Nous sommes à jour et nous ne pouvons pas arrêter de vendre pour Covid-19: les marchands zapotèques

En raison de la pandémie du nouveau coronavirus, ils ont constaté une baisse des ventes allant jusqu’à 30%.

Diana Manzo

Juchitán, Oax.- Aída élabore des collations istmeño, des tamales au maïs. Chaque jour, il parcourt les rues de Juchitán; Il entre dans un quartier et part donc avec son tricycle en visiter d’autres jusqu’à ce que ses produits soient finis.

Depuis la semaine dernière, il a commencé à remarquer baisse des ventes, un jour normal, il gagne mille pesos, mais maintenant il a diminué de 30 pour cent, elle vit à jour et ne peut pas être mise en quarantaine pour le nouveau coronavirus Covid-19.

Il est inquiet pour ses enfants car il n’a pas de place pour les quitter, les écoles ont fermé dans la zone de l’isthme de Tehuantepec, ainsi que dans tout l’État d’Oaxaca, selon les instructions du secrétaire à la Santé, mais elle ne peut pas arrêter de travailler parce qu’elle est à jouret son mari aussi, qui est l’assistant d’un maçon.

Jonny est l’un des plus de 500 marchands ambulants qui proposent quotidiennement leurs produits dans cette ville zapotèqueChaque jour, il installe son étal de fruits et de graines dans une des rues du centre-ville et continuera à vendre ses produits car il vit aussi quotidiennement, s’il ne vend pas, il ne mange pas.

Il a entendu parler de mesures préventives pour éviter de propager le coronavirus et ce qu’il a fait est d’utiliser du gel antibactérien ou de l’alcool, il se frotte un peu les mains avant et après avoir préparé les fruits qu’il vend, c’est sa seule prévention.

Le Les ventes de Jonny ont également chuté d’environ 30%, il n’y a plus d’élèves ou d’enseignants, qui étaient ses principaux clients, maintenant il vend ce qu’il peut et il rentre chez lui.

“Je ne peux pas m’arrêter, je suis le support de ma maison, et je ne vends pas grand-chose, puisque la semaine dernière la vente a commencé à baisser mais je ne peux pas non plus rester à la maison, je dois sortir, j’espère que le coronavirus ne me donne pas, car il y aurait de quoi s’inquiéter “Il a dit.

Paula a 40 ans et plus de 15 ans en se consacrant à la vente de fleurs. Son poste est situé devant le palais Juchitán et malgré les recommandations des autorités sanitaires de rester chez elle, elle ne peut pas le faire, elle vit quotidiennement.

Elle est chef de famille et ses trois enfants dépendent de ses ventes. “Je continuerai jusqu’à ce que le coronavirus nous quitte, pour l’instant les autorités nous ont parlé des mesures d’hygiène et c’est ce que nous suivons.”

Les les vendeurs de rue continuent jusqu’à présent à proposer leurs produitsIls continuent de descendre dans la rue, certains sont concentrés au centre de la ville, d’autres se promènent dans les quartiers et les quartiers, l’économie progresse mais pas comme avant.

“Maintenant, il se vend moins, les gens ont commencé à rester chez eux, mais nous continuerons à vendre dans la rue”, ont-ils assuré.

Les autorités de Juchitán et de la Santé ont exhorté à continuer d’utiliser le gel antibactérien, couvre la bouche, l’eau et le savon, à titre préventif contre le coronavirus Covid-19, qui n’a jusqu’à présent signalé aucun cas suspect, ni positif dans cette région d’Oaxaca. .