de façon spectaculaire le type de facteurs qui conduisent à la catastrophe. Ils ont passé un contrat avec une petite entreprise qui produisait des ventilateurs de haute qualité à faible coût. L’entreprise a été rachetée par une plus grande entreprise, Covidien, qui fabrique des ventilateurs sophistiqués et coûteux. Et ils ont abandonné le projet. Vraisemblablement, ils ne voulaient pas de concurrence avec leurs propres coûteux. Peu de temps après, ils se sont tournés vers le gouvernement et ont dit vouloir la fin du contrat. La raison en était que ce n’était pas assez rentable, donc pas de ventilateurs.

Nous avons la même chose dans les hôpitaux. Les hôpitaux, dans le cadre des programmes néolibéraux, sont censés être efficaces, ce qui signifie aucune capacité disponible, juste assez de lits pour s’en sortir. Et en fait, beaucoup de gens, moi y compris, peuvent témoigner que même les meilleurs hôpitaux ont causé beaucoup de souffrances et de souffrances aux patients avant même que cela n’éclate, en raison de ce concept d’efficacité juste à temps qui guidait notre entreprise privatisée à but lucratif. système de soins de santé. Quand quelque chose sort de la normale, c’est juste une chance difficile. Et cela traverse le système.

Nous avons donc une combinaison de logique capitaliste, qui est mortelle mais pourrait être contrôlée, mais elle ne peut pas être contrôlée dans le cadre des programmes néolibéraux, qui disent également que le gouvernement ne peut pas intervenir pour ramasser la balle quand le secteur privé ne le fait pas. t.

En plus de cela – maintenant, cela devient spécifique aux États-Unis – nous avons une folle exposition à Washington, un gouvernement totalement dysfonctionnel, qui cause d’énormes problèmes. Et ce n’est pas que rien n’était connu. Une pandémie était anticipée tout au long du mandat de Trump, même avant. Sa réaction a été de réduire sa préparation. Étonnamment, cela a continué même après la pandémie.

Alors, le 10 février, alors que c’était déjà grave, Trump a rendu public son budget pour l’année à venir. Jetez un coup d’oeil. Le budget continue le financement du Centre de contrôle des maladies et d’autres institutions gouvernementales responsables de la santé, continue de les financer. Il augmente le financement de certaines choses, comme la production de combustibles fossiles, donne de nouvelles subventions aux industries des combustibles fossiles. Je veux dire, c’est comme si le pays était simplement – peut-être pas «comme si» – le pays était simplement dirigé par des sociopathes.

Et le résultat, donc, nous avons réduit les efforts pour faire face à la pandémie qui se dessine, et nous intensifions les efforts pour détruire l’environnement, dans lequel – les efforts dans lesquels les États-Unis, sous Trump, sont en tête dans course à l’abîme. Maintenant, gardez à l’esprit que c’est – je n’ai pas à vous le dire – est une menace beaucoup plus sérieuse que le coronavirus. Maintenant, c’est mauvais et grave, en particulier aux États-Unis, mais nous nous rétablirons d’une manière ou d’une autre, à un coût très élevé. Nous n’allons pas nous remettre de la fonte des calottes glaciaires polaires, ce qui entraîne un effet de rétroaction, bien connu, qui augmente – à mesure qu’elles fondent, il y a moins de surface réfléchissante, plus d’absorption dans les mers sombres. Le réchauffement qui fond augmente. C’est juste un des facteurs qui mène à la destruction, à moins que nous ne fassions quelque chose.

Et ce n’est pas un secret. Récemment, par exemple, il y a quelques semaines, il y a eu une fuite très intéressante, une note de JPMorgan Chase, la plus grande banque américaine, qui avertissait que, selon leurs propres termes, «la survie de l’humanité» est en danger si nous continuons notre Le cours actuel, qui comprenait le financement des industries des combustibles fossiles par la banque elle-même, a déclaré que nous menacions la survie de l’humanité. Tous ceux qui ont les yeux ouverts dans l’administration Trump en sont très conscients. Il est difficile de trouver des mots pour cela.

Je dois dire que d’autres pays l’ont fait – tout d’abord, ce n’était pas un secret. Je veux dire, c’est devenu pratique maintenant. Trump cherche désespérément un bouc émissaire qu’il peut blâmer pour ses échecs étonnants et son incompétence. La plus récente est l’Organisation mondiale de la santé, la dénonciation de la Chine. Quelqu’un d’autre est responsable.

