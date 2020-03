Nous n’avons pas de président

Quels sont les principaux rôles, rôles ou responsabilités d’un président de la République?

Le premier d’entre eux, comme son nom l’indique, est de présider, c’est-à-dire de diriger la communauté qui l’a élu avec la tâche centrale d’exécuter ses aspirations et de la représenter; c’est-à-dire agir et parler en leur nom.

Un président est aussi un serveur; quelqu’un a choisi de veiller au bien commun et à la sécurité de ses citoyens.

En tant que rôle connexe, il a également pour mission de diriger, de guider, d’inspirer, d’encourager, d’unifier les esprits et de donner un sens de l’orientation et du but à son peuple.

Comme on peut facilement le déduire, tous ces rôles nécessitent une communication très étroite entre le peuple et le président. Ces derniers doivent être tenus responsables de leur gestion, écouter ceux qu’ils représentent, écouter leurs sentiments, répondre à leurs questions et clarifier leurs doutes. Son rôle exige donc une sociabilité intense et une présence publique, un esprit conversationnel continu.

Il n’est donc pas surprenant que dans la crise actuelle des coronavirus, nous ayons vu la plupart des présidents de la région étroitement en phase avec leur public. Ainsi, par exemple, nous avons vu un Donald Trump – que beaucoup considèrent comme autoritaire – parler quotidiennement à son peuple et répondre aux journalistes, de toutes tendances, dans d’innombrables conférences de presse. Ou Bukele, au Salvador, expliquant sa politique en détail et exhortant ses habitants. Ou López Obrador, au Mexique, dialoguant quotidiennement avec la nation et se mélangeant avec son peuple.

Ortega, loin de montrer son visage, dans un moment d’incertitude et d’angoisse, a brillé par son absence.

Retranché dans son bunker Carmen, il ne dialogue, n’oriente, n’écoute ni n’explique.

Même s’il convient de noter que leur distance n’est pas nouvelle. Lors de la dernière campagne électorale, il n’a pas été vu en tournée dans le pays haranguant les foules, comme le font les candidats à la présidentielle partout. On ne l’a jamais vu non plus donner une conférence de presse, répondre à des questions et dialoguer avec un agenda ouvert avec les médias ou avec le peuple. Il ne visite pas les marchés et ne sort pas pour se mêler aux gens. Les rares fois où il quitte son refuge, il le fait entouré de centaines d’escortes et de mitrailleuses, derrière les vitres blindées de sa Mercedes Benz.

Il ne fait pas non plus face à l’assemblée législative, au début de chaque année, pour donner le discours sur l’état de la nation, comme c’est la coutume dans les républiques; ne rend aucun compte de sa gestion. Son genre préféré n’est pas le dialogue mais le monologue; des discours avec des pauses sans fin, entre des phrases ternes, dépourvus d’humour et d’esprit, et dans lesquels il répète des mythes anti-impérialistes obsolètes sans rapport avec les questions qui concernent la population.

D’une certaine manière, ce comportement d’Ortega est une conséquence directe de vivre dans l’enchevêtrement des mensonges; dans un univers contrefait où le noir est blanc et le blanc est noir.

Celui qui a beaucoup à cacher, qui n’a pas de bonnes raisons d’expliquer ses actions, qui prospère dans l’obscurité et abhorre la transparence, a une terreur ou une aversion naturelle pour ouvrir des dialogues. L’obscurité craint la lumière car elle révèle ses maux. De même, celui qui n’aime pas son peuple n’aime pas le traiter. Qui sait intimement que son pouvoir réside dans la force brute et non dans l’approbation des citoyens, évite de toucher la foule.

Et est-ce qu’Ortega n’est pas un président mais un tyran; un être étourdi par le pouvoir, détenu uniquement et exclusivement par l’AK 45, mais en même temps si fragile et peu sûr que ce n’est qu’à distance qu’ils croient qu’il est possible de conserver leur majesté artificielle.

Espérons que nous aurons bientôt la démocratie et de vrais présidents; palpable, accessible, proche.

L’auteur est tiré du livre À la recherche de la terre promise. Histoire du Nicaragua: 1492-2019.