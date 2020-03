“Nous fermerons notre frontière nord avec le Canada au trafic non essentiel”: Trump

Ceci, dans le cadre des mesures que les États-Unis prennent face à l’expansion de l’épidémie de coronavirus Covid-19.

La frontière entre les États-Unis et le Canada sera fermée à tout le trafic non essentielLe président Donald Trump a déclaré sur son compte Twitter, ajoutant que des détails sur la circulation des personnes seront annoncés plus tard, bien qu’il n’y ait aucun effet sur le commerce entre les deux nations.

“Par consentement mutuel, nous fermerons notre frontière nord avec le Canada au trafic non essentiel. Le commerce ne sera pas affecté. Je donnerai des détails plus tard! », A écrit le président.

Nous allons, d’un commun accord, fermer temporairement notre frontière nord avec le Canada au trafic non essentiel. Le commerce ne sera pas affecté. Détails à suivre!

– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 mars 2020

Aux termes du règlement proposé, le flux de marchandises entre les deux nations, qui entretiennent l’une des relations commerciales bilatérales les plus importantes du monde, se poursuivrait.

Les économies des deux pays sont fortement intégrées et une interdiction stricte de franchir la frontière poserait des problèmes majeurs au secteur automobile, ainsi qu’au transport de denrées alimentaires et de médicaments.

Ottawa a fermé les frontières à la plupart des étrangers, mais a exclu les citoyens américains.

Lundi dernier, le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé la fermeture des frontières de ce pays aux citoyens étrangers non résidents, en raison de la pandémie de coronavirus. En outre, les vols internationaux entrant sur son territoire étaient limités.

Jusqu’à présent, les États-Unis signalent plus de 6 400 infections et 113 décès, contre 596 au Canada et 8 décès.

(Avec des informations de Rts)