Mais c’est tout simplement – les faits sont très clairs. La Chine a très rapidement informé l’Organisation mondiale de la santé en décembre dernier qu’elle découvrait des patients présentant des symptômes de type pneumonie d’étiologie inconnue. Je ne savais pas ce que c’était. Environ une semaine plus tard, le 7 janvier, ils ont rendu public le fait à l’Organisation mondiale de la santé, la communauté scientifique générale dans le monde, que les scientifiques chinois avaient découvert quelle était la source: un coronavirus ressemblant au virus du SRAS. Ils avaient identifié la séquence, le génome. Ils fournissaient l’information au monde.

Le renseignement américain en était bien conscient. Ils ont passé janvier et février à essayer de faire en sorte que quelqu’un à la Maison-Blanche prenne garde au fait qu’il y avait une pandémie majeure. Personne ne pouvait écouter. Trump était en train de jouer au golf ou peut-être d’écouter – en vérifiant ses cotes de télévision. Hier, nous avons appris qu’un responsable de très haut niveau, très proche de l’administration, Peter Navarro, avait envoyé fin janvier un message très fort à la Maison Blanche disant que c’était un vrai danger. Mais même lui ne pouvait pas percer.

AMY GOODMAN: Noam, vous mentionnez Peter Navarro, le représentant commercial, qui a envoyé une note de service – elle vient de paraître dans le New York Times – à la fin de janvier, mettant en garde contre le coronavirus, disant que je pense que quelque chose comme un million de personnes pourraient mourir. Et Trump a tiré de cette interdiction de voyager la Chine, mais sans faire de corollaire, qui garantissait que les États-Unis avaient les tests appropriés et avaient également l’EPI, l’équipement de protection individuelle, les médecins, les infirmières, le personnel de garde dans les hôpitaux devaient rester en vie, soigner les patients, les aider à rester en vie. Et les agences de renseignement, il est sorti, à cette époque, même avant Navarro, elles avertissaient toutes Trump. Si vous pouviez remonter à même il y a deux ans, quand il a démantelé son unité pandémique au sein du Conseil de sécurité nationale, il a dit que lorsqu’il est à la table en Chine, il parle de dépenser de l’argent pour des bombes ou un mur, ils ne disent pas: «Monsieur , il faut aussi regarder ce qui se passe ici »? Et cette unité, l’unité pandémique, concerne non seulement la façon dont nous traitons aux États-Unis, mais également la garantie, comme le font le CDC et d’autres agences du gouvernement américain, que des scientifiques sont envoyés dans d’autres pays, comme la Chine, pour enquêter et pour aider d’autres pays, car en cas de pandémie, nous sommes tous dans le même bateau. Donc, si vous pouviez parler de ces premiers avertissements et pourquoi les tests et cet équipement personnel de protection individuelle sont si importants?

NOAM CHOMSKY: Eh bien, rappelez-vous que cela a continué même après que la pandémie était déjà en vigueur. Maintenant, le projet de budget est étonnant. C’est le 10 février, bien dans la pandémie. Trump réduit encore les composantes du gouvernement liées à la santé, poursuivant le coup. Ils étaient sous la hache, tout comme ils l’ont été tout au long de son mandat.

En fait, les clips que vous avez joués auparavant font partie d’une stratégie très intelligente. Que ce soit consciemment planifié ou simplement intuitif, je ne sais pas. Mais le schéma de simplement faire une déclaration aujourd’hui, de la contredire demain, de sortir avec autre chose le lendemain est vraiment brillant. Cela signifie qu’il va être justifié. Quoi qu’il arrive, il l’aura dit. Vous tirez des flèches au hasard, certains vont toucher la cible. Et sa technique avec la chambre d’écho Fox et la base de culte simplement accordée à Fox, Limbaugh, etc., ils vont juste choisir ce qui s’est passé et dire: «Écoutez, notre merveilleux président, le plus grand président que nous ayons ‘ nous ne l’avons jamais su, notre sauveur le savait depuis le début, et voici sa déclaration. » À ne pas manquer.

Cela ressemble beaucoup à la technique de production de mensonges constants. Vous savez, je n’ai même pas besoin de passer par là. Les vérificateurs assidus des faits les totalisent. Je pense que c’est peut-être 20 000 maintenant ou quelque chose. Et il rit tout le long. C’est parfait. Vous dites des mensonges constants, ce qui se passe, c’est que le concept de vérité disparaît.

AMY GOODMAN: Professeur Noam Chomsky, linguiste de renommée mondiale, dissident politique. De retour avec lui dans 30 secondes.

