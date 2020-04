“Nous allons trop lentement” – . Miami (51)

Depuis le début de la pandémie mondiale de coronavirus, les experts savent qu’une population est particulièrement vulnérable à la contraction et à la propagation du coronavirus – les sans-abri.

Les autorités ont promis à plusieurs reprises de les emmener à l’intérieur, mais le manque de preuves et les différends bureaucratiques rendent les choses difficiles et relativement peu des 150 000 sans-abri de Californie ont été transférés dans des chambres individuelles.

On ne sait pas combien d’entre eux ont même le virus hautement contagieux.

“Tous les abris et le manque d’abris pour les sans-abri étaient totalement mal pensés”, a déclaré Needa Bee, qui vit dans un camping-car à Oakland avec sa fille adolescente.

La fermeture des bibliothèques publiques et d’autres installations a rendu difficile pour les sans-abri d’obtenir de la nourriture et de l’eau ou d’utiliser les toilettes.

C’est un combat qui se déroule dans tout le pays.

À Portland, en Oregon, certains séjourneront à l’hôtel rétro Jupiter. Dans le comté de King à Seattle, les autorités ont acheté un motel et en ont loué un autre pour transporter des personnes infectées, avec des plans pour déplacer des centaines de sans-abri des refuges vers les chambres d’hôtel la semaine prochaine.

Des photos de sans-abri à Las Vegas, une ville grouillant d’hôtels, dormant temporairement dans des rectangles peints dans un parking de fortune ont déclenché l’indignation.

L’administration Trump a annoncé jeudi 3 milliards de dollars pour les efforts de lutte contre la pandémie de sans-abri.

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a promis 150 millions de dollars d’aide aux sans-abri, y compris de l’argent pour les chambres d’hôtel.

Mary Kate Bacalao, directrice des politiques pour Compass Family Services à San Francisco, a qualifié la situation de “absolument terrifiante”.

“L’urgence de cela, et l’urgence de faire venir des gens, ne peuvent plus que jamais être surestimées”, a-t-il dit. “Nous allons trop lentement.”

Certains superviseurs de San Francisco veulent une action plus agressive pour faire sortir les gens de la rue, tandis que le maire se concentre sur les personnes qui sont déjà dans des abris ou qui présentent des symptômes.

«Nous avons les chambres d’hôtel, nous avons l’argent, nous avons le personnel. … Pourquoi ne ferions-nous pas cela maintenant et sauver des milliers de vies? La superviseure Hillary Ronen a déclaré jeudi.

Le maire de London Breed a déclaré que ce n’était pas si facile dans une ville où beaucoup souffrent de maladie mentale ou de toxicomanie.

“Je sais que les gens demandent:” Eh bien, pourquoi n’ouvrons-nous pas les portes et laissons-nous tous les sans-abri avoir accès à une chambre d’hôtel? “” Dit Breed. “Nous n’avons la capacité de forcer personne à rester n’importe où.”

Le coronavirus a infecté plus de 11 000 Californiens et en a tué au moins 246, selon un décompte de l’Université Johns Hopkins. Pour la plupart des gens, COVID-19 provoque des symptômes légers ou modérés, comme la fièvre et la toux, qui disparaissent en deux à trois semaines. Pour d’autres, il peut provoquer des maladies plus graves comme la pneumonie ou la mort.

Phil Mastrocola, qui gère un refuge à l’église Grace Baptist de San José, a déclaré que les sans-abri veulent plus d’informations, comme savoir s’ils sont malades et où aller. “Si vous dites aux gens de ne pas aller à l’hôpital, où vont-ils?” dit-il.

Le comté de San Diego a été parmi les plus proactifs, en envoyant des équipes de vulgarisation avec des infirmières pour distribuer des kits d’hygiène et en se concentrant d’abord sur les personnes qui veulent de l’aide pour entrer dans un hôtel.

Environ 300 sans-abri à haut risque ont emménagé dans certaines des 2 000 chambres d’hôtel.

“Une fois que nous aurons traversé les milliers de personnes qui accepteront notre aide, nous serons obligés de faire face à cette situation la plus difficile”, a déclaré le superviseur du comté de San Diego, Nathan Fletcher.

Needa Bee est la fondatrice d’un collectif populaire qui gère environ 40 camps de sans-abri à Oakland. Ils ont demandé des dons de citrons et de vinaigre pour désinfecter les mains car l’eau de Javel et le lysol sont très difficiles à trouver, distribuant de l’ail cru pour stimuler l’immunité et collectant des plantes d’aloès pour faire un désinfectant pour les mains.

Compass Family Shelter a collecté des fonds privés pour payer un séjour de six nuits à l’hôtel pour une famille qui a dû quitter un refuge en attendant les résultats du test COVID-19 de leur fille, qui étaient négatifs. La famille est partie lundi et ne peut être contactée.

Les travailleurs sociaux tentent aussi désespérément de communiquer avec une femme qui a récemment accouché d’un bébé ayant des problèmes de santé. Au départ, ils n’avaient pas de chambre pour elle.

“Nous perdons ces fenêtres d’opportunité lorsque nous n’avons pas la possibilité de dire oui rapidement”, a déclaré Bacalao.

.