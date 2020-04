Norah Jones, Hombres G et un festival du film d’auteur se préparent jeudi | Culture et divertissement

La musique de Norah Jones ou du groupe Hombres G, ou le festival D’A de Barcelone de cinéma d’auteur sont quelques-uns des projets de loisirs que ce jeudi vous apporte, dans lesquels vous pouvez également apprendre à jouer de la guitare, profiter du théâtre confiné, des œuvres de l’Hermitage ou d’une causerie littéraire.

– Apprenez à jouer de la guitare.

Ce jeudi, les leçons de guitare reviennent sur la chaîne Instagram de Laura Marling (à partir de 20h00), ainsi que la musique live de KT Tunstall, dans un concert de chez elle mais parrainé par le web du Royal Albert Hall à Londres à des fins de solidarité (à partir de 21h15).

Vous pouvez également profiter des émissions en direct de Norah Jones (à partir de sa page Facebook à 22h00) et de Ben Gibbard, membre de Death Cab For Cutie (sur YouTube à partir de 1h00).

De plus, “Trips to the Center of Music” de Warner Music emmènera tous ceux qui veulent se souvenir du processus de composition de “Hombres G”, le premier homonyme du célèbre groupe madrilène, par l’un de ses membres , Mosquée Dani. Ce sera à partir de 18h00 sur le profil Twitter de Hombres G.

– Auteur cinéma.

Aujourd’hui commence le Festival D’A de Barcelone, dédié au cinéma d’auteur et qui, en raison de l’urgence sanitaire, a transféré sa programmation en ‘streaming’ via la plateforme Filmin.

Au total, 47 longs métrages et 20 courts métrages seront projetés. Le film inaugural est la dernière œuvre de Christophe Honoré, “Room 212”, avec Chiara Mastroianni – qui a remporté le prix de la meilleure actrice dans la section Un Certain Regard à Cannes 2019 -, Vincent Lacoste et Benjamin Biolay.

– “Heder”, une série de sensibilisation à la violence domestique et aux délits sexuels.

La plateforme Starzplay présente ce jeudi la série suédoise “Heder”, dont le titre donne le nom au cabinet d’avocats dans lequel l’histoire se déroule. Quatre membres du cabinet d’avocats Heder, les quatre protagonistes de la série, gagnent en notoriété en combattant le patriarcat en représentant des femmes victimes de violences domestiques et de délits sexuels.

– Discutez avec Fernando Aramburu de la culture et de la littérature.

La culture et la littérature pourront s’entretenir ce jeudi avec l’écrivain Fernando Aramburu, du roman à succès “Patria”, et avec son éditeur Juan Cerezo à l’initiative de l’éditeur Tusquets #Losescritorestambiensequedanencasa. Il sera diffusé en direct à 18h30 sur les comptes Instagram de @tusquetseditores et @planetadelibros.

– “Instructions précédentes”: théâtre né de l’accouchement.

#Confined Theatre of the Abbey Theatre sera présenté ce jeudi à 19h00 “Instructions préliminaires”, par Annie Pui Ling Lok et Juan Ayala, un spectacle “né en attendant” et les équipes sanitaires font l’impossible “pour contenir une vague de réalité inattendue “devant laquelle” nous attendons tous “.

– Une promenade à travers les trésors de l’Hermitage.

Le musée russe possède l’une des collections d’art et d’antiquités les plus importantes au monde. En plus de grandes peintures telles que “La danse” d’Henri Matisse, et des images fondamentales de l’histoire de l’art de Fra Angélico, Velázquez, Cézanne ou Kandinsky, le musée russe conserve dans ses collections des centaines de tapisseries, bijoux, robes et même des photographies de les collections des tsars.

Tout ce trésor reste fermé du 14 mars au public, mais son catalogue virtuel est disponible en un clic.

– N’oubliez pas de rester en forme.

La chaîne Rawvana, avec plus d’un million et demi d’abonnés, propose des exercices pour vous maintenir en ligne et, si vous voulez rejoindre le monde végétalien, propose des régimes alimentaires sains. EFE

cul-jlp / lml