AMY GOODMAN: «Here Comes the Sun» des Beatles. Dans un hôpital de Long Island, cela devenait si écrasant chaque fois qu’un patient codait, le personnel décidait de le contrer en jouant «Here Comes the Sun» sur le système de sonorisation chaque fois qu’un patient était libéré. C’est Democracy Now !, democracynow.org. Je suis Amy Goodman, alors que nous revenons à mon entretien avec le professeur, linguiste et dissident politique de renommée mondiale Noam Chomsky.

AMY GOODMAN: Donc, ceci est un clip, Noam, du Daily Show avec Trevor Noah intitulé “Saluer les héros du Coronavirus Pandumbic.” Elle est prolongée, la vidéo de trois minutes, mettant en évidence des membres des médias de droite, comme Sean Hannity, Rush Limbaugh, Tomi Lahren et d’autres, ainsi que des membres républicains du Congrès et de l’administration Trump, minimisant ou raillant la pandémie de coronavirus. Cela commence le 24 février et se termine avec Donald Trump affirmant le 17 mars et Hannity disant le 18 mars qu’ils avaient toujours pris la pandémie au sérieux. Ceci est «Saluant les héros du Coronavirus Pandumbic».

SEAN HANNITY: Ce soir, je peux signaler que le ciel tombe absolument. Nous sommes tous condamnés. La fin est proche. L’apocalypse est imminente, et vous allez tous mourir. Ou du moins c’est ce que la foule des médias aimerait que vous pensiez.

RUSH LIMBAUGH: Ouais, je suis mort à ce sujet. Le coronavirus est le rhume, les gens. Le battage médiatique de cette chose comme une pandémie, comme la souche d’Andromède, comme “oh mon dieu, si vous l’obtenez, vous êtes mort.”

PETE HEGSETH: C’est l’un de ces cas où plus j’en apprends sur le coronavirus, moins je m’inquiète. Il y a beaucoup d’hyperbole.

LOU DOBBS: Les médias nationaux de gauche jouent sur les craintes du coronavirus.

TOMI LAHREN: Le ciel tombe car nous avons quelques dizaines de cas de coronavirus sur un bateau de croisière? Je suis beaucoup plus préoccupé par le fait de marcher sur une aiguille d’héroïne usagée que par le coronavirus. Mais c’est peut-être juste moi.

JEANINE PIRRO: C’est un virus comme la grippe. Toutes les discussions sur le fait que le coronavirus est beaucoup plus mortel ne reflètent pas la réalité.

DR. MARC SIEGEL: Ce virus doit être comparé à la grippe, car au pire – au pire, au pire des cas – ce pourrait être la grippe.

GERALDO RIVERA: La menace beaucoup plus meurtrière et plus mortelle en ce moment n’est pas le coronavirus, c’est ça – c’est la vieille grippe ordinaire. Des gens meurent en ce moment.

STEVE DOOCY: La grippe est là, partout.

GERALDO RIVERA: Aux États-Unis, à notre connaissance, personne n’est encore décédé de cette maladie.

STEVE DOOCY: C’est vrai.

LAURA INGRAHAM: Et les faits sont plutôt rassurants. Mais vous ne le saurez jamais, en regardant tout ça.

EAUX JESSE: Tu veux savoir ce que je pense vraiment du coronavirus, Juan? Si je comprends, je vais le battre. Je n’ai pas peur du coronavirus, et personne d’autre ne devrait avoir peur de ça non plus.

MATT SCHLAPP: Il est très, très difficile de contracter ce virus.

DR. DREW PINSKY: C’est plus doux que nous ne le pensions. Le taux de mortalité va baisser.

ED HENRY: Quand vous entendez le contexte, ce n’est pas aussi effrayant.

AINSLEY EARHARDT: C’est en fait le moment le plus sûr pour voler. Tout le monde que je connais qui vole en ce moment, les terminaux sont à peu près morts. Et puis les avions – rappelez-vous à l’époque où vous aviez un siège à côté de vous, éventuellement vide? Tu pourrais t’étirer un peu plus? C’est comme ça sur chaque vol maintenant.

REPRÉSENTANT. DEVIN NUNES: L’une des choses que vous pouvez faire, si vous êtes en bonne santé, vous et votre famille, c’est le moment idéal pour sortir, aller dans un restaurant local.

MARIA BARTIROMO: Ouais.

REPRÉSENTANT. DEVIN NUNES: Probablement, vous pouvez entrer, entrer facilement.

NOUVELLE ANCRE: Le député républicain Matt Gaetz s’est moqué des inquiétudes concernant la propagation du virus en portant un masque à gaz sur Capitol Hill.

