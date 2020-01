Nous l’avons essayé: examen de classe de boxe à haute intensité

Photo: Juan Trujillo Andrades

‘Laura! Avez-vous envie d’essayer un cours de boxe pour le mag? », Ont-ils dit. “Bien sûr,” répondis-je avec naïveté. J’étais allée à quelques cours de boxe féminine; un peu de saut, du travail de sac, peut-être des tampons de frappe, un circuit rapide. Facile. «Génial», ont-ils dit. “Nous vous tiendrons au courant des informations.”

Voici l’info: “ HIIB, ou boxe à intervalles de haute intensité, est un entraînement à couper le souffle, à vous arroser le corps, centré sur la boxe qui vous laissera épuisé, exalté et avec les compétences d’un boxeur pour démarrer. ” Et ils ont été déçus n’exagère pas. Vingt-sept minutes après le cours de 30 minutes, mon visage est puce, des veines que je ne savais pas avoir jaillissent de mon front et mes muscles hurlent.

Le gymnase Total Boxer est situé dans le nord de Londres, en plein milieu d’une zone industrielle convenablement granuleuse. L’instructeur Bobby m’a salué et a fait allusion de manière inquiétante à ce qui allait arriver: «C’est un cours brutal, mais cela ne dure que 30 minutes», a-t-il dit, avant de m’emballer les mains. J’ai ganté et il m’a fait passer à travers les coups de poing, le jeu de jambes et les mouvements défensifs que nous utiliserions. Puis, quand les gens sont arrivés, il m’a passé une corde à sauter, a monté les morceaux (The Prodigy) et la classe a commencé.

Chaque séance est différente, mais le principe est le même: une demi-heure composée de 30 secondes d’exercices intenses. Pas de pauses. Nous avons commencé par mélanger le saut avec la boxe fantôme. Sauter était facile, même amusant, mais c’est épuisant maintenant! Au moins, c’est en rafales rapides pour motiver la musique, avec des instructions claires et beaucoup de variété, créant la distraction idéale. Ensuite, nous avons abandonné les cordes et saisi des poids à main, mélangeant des squats, des planches et des sit-ups avec plus de boxe d’ombre.

Au sol, nous traînâmes nos corps tremblants dans les sacs. Le premier circuit? Sauter des squats! Trois tours de ceux entrecoupés de combinaisons de boxe sur les sacs. À chaque fois, les 30 secondes de squats sautés s’allongent. Puis une série d’alpinistes, et enfin – avec de la sueur – Bobby a crié, “Burpees!” Burpees “Comme mouvement final dans un entraînement à intervalles de haute intensité? Quand je fais des entraînements HIIT à la maison, les burpees sont toujours les premiers. Qui fait trois séries de burpees après 27 minutes de cardio hardcore? Nous, semble-t-il. Nous les avons rompus avec des coups de poing sur les sacs, où on nous a dit de les briser comme si notre vie en dépendait. Le mien se balançait comme une showgirl parisienne sur un lustre du Moulin Rouge.

Nous nous sommes réchauffés en faisant du jogging sur place, les bras en l’air et en sprintant, tête baissée, jusqu’à ce que Bobby déclare la classe terminée. Le verdict? L’instruction était excellente, l’entraînement difficile mais varié. Le lendemain, en me levant, j’ai réalisé que mes muscles du dos avaient reçu le meilleur entraînement de leur vie. Je m’attendais à des douleurs dans les bras, les abdominaux et les jambes, mais ce cours fait travailler tous les muscles de votre corps. Et tu ne le sais pas.

Les cours commencent à 10 £ pour les membres et 15 £ pour les non-membres. Visitez totalboxer.com/hiib

Photographies: Juan Trujillo Andrades

