Nostradamus : A-t-il réellement prédit la pandémie du Coronavirus en parlant de “Grande peste” ?

Michel de Nostradamus était un médecin et un voyant français qui a vécu au XVIe siècle. Dans son livre “Les Prophéties”, cet homme a diffusé une série de quatrains dans lesquels il aurait prédit des centaines d’événements qui se produiraient plus tard dans l’histoire.

Le début de la Seconde Guerre mondiale, la montée au pouvoir d’Hitler et l’assassinat de JFK sont quelques-uns des événements que ses plus fervents partisans disent avoir anticipés. Or, on attribue au célèbre prophète le mérite d’avoir anticipé la pandémie de coronavirus lorsqu’il a parlé de la venue d’un “grand fléau”.

Le style d’écriture en quatrains – quatre vers avec des rimes consonantes – du livre Les Prophéties, publié en 1555, permet aux divinations de Nostradamus de se prêter à différentes interprétations, et ainsi chacune peut être lue dans de multiples sens.

Mais il y a un de ces quatrains qui, selon plusieurs passionnés du travail du Français, pourrait être celui qui a anticipé la pandémie de coronavirus qui tient la planète entière en haleine ces jours-ci.

Les lignes de Nostradamus – parmi les quatuors qui cherchent à anticiper ce qui se passera en 2020 – qui parleraient de la pandémie de coronavirus, seraient les suivantes : “Le grand fléau de la ville maritime / ne cessera pas jusqu’à la mort / du juste sang, condamné par un prix sans crime / de la grande dame outragée par la simulation”.

La “grande peste” est l’annonce la plus évidente et la plus cohérente de la prétendue pandémie de coronavirus. Le reste du quatuor est un sujet de discussion entre ceux qui se consacrent à déchiffrer les prophéties du médecin français.

Certains pensent que la “ville maritime” serait Hong Kong, touchée par plusieurs cas de coronavirus. Le reste des lignes prophétiques est un mystère pour ceux qui cherchent à élucider ce que les messages cryptiques de l’astrologue né à Saint Rémy de Provence en 1503 sont censés dire.

Au-delà des interprétations de la prophétie de Nostradamus sur “la grande peste”, il y a une autre supposée divination du médecin français circulant dans les réseaux sociaux qui est clairement fausse selon tous ceux qui connaissent la vie et le travail du devin.

Les paroles supposées du prophète, fortement diffusées et qui se sont multipliées dans les réseaux sociaux sont les suivantes : “Et dans l’année des jumeaux / Une reine se lèvera / De l’Orient / Qui répandra son fléau / Des êtres de la nuit / Au pays des sept collines / Se transformant en poussière / Les hommes du crépuscule / Pour culminer dans l’ombre de la méchanceté.”

La fausse prophétie de Nostradamus semble si parfaite

La fausse prophétie du Français semble si parfaite dans son anticipation qu’elle fait clairement douter de sa véracité. De plus, le texte précédent est accompagné d’un symbole, censé avoir été dessiné par le prophète, dont la forme ressemble un peu à la structure de Covid-19. Cependant, c’est un mensonge.

Nostradamus, qui est mort en 1566, est également victime de l’inexorable fausse nouvelle qui est si en vogue en ce XXIe siècle.