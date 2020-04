Nous avons besoin de données réelles pour concevoir la stratégie contre les coronavirus … et nous ne l’avons pas

Pour déduire la stratégie la plus appropriée contre COVID-19, il est essentiel de disposer de données réelles et absolument fiables sur l’étendue de la maladie. Tant que nous ne le ferons pas, nous ne réussirons pas, ou si nous réussissons, ce sera par hasard.

Mais le nombre de personnes infectées et tuées par COVID-19 que nous apprenons … est faux.

Un exemple: dans la matinée du dimanche 5 avril 2020, les données officielles du gouvernement espagnol estiment qu’il y a près de 125 000 cas totaux de COVID-19, avec un total de près de 12 000 décès.

Cependant, le 30 mars 2020, un modèle élaboré par des chercheurs de l’Imperial College of Science, Technology and Medicine, une université de Londres spécialisée dans les sciences, l’ingénierie et la médecine, qui compte 15 lauréats du prix Nobel dans son cloître, a été diffusé dans les médias. 3 médailles Fields (l’équivalent du prix Nobel de mathématiques) et plus de 70 boursiers de la Royal Society (la société scientifique la plus pertinente de l’histoire de l’humanité), qui estime qu’en Espagne il y avait à l’époque sept millions (7.000.000 ) d’infection par COVID-19.

Le pire, c’est qu’entre les deux extrêmes, nous pouvons trouver toutes sortes d’estimations: d’un demi-million à 3 millions de personnes infectées.

Ce n’est pas une mince affaire: les conséquences dérivées de ces différentes estimations sont totalement différentes. Les mesures à prendre également:

S’il était vrai qu’il n’y a qu’environ 125 000 personnes infectées, la réalité est que nous serions confrontés à un virus plutôt mortel et, lorsque les mesures de confinement seront assouplies, il y aura un risque sérieux de rebond.

Cela signifierait que nous serions à la merci du SRAS-CoV-2 jusqu’à ce que nous trouvions des traitements qui fonctionnent de manière acceptable ou un vaccin efficace.

En attendant, nos coutumes sociales devraient changer radicalement (utilisation de masques, distance de sécurité, minimiser les déplacements et les relations sociales …) afin de continuer à maintenir le taux d’infection le plus bas possible.

Au contraire, s’il y a déjà 7 millions de personnes infectées, la mortalité de COVID-19 serait bien inférieure à ce que nous pensons et son infectivité plus élevée.

Dans ce cas, il pourrait arriver que nous atteignions relativement rapidement 60% ou 70% de la population infectée. Ensuite, le SRAS-CoV-2 cesserait bientôt d’être un problème car en peu de temps la majorité de la population serait immunisée contre le virus.

Cela devrait être notre objectif principal

Mais … Qui peut avancer une prévision sage si en Espagne le nombre de personnes infectées varie dans une fourchette allant de 125 000 cas à plus de 7 000 000?

La connaissance du nombre réel de personnes infectées, guéries et mortes par le SRAS-CoV-2 est essentielle pour connaître la stratégie appropriée que nous devons suivre et pour avoir raison sur ce qui nous arrivera dans un proche avenir.

Si c’est si important… pourquoi une estimation réelle des personnes infectées, guéries et mortes n’a-t-elle pas été obtenue?

Cela peut être fait. Cela demande du talent, des efforts et des ressources.

Mais c’est avant tout un problème scientifique et non politique. Et dans l’approche non scientifique de la prise de décision est l’essence du problème.

Comme il s’agit d’un nouveau virus, nous en savons peu sur le SRAS-CoV-2. Un objectif prioritaire est d’acquérir, dans les meilleurs délais, les connaissances scientifiques nécessaires. Et dans ces connaissances scientifiques, l’estimation du nombre de personnes infectées, guéries, mortes, comorbidités, structures d’âge, sexe, etc. ils sont essentiels.

Il existe actuellement différentes procédures de laboratoire pour savoir quelle est la situation d’une personne en ce qui concerne le SRAS-CoV-2:

L’un d’eux est la détection du matériel génétique du virus au moyen de la réaction en chaîne par polymérase (PCR). Il s’agit d’une technique de biologie moléculaire qui permet d’obtenir un grand nombre de copies du matériel génétique SARS-CoV-2 à partir d’une quantité minimale de celui-ci qui est présent dans l’échantillon prélevé sur la personne qui va valeur.

