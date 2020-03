«Nous sommes piégés»: des Américains bloqués au Pérou après la fermeture des frontières

Les voyageurs en Espagne cherchent un moyen de retourner aux États-Unis 2h00

(CNN) – Alors que des nations du monde entier ferment leurs frontières pour lutter contre la pandémie de coronavirus, des dizaines de voyageurs, dont beaucoup d’Américains, sont bloqués.

Au Pérou, où le président Martin Vizcarra a décrété l’état d’urgence national pendant 15 jours et la fermeture des frontières dimanche, les voyageurs américains disent que des centaines sont piégés dans le pays sans issue.

Kristin Monesmith, une infirmière du service des urgences coincée à Cusco, a déclaré à CNN que “la quarantaine nous a pris par surprise”.

“Je suis infirmière au service des urgences de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill”, a-t-elle déclaré. “Je suis pris au piège et je dois travailler aux États-Unis!”

Monesmith a déclaré que les vols avaient été annulés presque immédiatement. Harman Malhi, étudiant en doctorat en virologie à l’Université de Washington qui est également à Cusco, a déclaré que lui et son groupe de voyage avaient essayé d’arriver à Lima “le plus tôt possible, mais qu’il n’y avait pas de vols. Notre responsable de l’auberge nous a également dit que nous ne pourrions pas revenir si nous quittions l’auberge. »

“Il y avait beaucoup de confusion”, a-t-il déclaré à CNN.

Jesse Curry, qui est à Lima avec sa famille, a déclaré “qu’ils se sont couchés dimanche et ont découvert lundi que les frontières seraient fermées”.

“J’ai essayé comme un fou de réserver un vol en dehors du Pérou, mais je n’ai pas pu”, a-t-il déclaré à CNN.

“La responsabilité d’essayer d’aider les citoyens américains”

Les voyageurs bloqués ont demandé l’aide du Département d’État américain et de l’ambassade de leur pays à Lima. Ceux qui ont parlé à CNN disent qu’ils n’ont reçu que peu ou pas de réponse.

«J’ai reçu une réponse à un tweet; sinon, il y a eu des réponses automatiques par e-mail et par téléphone qui sonnent sans arrêt », a déclaré Curry, qui vit en Floride. “Même le numéro d’urgence a sonné et sonné.”

Malhi a déclaré qu’il avait pu envoyer un e-mail à American Citizen Services, “mais tout ce qu’ils peuvent offrir est une interprétation de la commande d’urgence”.

Dans une alerte à la sécurité publiée lundi, l’ambassade des États-Unis a déclaré: “Les citoyens américains qui n’ont pas pu reprogrammer leurs vols à l’extérieur du Pérou doivent organiser leur logement pendant la période de quarantaine”. Dans un tweet ce même jour, il a déclaré: “Le bien-être et la sécurité des citoyens américains sont notre priorité absolue.” La semaine dernière, le Département d’État a mis à jour son avis de voyage mondial pour recommander aux citoyens américains de reconsidérer les voyages internationaux en raison de l’épidémie de coronavirus.

Mardi, le secrétaire d’État Mike Pompeo a noté que le département d’État “a la responsabilité d’essayer d’aider les citoyens américains où qu’ils se trouvent”.

“Il ne s’agit pas seulement de nos fonctionnaires servant dans ces endroits éloignés, de se protéger et de protéger notre équipe, mais de s’assurer que le peuple américain fait ce qu’il faut”, a-t-il déclaré au département d’État. Pompeo n’a pas fourni de détails sur les plans du département pour aider les citoyens à l’étranger.

Un responsable du département d’État a déclaré à CNN qu’il avait conseillé aux citoyens américains du Pérou de surveiller le site Web de l’ambassade, de s’inscrire au programme d’inscription des voyageurs intelligents et de vérifier auprès de leurs compagnies aériennes pour obtenir informations à jour.

“L’incertitude est la partie la plus difficile à gérer”

Pendant ce temps, de nombreux voyageurs se sont réunis pour essayer de comprendre quelles sont les prochaines étapes. Plus de 150 d’entre eux font partie d’un groupe WhatsApp appelé “Nous sommes coincés (Américains)” ou Nous sommes coincés (Américains) et ont utilisé le forum pour partager des informations sur la manière de contacter le gouvernement et les moyens possibles de quitter le pays.

“Actuellement, nous envoyons des courriels et appelons les politiciens de nos États, et diffusons ce qui se passe sur les réseaux sociaux dans l’espoir d’attirer l’attention”, a déclaré à CNN Daniel Voznyarskiy, un résident de Washington pris au piège à Cusco.

Les voyageurs qui ont parlé à CNN se sont dits préoccupés par l’incertitude de la situation et se sont dits préoccupés par le fait que la quarantaine pourrait être prolongée au-delà de 15 jours.

“Notre plus grande préoccupation est que ces 15 prochains jours ne s’arrêtent pas là, et qu’il puisse y avoir une prolongation, signalant l’incapacité du pays à gérer de tels cas”, a déclaré Voznyarskiy.

Milagros Figueroa-Tetuan a dit qu’elle craignait que ses parents, qui ont plus de 70 ans et visitent le Pérou, ne soient capturés si la quarantaine se poursuivait jusqu’en avril.

“Ils ont de la nourriture et des médicaments jusqu’au 15 avril”, a-t-il dit. “Après ça, ce sera un problème car mon père a des problèmes cardiaques.”

Malhi a déclaré qu ‘«ils essaient de tirer le meilleur parti de la situation, mais l’incertitude est certainement stressante.

“Nous ne savons pas si nous devons payer pour déménager dans un Airbnb ou si nous devons essayer d’attendre la possibilité de prendre un vol pour rentrer chez nous.”

“L’incertitude est la partie la plus difficile à gérer”, a déclaré Curry à CNN. Il a dit que bien qu’il soit développeur de logiciels et qu’il ait pu travailler à distance, sa femme possède une boulangerie et sa mère est infirmière de naissance.

«Elle aura encore 14 jours sans emploi à notre retour. Elle craint un peu que son travail ne soit pas là quand elle pourra rentrer », a-t-elle déclaré.

Jackie Castillo, Nicole Gaouette et Kylie Atwood de CNN ont contribué à ce rapport.

