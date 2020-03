Notre région face à la pandémie

Il est vrai que l’histoire enregistre avant le passage dévastateur des grandes pandémies, mais aucune n’a pénétré dans un monde aussi peuplé (plus de 7 700 millions de personnes) ni aussi interconnecté et avec une planète écologiquement malade. Il s’agit de la plus grande crise humaine et sanitaire que nous ayons connue. Son approche efficace doit maintenir cette déclaration comme une boussole centrale. Il a, soit dit en passant,

Des implications économiques profondes, mais l’accent, le point central des décisions de politique publique, doit être de sauvegarder l’un des biens publics mondiaux les plus précieux: la santé et le bien-être des personnes.

Dans cette optique, il convient de souligner qu’il existe cinq principaux canaux d’impact externe pour l’Amérique latine et les Caraïbes: le déclin de l’activité économique de nos principaux partenaires commerciaux, notamment la Chine; la baisse du prix de nos matières premières (matières premières); la perturbation des chaînes de valeur mondiales et régionales; la forte baisse de la

la demande de services touristiques qui affecte fondamentalement les Caraïbes; et une augmentation de l’aversion pour le risque et l’aggravation des conditions financières mondiales et des sorties de capitaux de la région, avec la dévaluation de nos devises qui en résulte.

Le crash de Covid-19 nous a trouvés au mauvais moment. Pour le monde, l’année dernière avait enregistré la pire performance de la dernière décennie (2,5% PIB). Pour l’Amérique latine et les Caraïbes, la performance a été encore plus spectaculaire. Pour retrouver des croissances pires que la région enregistrée au cours des sept dernières années, il faut remonter sept décennies.

Il y a quelques mois à peine, et après avoir clôturé un 2019 avec une faible croissance régionale de seulement 0,1%, la CEPALC a estimé que 2020 connaîtrait un rebond timide et que le taux atteindrait une augmentation de 1,3% du PIB. Aujourd’hui, une approche conservatrice, avec des données toujours consolidées, nous apprend que l’Amérique latine et les Caraïbes enregistreront une croissance négative de -1,8% cette année avec des biais à la baisse probables.

Les impacts de la crise sur nos principaux partenaires commerciaux prévoient également une baisse de la valeur de nos exportations régionales d’une ampleur qui pourrait atteindre -10,7%. Ces antécédents anticipent une augmentation significative du chômage ainsi qu’une augmentation de l’informalité sur les marchés du travail.

Les effets consécutifs d’une croissance négative et d’une augmentation du chômage se traduisent par une pauvreté et une pauvreté extrêmes accrues. D’ici 2020, si les données de base étaient confirmées, nous passerions des 186 millions de pauvres actuels à 220 millions, et des 67,5 millions de Latino-américains et caribéens actuels vivant dans l’extrême pauvreté à 90,8 millions.

Cette crise nous trouve avec des systèmes de santé fragmentés et sans couverture universelle où plus de 47% de la population n’a pas accès à la sécurité sociale. Une crise particulièrement féroce avec les 58 millions de personnes de plus de 65 ans dans notre région.

Le défi est énorme et nécessite un renouvellement de la boîte à outils. Chaque pays devra explorer de manière créative et élargir ses possibilités de réponse, en reconnaissant qu’il n’y a pas de recettes connues, mais aussi en reconnaissant qu’il y a des étapes impératives.

Dans la situation actuelle, on ne peut ignorer qu’un stimulus budgétaire massif est nécessaire pour, parmi les différents défis, renforcer les services de santé et protéger les revenus et les emplois. Aujourd’hui, la fourniture de biens essentiels (médicaments, aliments, énergie) ne peut être interrompue et l’accès universel aux tests Covid-19 et aux soins médicaux doit être garanti à tous ceux qui

exiger. Fournir les fonds nécessaires à nos systèmes de santé est un impératif incontournable.

Lorsque nous parlons de relance budgétaire massive, nous parlons également de financement de systèmes de protection sociale qui desservent les secteurs les plus vulnérables. Nous parlons de déployer des programmes non contributifs tels que les transferts directs, le financement des caisses de chômage, les prestations pour les sous-employés et les indépendants.

De même, les banques centrales doivent assurer la liquidité afin que l’appareil productif garantisse la continuité de son fonctionnement. Ces efforts devraient se traduire par un soutien aux entreprises bénéficiant de prêts à taux zéro pour payer les salaires. De même, les entreprises et les ménages devraient être soutenus par le report des paiements de crédit, des hypothèques et des baux. De nombreuses interventions seront nécessaires pour garantir que la chaîne de paiement ne soit pas perturbée. Les banques de développement devront jouer un rôle important.

Et d’ailleurs, les organismes financiers multilatéraux devront envisager de nouvelles politiques de prêts à faible taux d’intérêt et offrir un allégement et un report au service des dettes actuelles pour ouvrir l’espace budgétaire.

La levée des sanctions et blocus unilatéraux, imposés dans le monde et dans notre région, qui rend difficile pour des populations entières, l’accès aux biens et services essentiels pour lutter contre le défi sanitaire, adopte également un sentiment d’urgence. Les considérations humanitaires sont aujourd’hui au-dessus de toute différence politique. La santé ne peut pas être prise en otage

géopolitique.

Le moment est complexe et il nous trouve avec une planète malade. Vivre l’un de ses pires moments en matière d’environnement: océans et rivières pollués, forêts dévastées, sols érodés, extinction massive d’espèces et cycles climatiques altérés. Ce devrait être le moment de réfléchir à la non-durabilité du modèle de développement inégal et extractif.

Cette nouvelle crise sanitaire a mis en évidence la fragilité de cette mondialisation et le modèle de développement dans lequel elle s’est maintenue. L’effondrement des chaînes d’approvisionnement, la baisse de la croissance mondiale et la performance des marchés financiers ont mis en évidence la vulnérabilité mondiale de nos économies. Compte tenu des preuves de cette crise, la communauté mondiale devra faire face au fait que la mondialisation n’a pas fonctionné comme promis et qu’elle doit être réformée. Le découplage entre les marchés financiers et les flux de l’économie réelle doit être contenu et régulé. Le commerce international n’est pas un moteur inévitable de la croissance à long terme sans politiques de diversification et de transformation productive. Les inégalités, entre pays et en leur sein,

ils aggravent la fragilité du système mondial et doivent être inversés.

Cette pandémie a le potentiel de transformer la géopolitique de la mondialisation, mais elle est aussi l’occasion de révéler les avantages des actions multilatérales et un espace ouvert pour le débat nécessaire sur un nouveau modèle de développement durable et égalitaire. «Inventer si nécessaire, de nouveaux mots et de nouvelles idées, pour ces étranges nouvelles réalités

nous avons été déphasés. “

L’auteur est secrétaire exécutif de la CEPALC (Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes, des Nations Unies).