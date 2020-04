Coronavirus, urgence climatique et environnementale, rôle et perspectives des mouvements climatiques. Nous en parlons avec Andrea Ascari, activiste de Fridays For Future, Milan.

L’urgence climatique a disparu du débat public et des médias. Le seul problème est le coronavirus. Que pouvons-nous faire pour ramener le climat au premier plan maintenant?

L’urgence du coronavirus est une expression de l’urgence climatique et environnementale, même si elle n’est pas présentée comme telle. Ce que nous pouvons faire, c’est mettre en évidence cette interconnexion entre les deux urgences, en essayant de réaliser un modèle de pensée qui considère chaque événement ou expression comme le résultat de différents facteurs et qui ne peut donc être compris que si nous comprenons également les facteurs qui l’ont provoqué.

Ceux qui reconnaissent le lien entre l’urgence du coronavirus et l’urgence climatique doivent s’engager à diffuser les informations nécessaires pour permettre à de plus en plus de personnes de connecter les deux phénomènes. Nous devons briser ce mur de psychose collective que cette pandémie a généré, accompagnant les informations scientifiques de connaissances philosophiques, avec une attitude proactive et offrant la perspective d’un monde meilleur pour tous, qui ne peut résulter que de la somme des petites actions de chacun individuel.

La prochaine grève climatique mondiale était prévue pour le 24 avril. Tout a-t-il été annulé ou y aura-t-il des événements virtuels?

La manifestation a été annulée, car il est évident que nous ne pouvons pas retourner sur les places si tôt, avec le grand nombre de participants aux manifestations de l’année dernière, bien qu’en théorie, le 24 avril, les restrictions préventives devraient se détendre un peu. Cependant, nous ne pouvons pas nous permettre de rester immobiles et nous organisons donc une grève en ligne, à la recherche et à l’expérimentation d’une communication alternative, qui a un impact et qui renouvelle l’attention des gens sur la question climatique et l’environnement. Ce sont des semaines intenses, car nous essayons de nous organiser en Italie au niveau national pour poursuivre une stratégie commune pour cette journée. Il existe de nombreuses propositions de divers groupes locaux pour la construction de cette journée, mais la difficulté réside dans le fait de faire sentir aux gens qu’ils participent à un événement mondial en étant enfermés dans leurs maisons, en voyant ce qui se passe à l’extérieur à travers l’écran de leurs téléphones portables .

Comment jugez-vous les mesures prises à ce jour par le gouvernement italien en matière de changement climatique et que pensez-vous qu’il faudrait faire une fois l’urgence sanitaire terminée?

Je suis très déçu par l’absence totale de mesures prises par notre gouvernement pour lutter contre le changement climatique. Après les manifestations de l’an dernier, ils ont promis une attention particulière à l’environnement et au climat, mais en fait, ils sont restés vides de mots: les nouvelles mesures financières du gouvernement ont confirmé 474 millions d’euros d’incitations pour les combustibles fossiles, qui iront principalement à Eni et Edison, qui est bien plus que ce que notre pays devrait recevoir de l’Europe pour le Green New Deal. En plus du financement des activités liées aux énergies fossiles, de grands travaux inutiles tels que les lignes ferroviaires à grande vitesse, l’expansion des infrastructures routières et, plus généralement, la consommation des terres se poursuivent: toutes les activités contre-productives, qui aggravent encore l’état de cette planète qui nous accueille et permet la vie. Si notre système de santé est entré en crise à cause de quelque chose d’invisible, je me demande comment nous allons gérer l’intensification des événements climatiques extrêmes et tout ce qui va avec. C’est pourquoi nous devrons travailler pour restaurer le système de santé publique à la résilience qu’il avait dans le passé, en transférant les ressources qui ont été allouées au cours des 40 dernières années aux soins de santé privés – ce qui n’est efficace que pour ceux qui peuvent se le permettre. – à la protection de la santé de tous, sans distinction, en nous engageant à gommer la corruption typique de la pensée capitaliste individualiste et gourmande.

Quel lien voyez-vous entre catastrophe environnementale et coronavirus?

Je vois un lien que la science a en quelque sorte réussi à expliquer: l’expansion continue de l’homme au détriment de l’environnement et d’autres formes de vie a affecté ces quelques espaces qui restent encore immaculés et constituent l’habitat d’espèces animales avec lesquelles nous entrons rarement contact. Lorsque cela se produit, un «débordement» de virus peut se produire d’une espèce à l’autre. L’autre lien est peut-être plus philosophique: si l’on considère la totalité de la vie qui habite notre planète et les relations qui existent entre les différentes formes de vie, le virus est une sorte de réaction qui vise à rétablir un équilibre. La Terre a connu une évolution de milliards d’années, à la recherche d’un équilibre qui ne peut être atteint que lorsque chacune des parties présentes est en symbiose avec les autres. Lorsqu’une partie a tendance à prévaloir sur les autres, des mécanismes naturels pour trouver cet équilibre sont déclenchés.

Une question plus personnelle: comment avez-vous réagi à cette situation déstabilisante provoquée par l’urgence sanitaire? Comment passez-vous vos journées à l’intérieur?

Je dois dire que cela a été, et est toujours, assez difficile. Normalement, je suis toujours en déplacement sur mon vélo, j’essaie d’avoir le plus de contact possible avec la nature et être fermé à l’intérieur est une contrainte à laquelle je n’étais pas habitué. Mais je continue d’essayer de voir le côté positif de cela aussi: au moins je ne suis pas victime du virus. Je passe mes journées à travailler à temps partiel en tant que développeur de logiciels, ce qui est l’activité qui me permet de subvenir à mes besoins, puis de passer l’autre moitié de la journée à faire ce que j’aime ou ce qui me semble logique au-delà de moi-même. J’essaie de lire autant que possible et de garder mon engagement en tant que militant, je fais de l’exercice (pas trop) et j’essaie de planifier ma vie post-coronavirus.

Une note d’optimisme? Comment les mouvements climatiques peuvent-ils influencer une action forte contre le changement climatique sans attendre une catastrophe?

Je pense que l’optimisme nécessite un effort actif pour naître et grandir; c’est une graine qui doit être cultivée. En ces semaines de distanciation sociale, nous apprenons à quel point il est nécessaire de se concentrer sur les petites choses qui nous semblent dues et j’espère que cette prise de conscience s’étendra à la question du changement climatique. Je vois que l’amour grandit dans cette situation difficile, même si les médias tentent de nous opposer les uns aux autres avec la chasse à l’onction et à blâmer l’individu, mais l’amour pourrait être la bonne force motrice pour sensibiliser de plus en plus de gens.

La culture de la haine ne peut pas continuer, car elle ne fait que nous ralentir dans cette course effrénée contre le temps. Les mouvements climatiques le savent, car l’amour pour la Terre est à la base de leur lutte et ils convergent lentement en un seul fleuve de personnes de plus en plus déterminées à sauvegarder la vie sur cette planète. Les différentes perspectives des mouvements environnementaux et climatiques nés ces dernières années permettent à de plus en plus de personnes de trouver leur place dans cette bataille, en fonction de leurs convictions et des stratégies choisies pour obtenir des résultats. Cette prise de conscience ne peut que croître, car les échecs de notre «modèle de développement» sont désormais visibles même pour ceux qui persistent à ne pas les voir. Au fur et à mesure que la conscience grandit, les résultats que nous pouvons atteindre augmenteront, jusqu’à ce que le dernier obstacle tombe et que nous puissions vraiment vivre en harmonie avec la planète et les autres êtres vivants qui l’habitent.

Traduction de l’italien par Thomas Schmid