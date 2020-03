“Nous allons finir dans la rue et avoir faim”: comment la vie des migrants vénézuéliens en Colombie a changé à cause de la pandémie

Yanira González, coordinatrice de l’association des immigrés vénézuéliens à Cali, se dit “dépassée” et “débridée”. Les lignes d’assistance ne font que sonner. Des centaines de Vénézuéliens dans cette ville du sud-ouest de la Colombie appellent à l’aide.

“En ce moment, j’ai un cas de suicide”, dit-il à la BBC Mundo. Il parle d’un Vénézuélien qui a été trouvé par sa famille “suspendu au plafond”. Il s’était pendu au milieu de la nervosité causée par la pandémie de coronavirus.

La famille ne sait pas pourquoi il a pris la décision de se suicider, malgré le fait “qu’il était très triste”, selon ce qu’ils ont dit à l’association. Mais Yanira attribue cela à la crise sanitaire: “Le virus est une menace de plus”, explique-t-il, “nous risquons tous d’être laissés dans la rue parce que nous n’avons pas de revenu fixe et cela a changé notre situation”.

Plus d’un tiers des près de cinq millions de Vénézuéliens qui ont fui le pays ces dernières années pour fuir la crise se trouvent en Colombie, selon les Nations Unies. Et 90% d’entre eux, selon les autorités colombiennes, travaille dans l’économie informelle.

Des dizaines d’organisations de défense des droits de l’homme ont averti qu’en plus des personnes âgées, les immigrants et les réfugiés sont la population la plus vulnérable à l’expansion de la covid-19, non seulement parce qu’ils vivent dans des conditions de surpopulation, mais aussi parce qu’ils dépendent de l’économie informelle, gelé par quarantaine.

En attendant l’État

Mardi, des dizaines de personnes ont manifesté dans plusieurs villes de Colombie en raison de la crise économique qui menace une quarantaine nationale de 19 jours qui commence officiellement ce mercredi.

Cependant, plusieurs villes terminent déjà une semaine d’isolement obligatoire.

Des dizaines de travailleurs informels, dont beaucoup de Vénézuéliens, ont manifesté mardi en Colombie à la veille de la quarantaine nationale de 19 jours. .

Vendeurs ambulants, messagers et travailleurs du sexe, entre autres travailleurs informels, se sont rassemblés devant les maires pour exiger des mesures pour atténuer le refroidissement de leurs secteurs. Certaines manifestations se sont soldées par des émeutes avec la police.

La plupart des manifestants, ont rapporté les médias locaux, étaient vénézuéliens.

«Nous allons sortir sur la Plaza de Bolívar pour voir quelle aide ils nous apportent“Le Vénézuélien William Aguilar a déclaré à la BBC Mundo, faisant référence au principal espace de protestation de Bogotá, où des dizaines de personnes étaient présentes mardi.

Aguilar, qui raconte son arrivée au pays il y a deux ans, est résident et coordinateur d’un «payé«, Un style de résidence où 48 Vénézuéliens et certains Colombiens vivent pour 18 000 pesos par jour (4 $ US).

“Aucun de ceux qui vivent ici n’a payé en une semaine et beaucoup n’ont plus de nourriture, car ils n’ont plus le travail de sortir dans la rue pour vendre, des serveurs, dans les bus”, a-t-il déclaré à la BBC Mundo.

https://twitter.com/Quintero Calle / status / 1242448922821394434

Le gouvernement d’Iván Duque a annoncé que 2,6 millions de familles recevront en moyenne 334 000 pesos (80 $ US) et 1,7 million de personnes âgées recevront 240 000 pesos (60 $ US) pour faire face à la crise.

Ces programmes visent à protéger plus de 10 millions de Colombiens, les plus vulnérables. Passons ces tempêtes sans faim “, a déclaré Duque dans un de ses discours désormais quotidiens.

Cependant, le gouvernement n’a pas annoncé de mesures d’aide aux Vénézuéliens (sauf assistance médicale à ceux qui sont régularisés). Duque a insisté sur le fait que la Colombie a besoin de plus de ressources internationales pour faire face à la crise migratoire.

Selon les chiffres de l’ONU, les gouvernements latino-américains touchés par la crise des migrants vénézuéliens n’ont reçu que 2% des 1 350 millions de dollars approuvés par les organisations internationales.