JOHN KING: [reading] «Lorsqu’un journaliste du Capitole a demandé au sénateur Inhofe d’Oklahoma, 85 ans, quelles précautions il prenait… [he] tendit le bras avec confiance: «Tu veux serrer la main?» »

VICE-PRÉSIDENT MIKE PENCE: Dans notre métier, vous vous serrez la main. J’espère que le président continuera de le faire. Je vais continuer de le faire.

LARRY KUDLOW: Nous avons contenu cela. Nous avons contenu cela – je ne dirai pas hermétique, mais assez proche de hermétique.

KELLYANNE CONWAY: Il est contenu. Et ne pensez-vous pas qu’il est contenu?

SEAN HANNITY: Aux États-Unis d’Amérique, aucune personne n’est décédée du coronavirus. Zéro.

PRÉSIDENT DONALD TRUMP: Ceci est une grippe. C’est comme une grippe. Ça va disparaître un jour. C’est comme un miracle. Ça va disparaître. … J’ai senti que c’était une pandémie bien avant qu’elle ne s’appelle une pandémie. Je l’ai pris très au sérieux.

SEAN HANNITY: Soit dit en passant, ce programme a toujours pris au sérieux le coronavirus.

AMY GOODMAN: C’était Sean Hannity et Donald Trump, juste avant cela, les 17 et 18 mars, disant: «Nous avons toujours pris la pandémie de coronavirus au sérieux.» «Saluer les héros du coronavirus pandumbic» du Daily Show avec Trevor Noah, qui fait maintenant son spectacle chaque soir depuis chez lui pour se protéger contre la propagation de la communauté. Donc, Noam Chomsky, dissident politique de renommée mondiale, linguiste, auteur, activiste bien connu, alors que vous écoutez Fox News – ce n’est pas seulement une chaîne; ce sont les gens que le président Trump canalise. Ce sont peut-être ses conseillers principaux, car ils ont constamment minimisé cela. Tenez-vous le président Trump responsable? Diriez-vous qu’il a du sang sur les mains?

NOAM CHOMSKY: Il n’en est pas question. Trump fait une déclaration folle. Il est ensuite amplifié par la chambre d’écho de Fox News. Le lendemain, il dit le contraire. Cela fait écho; la chambre d’écho amplifie cela. Notez que le ton – le ton du reportage est intéressant. Tout cela avec une parfaite confiance, pas ce qu’une personne sensée et rationnelle dirait – “Nous ne savons vraiment pas. Il y a beaucoup d’incertitude. C’est ainsi que les choses se présentent aujourd’hui. » Il n’y a rien de tel. Une confiance absolue. Peu importe ce que dit le cher leader, nous l’amplifions. Et c’est un dialogue intéressant. Ils amplifient ce qu’il dit. Sean Hannity peut dire: «C’est le plus grand mouvement qui ait jamais été fait dans l’histoire du monde.» Et le lendemain matin, Trump écoute Fox & Friends, écoute tout ce qui se dit. Cela devient sa pensée du jour. C’est une interaction, Murdoch et Trump se déplaçant littéralement pour essayer de détruire le pays et le monde, car en arrière-plan, nous ne devons jamais l’oublier, est une menace beaucoup plus grande qui se rapproche de plus en plus tandis que Trump ouvre la voie à la destruction.

Il a de l’aide. Donc, dans la partie sud de l’hémisphère, il y a un autre fou, Jair Bolsonaro, qui essaie de rivaliser avec Trump pour voir qui peut être le pire criminel de la planète. Il dit aux Brésiliens: “Ce n’est rien. C’est juste un rhume. Les Brésiliens n’ont pas de virus. Nous sommes immunisés contre eux. ” Son ministre de la Santé et d’autres fonctionnaires tentent d’intervenir et de dire: «Écoutez, c’est vraiment grave.» Les gouverneurs, bon nombre d’entre eux, heureusement, ignorent ce qu’il dit. Mais le Brésil fait face à une terrible crise. En fait, c’est arrivé au point où dans les favelas, vous savez, ces misérables bidonvilles, à Rio, où le gouvernement ne fait rien pour le peuple, d’autres sont intervenus pour essayer d’imposer des restrictions raisonnables, dans la mesure du possible dans ces conditions misérables. Qui? Les gangs du crime. Les gangs du crime, qui torturent la population, ont déménagé pour essayer d’imposer des normes de santé. La population indigène est confrontée à un génocide virtuel, qui ne dérangera pas Bolsonaro. Il ne pense pas qu’ils devraient être là de toute façon. Pendant ce temps, alors que tout cela se passe, des articles scientifiques sortent avertissant que dans 15 ans l’Amazonie va passer d’un puits de carbone net à un émetteur net de CO2. C’est dévastateur pour le Brésil – en fait, pour le monde entier.

