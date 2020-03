“Nous ne mourrons pas du coronavirus mais nous mourrons de faim”: Salinas Pliego

Le président du Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, a appelé au Mexique pour travailler, assurant que la vie ne pouvait pas s’arrêter et qu’il fallait sortir et se battre pour arrêter la tempête économique. pic.twitter.com/qZ65QAv35O

– Azteca Noticias (@AztecaNoticias) 25 mars 2020

Nous savons que la peur est un très mauvais conseiller; au lieu de cela, la raison nous dit que la vie doit continuer. La décision d’arrêter la marche d’un pays ne produit rien de positif, surtout lorsqu’elle est basée sur la peur, sur une fausse prémisse: que COVID-19 signifie la mort.

– Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) 25 mars 2020

Rédaction AN / GS

Il y a 6 heures

“Nous avons tous peur de mourir de Covid-19 … Ce virus existe sans aucun doute mais il n’est pas très mortel … la façon dont les choses se passent, il semble que nous ne mourrons pas des coronavirus mais nous mourrons de faim” Ricardo Salinas Pliego a déclaré dans un appel à continuer de travailler car, a-t-il dit, les entreprises du Grupo Salinas continueront à fournir des services pendant les mesures sanitaires imposées pour freiner la propagation du coronavirus. Le président du Grupo Salinas a prévu un «tsunami de destruction d’emplois» et a estimé que «dans un court laps de temps, le viol et le chaos éclateront». Cependant, l’homme d’affaires a approuvé les mesures prises par la présidence de la République et a critiqué l’opposition. Les déclarations du RSP en ont fait un sujet tendance ce mercredi.