C’est une méthodologie absolument sûre pour détecter ceux qui sont infectés par le SRAS-CoV-2 au moment où l’échantillon est prélevé, qu’ils aient ou non développé des symptômes: si le génome du virus est amplifié chez quelqu’un, alors c’est une personne infectée.

Le problème est que c’est une technique lente (cela prend des heures), il faut un appareil spécifique pour la réaliser (un thermocycleur), et du personnel qualifié. Il ne permet donc pas un grand nombre de tests, ni une technique rapide.

Une autre procédure consiste à vérifier si notre système immunitaire a développé ou non des anticorps contre le SRAS-CoV-2. Ces tests immunologiques sont effectués à partir d’une goutte de sang. Ils détectent les personnes qui avaient déjà des anticorps contre le SRAS-CoV-2 au moment du test, ce qui ne peut se produire que s’ils ont été infectés.

Mais ils ont des limites:

– Une personne peut avoir été récemment infectée et son système immunitaire n’a pas encore eu le temps de générer des anticorps: dans ce cas, cela donnera un résultat négatif, mais ce sera une personne infectée ayant la capacité de propager la maladie.

– À l’extrême opposé, une personne qui a déjà complètement surmonté la maladie et qui n’est pas contagieuse sera également testée positive. C’est une technique rapide et vous n’avez pas besoin de personnel qualifié pour le faire. Il vous permet de faire très rapidement un grand nombre de tests.

Enfin, il existe la procédure classique sur laquelle repose la médecine traditionnelle: le diagnostic à l’aide de signes et symptômes cliniques. Si une personne a de la fièvre, une toux sèche, des difficultés respiratoires, une gêne … alors elle a COVID-19.

Pour avoir une idée précise de ce qui se passe avec COVID-19, il est nécessaire de disposer d’un échantillon significatif représentant l’ensemble de la population (c’est ce qui se fait par exemple dans les enquêtes électorales).

Cet échantillon doit également être représentatif de la mobilité moyenne de la population, de ses contacts, etc. Il existe des procédures mathématiques qui vous permettent de sélectionner cet exemple. Bien sûr, la structure de la population espagnole n’est pas la même que celle de l’Allemagne ou de la Mauritanie. Nous avons donc besoin de nos propres données.

Une fois l’échantillon représentatif sélectionné, il doit être rigoureusement analysé, en évaluant le nombre maximum de paramètres chez chacun des individus (détection du SRAS-CoV-2 par PCR, ainsi qu’immunologiquement, évaluation médicale des signes et symptômes de leur état de santé) général, âge, sexe … Plus il y a de données, mieux c’est.

Et ces tests doivent être répétés dans le temps, avec le même échantillon (par exemple 20 jours plus tard).

Cela nous permettra de connaître les taux d’infectiosité, de létalité, de comorbidité, le nombre réel de personnes touchées, décédées, guéries, etc. bien mieux que nous ne le savons actuellement.

Avec cela, vous pourriez prendre les bonnes décisions sur ce qu’il faut faire et prédire ce qui nous arriverait.

Si cela peut être fait… pourquoi cela n’a-t-il pas été fait?

COVID-19 n’a pas été abordé comme le problème scientifique qu’il était: il a été abordé comme une question politique. Et ça a terriblement mal tourné.

Bien sûr, ce n’est pas un problème espagnol, encore moins un problème d’un certain parti politique. Les politiciens de tous bords ont mal fait, ou sacrément mal, presque partout dans le monde.

La stratégie d’un politicien au pouvoir est de minimiser les problèmes: de cette façon, ils ont minimisé la portée de COVID-19 et se sont grossièrement trompés.

Le problème du SARS-CoV-2 a commencé en Chine. Et dès que les médecins, les épidémiologistes, les microbiologistes ont commencé, ils ont réalisé l’énorme danger potentiel du coronavirus.

Le Dr Ai Fen a été l’un des premiers à publier un rapport sur le danger du COVID-19. Pas moins de Xi Jinping, le président chinois, a ordonné que le travail soit supprimé (ce que heureusement beaucoup de gens avaient déjà lu).

