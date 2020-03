Norwegian annule 22 routes à travers le coronavirus et retire les avantages prévus | Couverture

La compagnie aérienne norvégienne à bas prix, plongée dans les difficultés économiques ces derniers mois par l’interdiction temporaire de vol pour le Boeing 737 MAX, a aujourd’hui annulé provisoirement 22 liaisons en raison de la nouvelle épidémie de coronavirus et a retiré ses prévisions de bénéfices pour 2020.

L’annulation, qui sera effective entre le 28 mars et le 5 mai, affectera 22 vols long-courriers entre l’Europe et les États-Unis sur des liaisons de Rome à Los Angeles, Boston et New York, et de Londres à New York.