Nous ne savons pas à quel point les masques faits maison sont efficaces, avertissent les chercheurs à la Maison Blanche.

(.) – L’efficacité des masques faits maison “n’est pas possible à évaluer” pour le moment, ont déclaré mercredi les académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine dans une lettre à la Maison Blanche.

Les Académies nationales ont fourni des conseils sur la recommandation dans le pays de porter des masques faits maison pour se protéger de la propagation du coronavirus lorsqu’un individu est asymptomatique ou présymptomatique.

Le bon fonctionnement des masques dépend de la façon dont ils sont fabriqués, de la qualité de la production et du respect d’autres comportements de précaution, indique la lettre.

Comment le coronavirus se propage: les chercheurs croient que le covid-19 se propage principalement par de grosses gouttelettes, par exemple lorsque quelqu’un tousse ou éternue. Mais on pense également qu’il se propage à travers des gouttelettes non visibles, aussi petites que 5 microns, et des particules de bioaérosol encore plus petites, qui peuvent être expulsées lorsqu’une personne infectée respire.

On ne sait pas dans quelle mesure ces petites particules peuvent propager la maladie, indique la lettre.

Les études sur l’efficacité des masques faits maison sont limitées: une étude non publiée a montré que les masques plus épais fonctionnaient mieux, mais un masque testé était si épais qu’il “causerait un grand inconfort” et pourrait provoquer l’évanouissement du porteur.

Il n’y a eu aucune étude sur l’adéquation des masques faciaux faits maison, indique la lettre. Un masque mal ajusté peut fuir ET si une personne transpire, l’humidité pourrait piéger le virus et devenir une source potentielle de contamination.

Une autre expérience portant sur des masques en sweat-shirts, T-shirts, serviettes, foulards et masques en tissu a révélé qu’ils amélioraient la protection à faible niveau contre les nanoparticules émanant de quelqu’un, mais pas contre les infections par aérosol.