La position initiale de Xi Jinping et des dirigeants du Parti communiste chinois était, sans surprise, de minimiser le problème. Une forte censure a été appliquée. Le Dr Ai Fen a été accusé de répandre des rumeurs qui pourraient nuire à la stabilité du pays et provoquer l’alarmisme. Il a disparu (et est toujours porté disparu aujourd’hui).

D’autres professionnels de la santé qui ont mis en garde contre le problème ont connu un sort encore pire: le Dr Li Wenliang, qui a également mis en garde contre le danger, est apparu sur les listes de décès. La lourde censure chinoise, au début de la pandémie, a empêché les scientifiques chinois – qui connaissaient toute l’étendue de COVID-19 – d’avertir le reste du monde. Pendant ce temps, une censure féroce de la presse (dénoncée à plusieurs reprises par Reporters sans frontières) a également empêché le déclenchement de l’alarme.

Dans ce contexte, les chiffres de COVID-19 en Chine ne sont pas faciles à croire.

Politiciens et scientifiques

Sur le spectre politique opposé, un politicien populiste d’extrême droite comme le président brésilien Jair Bolsonaro est arrivé à la même conclusion que le président Xi Jinping: le SRAS-CoV-2 pourrait tuer des dizaines de milliers de personnes dans le monde, mais cela n’allait pas d’affecter plus qu’un simple rhume aux Brésiliens qui “pouvaient nager dans un égout sans que rien ne leur arrive”.

Le président britannique Boris Johnson a initialement suivi une stratégie de déni similaire à celle de Bolsonaro, jusqu’à ce qu’une étude de l’Imperial College of Science, Technology and Medicine (dont la réputation est incontestable) estime qu’une telle politique irresponsable pourrait entraîner jusqu’à 500000 morts. Johnson lui-même et son ministre de la Santé, Matt Hancock sont malades avec COVID-19.

Donald Trump a également suivi la même stratégie au début pour minimiser le problème. Une stratégie qui a fait des États-Unis, pour le moment, le pays le plus infecté au monde et qui aurait pu lui coûter entre 2 et 5 millions de morts.

Tous ont dû rectifier, trop tard, face aux preuves scientifiques. Mais leur entêtement et leur ineptie ont coûté à leurs concitoyens des dizaines de milliers de morts.

Dans notre pays, un gouvernement du PSOE et de Podemos a fait confiance à Fernando Simón, nommé directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires du ministère de la Santé par le PP en 2012. Un poste de confiance. Les politiciens aiment ça. Et aux médias.

Les politiciens voulaient minimiser le problème. Et contre les preuves scientifiques, le Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires a minimisé le problème. Heureusement, il existe des archives de journaux. Nous nous souvenons tous des déclarations triomphantes de Fernando Simón il y a un peu plus d’un mois: “L’Espagne n’aura pas, au plus, au-delà d’un cas diagnostiqué”.

Une fois de plus, il est démontré que les nominations de politiciens ne rendent pas magiquement les gens techniquement compétents.

Fernando Simón n’est pas un bon scientifique (il existe différentes applications internationales qui évaluent la qualité du travail professionnel d’un scientifique à travers une série d’index qui mesurent la pertinence de son travail; la plus simple est Google Scholar). Mais les caractéristiques des bons scientifiques, l’indépendance, la curiosité, la rigueur des tests d’hypothèses … ne les font pas plaire aux politiques.

Au cours de ce siècle, il y a eu un déclin important dans les sciences expérimentales, les sciences de la santé, l’ingénierie et les mathématiques. L’importance que les politiciens en particulier et la société en général accordent à ces types de professionnels chute. Le nombre d’étudiants demandant à s’inscrire à ces carrières diminue rapidement.

De nombreux experts estiment que dans le monde entier, la science, les soins de santé et l’ingénierie qui ont apporté l’extraordinaire bien-être dont nous jouissons actuellement dans le monde sont “dans les cordes”. En Espagne, la situation de la science, après des années de coupes dans les ressources et les places, et une augmentation excessive, la bureaucratie est encore plus critique.

Maintenant, nous récoltons les fruits.