Bien qu’ils “passent par le travail”, les Vénézuéliens en Colombie préfèrent généralement être là plutôt que le Venezuela. EPA

Coopération internationale insuffisante

Maintenant, avec l’urgence mondiale, de nombreux Vénézuéliens craignent que leur situation ne s’aggrave: venant d’un pays où l’État a fourni une assistance sociale étendue, beaucoup espèrent que le gouvernement colombien les traitera comme des locaux.

Le maire de Medellín, Daniel Quintero, a dénoncé le fait que des dizaines de Vénézuéliens soient venus mardi au bureau du maire parce qu’ils ont été “trompés par une fausse chaîne WhatsApp” selon laquelle ils allaient recevoir 60 000 pesos (15 dollars).

“Incroyable qu’en ce moment certains veuillent jouer avec l’espoir du peuple”, a écrit le maire.

C’est pourquoi des entités comme le HCR, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, ont concentré leur travail sur l’inclusion: «Nous ne voulons pas être alarmistes, mais la situation va empirer et ce qui nous intéresse c’est d’inclure la question des migrants et réfugiés dans la réponse générale de l’État à la pandémie“Jozef Merkx, le représentant de l’agence en Colombie, a déclaré à BBC News.

AFPS Seuls 10% des Vénézuéliens en Colombie sont formellement employés.

Migration La Colombie estime qu’un peu plus de la moitié des deux des millions de Vénézuéliens en Colombie n’ont pas de statut juridique régulier. “Cela les empêche d’accéder plus rapidement aux services (d’assistance)”, a déclaré Merkx.

De pair avec des organisations internationales telles que l’Église catholique ou les gouvernements européens, le HCR a installé des dizaines de centres d’assistance et d’abris dans toute la Colombie pour les migrants vénézuéliens.

“Heureusement, nous n’avons toujours pas beaucoup de personnes infectées et cela nous a donné le temps de préparer et d’adapter ces endroits afin qu’ils ne soient pas des foyers d’infections”, a déclaré Merkx.

Willinton Muñoz, coordinateur du Centre de migration dans la ville frontalière de Cúcuta, gère un refuge d’une capacité de 150 personnes, mais depuis le début de la quarantaine, il n’a pas été autorisé à recevoir plus de personnes et il ne lui en reste que 130.

“Sachant que j’ai plus d’espace, il est difficile de ne pas pouvoir recevoir plus de monde, mais ça touche car c’est pour protéger ceux qui sont à l’intérieur et à l’extérieur”, confie-t-il à la BBC Mundo.

Ortiz, qui travaille en étroite collaboration avec l’Église catholique, dit que la situation des Vénézuéliens dans la rue est “si difficile” que ceux qui se trouvent dans les abris ont de la chance: “Malheureusement, ce sont eux qui en bénéficient le plus, car ici ils ont leur nourriture, leurs services, leur séjour, leurs médicaments, car à l’extérieur la situation est devenue très compliquée ».

. Les musiciens itinérants se retrouvent sans travail avec la quarantaine.

“Nous pouvons rester dans la rue”

Les dirigeants politiques de gauche et de droite ont demandé à Duque de suspendre le paiement des services de base pendant la quarantaine pour adoucir la situation des plus vulnérables.

Même le maire de Bogotá, Claudia López, a adopté un décret pour exécuter la mesure.

Mais Duque, dans un nouvel épisode de l’affrontement qu’il a eu avec López lors de l’urgence, a refusé, arguant que l’État avait besoin de ces ressources pour faire face à la pandémie.

“Si je ne suis pas suspendue (payante) pour les services, la dame (le propriétaire) me fera sortir de la maison”, explique María Fernanda Mendoza, une Vénézuélienne de 32 ans qui vit avec elle dans une chambre louée au sud de Bogotá. deux filles, son mari et ses deux beaux-parents.

“En ce moment, nous n’avons pas un seul poids”, poursuit-il. nous avons de la nourriture pendant une semaine, mais la quarantaine durera deux jours et mon partenaire et moi avons cessé de travailler“Il dit. Elle était serveuse dans une boulangerie et il était mécanicien dans un atelier.

«Ils nous disent qu’il faut tout nettoyer pour éviter de l’obtenir, mais quand je devrai choisir, je donnerai la priorité à la nourriture et si cela ne suffit pas, mon partenaire et moi devrons sacrifier la morsure pour que mes filles mangent ce qui est nécessaire pour être en bonne santé ».

Mendoza n’a pas de plan b: leur seul espoir est l’État: “Nous n’avons qu’à nous aider pour les Vénézuéliens, sinon nous finirons dans la rue et nous aurons faim”.