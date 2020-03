“Notre rêve est de voyager à Miami”, explique un passager de la croisière Zaandam – . Miami (51)

BUENOS AIRES.- Changer la perspective d’un voyage pacifique à travers l’océan pour une quarantaine dans une “cabine de trois mètres de large par deux et demi de long” n’est pas ce que Dante Leguizamón, l’un des dix Argentins qui restent à à bord du navire de croisière Zaandam, où quatre passagers auraient été tués par COVID-19.

“Nous essayons d’aller quelque part, de gagner des terres et de pouvoir rentrer. Notre attente et notre rêve est de pouvoir voyager à Miami et penser à rentrer chez nous”, a déclaré Leguizamón lors d’une conversation avec Efe depuis le navire.

En plus des dix Argentins qui restent à Zaandam, quatre autres qui ne présentaient aucun symptôme de coronavirus ont été transférés hier soir sur le bateau de croisière Rooterdam dans le canal de Panama, dont Claudia Osiani et son mari.

“Pour l’aide humanitaire hier soir, on nous a donné un permis pour traverser le canal, maintenant nous naviguons sur l’Atlantique. Nous pensons que nous allons à Miami, mais le capitaine ne nous a pas encore donné de destination”, a expliqué le touriste à Efe.

COMMANDE DE QUARANTAINE À BORD

Tout a commencé le 7 mars, lorsque Zaandam, de la compagnie maritime Holland America, a quitté le port de Buenos Aires avec 1 243 passagers et 586 membres d’équipage pour effectuer un voyage qui comprenait les îles Falkland et le sud du Chili. dans la mer lorsque le coronavirus a commencé à frapper avec force sur le continent américain.

Pour cette raison et pour avoir embarqué plus de 130 personnes présentant des symptômes d’une maladie respiratoire, dont quatre autres passagers âgés décédés sans en préciser les causes, Zaandam n’a pu accoster dans aucun port de la côte ouest de l’Amérique du Sud après qu’il l’a fait à Punta Arenas (Chili) le 14 mars.

Il lui a également été interdit d’accoster à San Antonio, bien qu’il ait pu mouiller à proximité du port chilien de Valparaíso pour rejoindre plus tard les eaux panaméennes, où il a été placé en isolement.

C’est sur ce navire que se trouve Dante Leguizamón, qui a voyagé invité par un de ses amis, un membre d’équipage, avec qui il partage la quarantaine depuis le 20 mars dans une cabine du premier sous-sol du navire.

“Nous sommes ici presque toute la journée sauf quatre fois où nous pouvons monter au neuvième étage, où nous mangeons et restons environ une heure”, a expliqué l’Argentin de Cordoue (pays du centre).

TRANSFERT DE PASSAGERS ASYMPTOMATIQUES

Une fois sur le territoire panaméen et après la confusion initiale, le gouvernement du pays a annoncé qu’il autorisait le transit par le canal de Zaandam, lui permettant de voyager sur la “route interocéanique” pour poursuivre “son voyage vers les États-Unis”.

C’est alors que Holland America a envoyé un autre de ses navires, le Rotterdam, sur le canal de Panama, pour ramasser tous les passagers asymptomatiques – quelque 400 – dans l’intention qu’ils se trouvent mutuellement dans une situation meilleure et plus saine.

Malgré le fait qu’il n’a “jamais” présenté de symptômes de coronavirus, Dante n’a pas pu être transféré comme “près de 70% des passagers” à l’autre navire, car il a été invité par un membre d’équipage et tous ont l’obligation de rester à bord , en quarantaine.

Les passagers transférés à Rotterdam, comme Claudia, ont également l’obligation d’être isolés même s’ils ne sont pas malades.

“Nous avons été transférés dans des chambres en quarantaine absolue, ce n’est pas que nous soyons à Rotterdam en croisière. Nous sommes enfermés dans notre cabine pour faire en sorte qu’il n’y ait plus de cas et pour constater que nous ne donnons aucun symptôme”, a expliqué Osiani.

PAS DE NERFS OU DE MAUVAIS MOMENTS

Malgré la tension éprouvée pendant le voyage, Dante a avoué qu’en ce moment “il n’y a pas de nerfs ou de mauvais moments”, surtout après que la compagnie a publié Internet afin que tous les passagers puissent communiquer avec leurs familles, ce qui “détend considérablement la situation à l’intérieur” “

“Les quatorze Argentins que nous étions à l’origine sont toujours en contact et tout va bien entre nous”, a-t-il ajouté.

Claudia et son mari sont “bien” aussi, ils sont “assez équilibrés” psychologiquement et ne montrent aucun signe de maladie, bien que ce soit “un test très difficile” pour eux.

“Nous n’avons absolument rien d’autre ici qu’une télévision, qui est très brève et est entièrement en anglais. (Au moins) nous avons la chance d’avoir une cabine avec une fenêtre, donc nous voyons le soleil et la mer”, a-t-il ajouté.

LE NAVIRE POURSUIT SON VOYAGE EN FLORIDE

Depuis Rotterdam, ils n’ont pas encore annoncé aux passagers leur destination, mais la compagnie maritime a indiqué qu’elle espérait arriver bientôt à Port Everglades, à Fort Lauderdale (Floride).

En ce sens, Osiani a déclaré que le ministère argentin des Affaires étrangères “possède absolument toutes les données” et leur a transféré la “tranquillité”.

“La Chancellerie argentine de Miami s’occupera des Argentins (lorsqu’ils arriveront au port), mais on ne sait rien à ce sujet. Nous pensons presque certainement que, puisque le navire est américain, nous allons à Ford, c’est ce qu’on nous a dit à l’époque “, at-il déclaré.

Concernant la situation de Zaandam, le maire de Fort Lauderdale (Floride), Dean Trantalis, a déclaré ce dimanche qu’il ne permettrait pas au bateau de croisière d’accoster dans le port de cette ville et a suggéré de le faire sur une base navale pour des raisons de sécurité.

“Nous ne pouvons pas créer un nouveau risque pour notre communauté au milieu de notre propre crise sanitaire”, a écrit le maire dans un communiqué.

Trantalis a déclaré que la Garde côtière et le Département de la sécurité intérieure devraient établir un plan pour protéger la population et a suggéré qu’il existe de nombreuses bases navales sur la côte est des États-Unis. qui pourrait accueillir la croisière.

En tout cas, l’espoir de Dante, Claudia et du reste des Argentins est le même: mettre les pieds sur un terrain solide et rentrer chez eux le plus tôt possible.

