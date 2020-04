Nous allons surmonter cette crise transitoire due au coronavirus: AMLO

Le président espère que “non seulement nous réussirons à lutter contre le coronavirus, mais la reprise économique commencera immédiatement”.

Le président Andrés Manuel López Obrador était optimiste que Le Mexique va prendre de l’avance face à la crise sanitaire pour le nouveau coronavirus Covid-19 et il espère que la situation économique sera surmontée.

“Nous allons surmonter cette crise transitoire et non seulement nous réussirons face au coronavirus, mais la réactivation économique commencera immédiatement pour retourner à la production et au travail normaux », a-t-il déclaré lors de l’ouverture de l’hôpital régional IMSS Bienestar à Tlaxiaco, Oaxaca.

Il a noté que, tout comme les hôpitaux dotés de lits, de ventilateurs et de médecins sont en train de se préparer à soigner les bénéficiaires, il y aura également le soutien des secrétariats de la Défense nationale et de la Marine, institutions qui appliqueront, en temps voulu, le Plan DN-III.

“Nous allons faire face à cette adversité. Ce week-end, je me rendrai dans les hôpitaux d’Insabi et de la Sécurité sociale, ainsi que dans les hôpitaux du Secrétariat de la Marine et du Secrétariat de la Défense “, a-t-il déclaré.

Dans un acte accompagné par le chef de l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS), Zoé Robledo; le gouverneur d’Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, et d’autres autorités, le président fédéral a rappelé que cette c’était un travail oublié.

«Nous sommes de retour pour l’instant si nous ouvrons cet hôpital IMSS Bienestar entièrement équipé, avec le personnel nécessaire, des infirmières, des employés administratifs, des médecins et des spécialistes.

«Cet hôpital est déjà en place et sera très utile, il soutiendra cette région Mixteca, mais maintenant aussi avec la pandémie de coronavirus, cet hôpital et d’autres se rendront disponibles pour les patients, les personnes infectées qui ont besoin de soins, les traitements hospitaliers “Il a exprimé.

Le président a rappelé que tous les coronavirus infectés ne nécessitent pas d’hospitalisation, seulement environ 10 pour cent, alors il a fait remarquer que la majorité peut résister et aller de l’avant chez eux. (Ntx.)

Je veux dire