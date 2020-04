“Nous sommes isolés dans l’isolement”: comment vivre la pandémie en Antarctique

Alors que le nouveau coronavirus progresse rapidement à travers le monde, laissant des milliers de morts dans son sillage, il existe jusqu’à présent un continent exempt de contagions: l’Antarctique.

Dans cette terre recouverte de glace, où le climat froid, sec et venteux n’abandonne pas, ses quelques habitants sont prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la pandémie de les frapper.

Et c’est que, dans un endroit aussi inhospitalier et isolé que celui-ci, qui a un hôpital unique pour répondre aux besoins de base, une éclosion de covid-19 pourrait être fatale.

Chez BBC Mundo, nous voulions savoir comment la pandémie est vécue dans un endroit qui est devenu encore plus isolé, de peur de la contagion.

Au téléphone depuis l’un des points les plus au sud de la Terre, le capitaine de frégate de la marine chilienne, Alejandro Valenzuela Peña, nous a-t-il dit de son point de vue.

«Isolement total«

Alejandro Valenzuela Peña Quelque 170 personnes vivent dans la gare maritime de Fildes Bay.

La gare maritime de bahía FildesSitué à l’extrême sud-ouest de l’île du Roi George (également appelé 25 de Mayo par les Argentins), c’est l’une des “portes d’entrée” de l’Antarctique.

Ici certains vivent ensemble toute l’année 170 personnes dans des bases appartenant à différents pays, dont le Chili, l’Uruguay, la Russie et la Chine.

La température dépasse rarement 0 ° C en été et en hiver, la moyenne est -12 ° C

Les pingouins sont observés partout et leur riche faune marine est l’attraction pour les scientifiques qui se rendent régulièrement sur le soi-disant “continent blanc” afin de mener des études exhaustives.

Mais il y a quelques semaines, des chercheurs n’ont pas été vus sur ces terres.

Lorsque le coronavirus qui cause la covid-19 a commencé à se propager dans toute la Chine, en janvier dernier, la base de ce pays a fermé ses portes.

. ImagesChina a fermé sa base en janvier.

Successivement, les autres nations ont fait de même.

Et aujourd’hui, la plupart d’entre eux sont complètement isolés.

Le dernier navire à passagers de la marine chilienne est arrivé dans la baie le 3 mars. Et le dernier vol le 26 de ce même mois, et il a fallu toutes les personnes qui travaillaient temporairement en Antarctique (y compris les scientifiques).

«Nous vivons dans un isolement total. Isolement dans l’isolement«, explique Alejandro Valenzuela Peña.

“Ici, la pandémie a été vécue de près, les bases prennent les mêmes mesures que chaque pays détermine”, ajoute-t-il.

Ainsi, par exemple, la représentation chilienne doit se conformer aux instructions du gouvernement central de ce pays, en suivant des indications telles que distanciation sociale, utilisation de masques ou lavage régulier des mains.

Tous les événements sportifs ont également été annulés et les heures de repas sont désormais reportées pour éviter les foules.

«Aujourd’hui, il n’y a aucun contact entre ceux d’entre nous qui vivent en Antarctiqueca. Il n’y a pas d’activité, pas de fête entre les institutions, ni de contact avec les bases étrangères, ce qui affecte le plus car sur ce continent il y a beaucoup de camaraderie et de coopération entre les différentes bases », explique Valenzuela Peña.

«Nous vivons la même réalité que de nombreux pays, car nous devons prendre soin les uns des autres. Encore plus en pensant que nous sommes dans un endroit si loin où tout est difficile quand une personne était, Dieu ne plaise, infecté«ajoute-t-il.

Alejandro Valenzuela PeñaAlejandro Valenzuela Peña est venu vivre en Antarctique le 18 novembre dernier.

Comment pouvez-vous répondre à une urgence?

En Antarctique, les ressources sanitaires sont limitées.

Comme l’explique le capitaine de frégate de la marine chilienne, il n’y a que «un petit hôpital où un généraliste et quelques infirmières travaillent«.

Sans parler des lits pour cas critiques, des respirateurs ou d’autres installations essentielles à la lutte contre covid-19.

“Si nous avions une personne infectée, logiquement une action immédiate devrait être d’évacuerà du continent«dit-il.

Le gros problème, explique-t-il, est que cela impliquerait le mouvement d’aéronefs ou de navires.

Et, si le temps ne l’accompagne pas, la tâche serait très complexe.

“Tout dépendra du degré de gel de la baie pour l’entrée de nos navires”, explique Valenzuela Peña.

L’arrivée ou le départ de l’avion est compliqué si les conditions météorologiques sont extrêmes.

Ils n’ont pas non plus preuve pour voir si une personne a contracté le coronavirus.

“Si un cas est présenté, nous devrons l’évaluer avec les moyens disponibles et sa confirmation devra se faire dans la ville de Punta Arenas (au sud du Chili)”, dit-il.

Par conséquent, face à ces difficultés, en plus des mesures de distanciation sociale, approvisionnement alimentaire pour ses habitants, il est surveillé de près par les autorités locales.

Alors que le dernier approvisionnement majeur a eu lieu fin mars – où des denrées non périssables riz, farine, nouilles et légumineuses pour le reste de l’année– Certains vols transportant des produits frais continuent de fonctionner.

Ceux-ci, cependant, doivent être soigneusement vérifiés et désinfectés.

“Toute nourriture arrivant ici doit être vérifiée”, explique le capitaine de la frégate.

Préparé pour l’isolation

.

Alejandro Valenzuela Peña est venu vivre en Antarctique le 18 novembre, tandis que sa famille est restée dans la ville chilienne de Viña del Mar.

De l’autre côté du téléphone – où la sensation thermique est -2,4 ° C En ce jeudi 9 avril, le capitaine dit qu’il essaie de communiquer avec sa famille autant que possible.

“Avoir un appel vidéo, même s’il est précaire et pas avec un très bon signal, C’est un coup émotionnel important pour la famille et pour nous-mêmes«dit-il.

“Il est un peu étrange d’envoyer des câlins et des messages d’encouragement à d’autres continents lorsque vous êtes en Antarctique … Nous sommes les seuls à ne pas être infectés dans le monde et c’est très pertinent”, ajoute-t-il.

Le membre de la marine assure que, pour l’instant, il est “calme”.

“Nos familles se portent bien et je pense que nous sommes dans un état assez favorable par rapport au reste des pays.”

En outre, il affirme que, contrairement à de nombreuses personnes dans le monde, ceux qui vivent en Antarctique sont préparés et débusqués pour l’isolement.

«Nous venons ici avec la mentalité de nous isoler pour être prêts; nous sommes impatients de vivre cette période d’isolement«conclut.