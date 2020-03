Rédaction AN / GS

Il y a 6 heures

La chef du gouvernement Cdmx, Claudia Sheinbaum, a appelé à l’auto-isolement devant Covid-19 et a confirmé la suspension immédiate, du 31 mars au 30 avril, des activités non essentielles dans les secteurs public, privé et social de la capitale du pays.

Sujets connexes: