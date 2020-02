Nous sous-estimons le méthane émis par les combustibles fossiles depuis des décennies | L’avenir

Une étude de l’Université de Rochester (États-Unis) a révélé que les recherches scientifiques menées jusqu’à présent ont sous-estimé la quantité de méthane que les humains émettent dans l’atmosphère par les combustibles fossiles, dont la réduction est essentielle pour freiner la crise climatique.

L’analyse, publiée dans le magazine La nature, a mesuré le méthane présent dans d’anciens échantillons d’air pour évaluer les niveaux d’émission de ce puissant gaz à effet de serre, qui est l’un des grands facteurs à l’origine de l’augmentation des températures mondiales.

Les émissions de méthane dans l’atmosphère, qui se produisent naturellement et également en raison de l’activité humaine par le biais, par exemple, de l’extraction de pétrole et de gaz, ont augmenté d’environ 150% au cours des trois derniers siècles, mais même Il est maintenant difficile de déterminer exactement d’où proviennent ces émissions.

Le méthane est le deuxième gaz anthropique (issu des performances humaines) qui contribue au réchauffement climatique, après le dioxyde de carbone (CO2), mais, par rapport à lui et à d’autres gaz qui retiennent la chaleur, il a une durée de vie relativement utile bref, puisqu’elle dure en moyenne neuf ans dans l’atmosphère.

Le CO2, en revanche, peut durer environ un siècle, ce qui fait du méthane, selon les chercheurs, un gaz particulièrement adapté pour concentrer les actions visant à freiner l’urgence climatique à court terme.

Réflexion rapide sur Terre

Le directeur de l’étude, Benjamin Hmiel, a souligné l’importance d’étudier le méthane car la réduction de ses émissions “se reflétera plus rapidement” sur la planète.

“L’application de normes d’émission de méthane plus strictes dans l’industrie des combustibles fossiles aura le potentiel de réduire le réchauffement climatique futur dans une plus grande mesure que ce que l’on pensait auparavant”, a déclaré Hmiel.

Le méthane émis dans l’atmosphère peut être classé en deux catégories, fossile et biologique, selon l’empreinte carbone 14, un isotope radioactif rare.

Le méthane fossile, qui fait l’objet de cette étude, peut être émis par des fuites géologiques naturelles ou à la suite de l’extraction et de l’utilisation de combustibles fossiles par l’homme, y compris le pétrole, le gaz et le charbon.

Le méthane biologique est en contact avec les plantes et la faune à la surface de la planète et peut être naturellement rejeté par des sources telles que les zones humides ou des sources anthropiques telles que l’agriculture et l’élevage. EFE