Donc, nous avons le Colosse du Nord, comme on l’appelle, entre les mains de sociopathes, qui font tout ce qu’ils peuvent pour nuire au pays et au monde. Et le Colosse du Sud, comme on l’appelle, fait à sa manière la même chose. Je suis en mesure de suivre cela de près car ma femme Valeria est brésilienne et me tient au courant des nouvelles qui sortent au Brésil. Et c’est tout simplement choquant de voir.

Mais en attendant, d’autres pays réagissent de manière sensible. Ainsi, dès que les nouvelles ont commencé à sortir de Chine – et il y a eu beaucoup de nouvelles tout de suite, contrairement à ce que l’on prétend – les pays de la périphérie chinoise ont commencé à réagir – Taïwan, Corée du Sud, Singapour – assez efficacement. Certains d’entre eux l’ont essentiellement sous contrôle. La Nouvelle-Zélande a apparemment annulé le coronavirus, peut-être presque complètement, avec un verrouillage immédiat, un verrouillage immédiat pendant quelques semaines, et semble avoir failli y mettre fin. Vous regardez l’Europe, et la majeure partie de l’Europe s’est tordue, mais certains pays, les pays les mieux organisés, ont agi tout de suite. C’est très frappant. Il serait très utile pour les Américains de comparer les délires de Trump, du type que vous avez illustré, avec Angela Merkel, la chancelière allemande, son compte rendu sobre et factuel et de parler au peuple allemand, décrivant exactement ce qui se passe et ce qui doit être fait.

AMY GOODMAN: Noam, nous avons seulement une minute, mais je voulais vous demander, pendant que nous vous parlons à votre domicile à Tucson, Arizona, où vous vous hébergez chez vous, où vous restez à la maison parce que nous sommes au milieu de cette pandémie , pour prévenir la propagation de la communauté et pour vous protéger, vous et votre famille: qu’est-ce qui vous donne de l’espoir?

NOAM CHOMSKY: Eh bien, je dois dire que je suis un régime strict, parce que ma femme Valeria prend les choses en main, et je suis ses ordres. Donc Valeria et moi sommes isolées.

Mais ce qui me donne de l’espoir, ce sont les actions que les groupes populaires mènent partout dans le monde, beaucoup d’entre eux. Certains d’entre eux sont – il se passe des choses qui sont vraiment inspirantes. Prenez les médecins et les infirmières qui font des heures supplémentaires dans des conditions extrêmement dangereuses, manquant – en particulier aux États-Unis, manquant même d’un soutien minimal, étant obligés de prendre ces décisions angoissantes sur qui tuer demain. Mais ils le font. C’est juste un – c’est un hommage inspirant aux ressources de l’esprit humain, un modèle de ce qui peut être fait, avec les actions populaires, les mouvements pour créer une Internationale Progressiste. Ce sont tous des signes très positifs.

Mais vous regardez en arrière dans l’histoire récente, il y a eu des moments où les choses semblaient vraiment désespérées et désespérées. Je peux revenir à ma petite enfance, la fin des années 30, le début des années 40. It looked as though the rise of the Nazi plague was inexorable, victory after victory. It looked like you couldn’t stop it. It was the most horrible development in human history. Well, turns out — I didn’t know that at the time — that U.S. planners were expecting that the post-war world would be divided between a U.S.-controlled world and a German-controlled world, including all of Eurasia — a horrifying idea. Well, it was overcome. There have been other serious — the civil rights movement, Young Freedom Riders going out into Alabama to try to encourage black farmers to go to vote, despite the threat, serious threat, of being murdered, and being murdered themselves. These were some — this is examples of what humans can do and have done. And we see many signs of it today, and that’s the basis for hope.

AMY GOODMAN: Noam Chomsky, world-renowned political dissident, linguist, author, speaking to us from Tucson, where he is now sheltering at home, laureate professor at University of Arizona, taught for more than half a century.

That does it for our show. Amidst the pandemic, we still want to wish a very safe and healthy birthday to Democracy Now!‘s David Prude, Anna Özbek and María Taracena. La démocratie maintenant! is working with as few people on site as possible. The majority of our amazing team is working from home. Thanks to all. Je suis Amy Goodman. Fais attention.