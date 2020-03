“Nous surmonterons la crise des coronavirus, mais nous avons devant nous des crises plus graves”

Noam Chomsky, linguiste et analyste politique américain bien connu de 91 ans, s’est entretenu avec Srećko Horvat sur DiEM25 TV d’Arizona US, où il se retrouve isolé à cause de la pandémie. Chomsky a souligné que la crise sanitaire du coronavirus est très grave et aura des conséquences graves mais sera temporaire, alors qu’il y a deux autres horreurs graves pour l’humanité, la guerre nucléaire et le réchauffement climatique. Son analyse souligne que toutes ces menaces sont intensifiées par les politiques néolibérales, et après la fin de cette crise, les options seront soit des États plus autoritaires et brutaux, soit une reconstruction radicale de la société avec des termes plus humains.

Selon Chomsky, il est choquant qu’en ce moment crucial, Donald Trump soit en tête, qu’il décrit comme un bouffon sociopathe. «Le coronavirus est suffisamment grave, mais il convient de rappeler qu’il y a deux menaces bien plus importantes qui approchent, bien pire que tout ce qui s’est produit dans l’histoire de l’humanité: la première est la menace croissante d’un guerre nucléaire et l’autre est bien sûr la menace croissante de le réchauffement climatique. Le coronavirus est horrible et peut avoir des conséquences terrifiantes, mais il y aura une guérison. Alors que les autres ne seront pas récupérés, c’est fini. “

La puissance américaine est écrasante. C’est le seul pays qui, en imposant les sanctions sur d’autres états comme Iran et Cuba, tout le monde doit suivre. L’Europe qui suit le maître, soutient Chomsky. Ces pays souffrent des sanctions américaines, mais néanmoins «l’un des éléments les plus ironiques de la crise virale actuelle est que Cuba aide l’Europe. L’Allemagne ne peut pas aider la Grèce, mais Cuba peut aider les pays européens. ” Ajoutant la mort de milliers d’immigrants et de réfugiés en Méditerranée, Chomsky pense que la crise de la civilisation occidentale en ce moment est dévastatrice.

La rhétorique d’aujourd’hui qui fait référence à la guerre a une certaine importance, selon Chomsky. Si nous voulons faire face à cette crise, nous devons passer à quelque chose comme mobilisation en temps de guerre. Par exemple, la mobilisation financière des États-Unis pour la Seconde Guerre mondiale, qui a conduit le pays à une dette beaucoup plus importante et quadruplé le secteur manufacturier américain et conduit à la croissance. Nous avons besoin de cette mentalité maintenant pour surmonter cette crise à court terme et qui peut être traitée par les pays riches. «Dans un monde civilisé, les pays riches fourniraient une assistance à ceux qui en ont besoin, au lieu de les étrangler.» «La crise des coronavirus pourrait amener les gens à réfléchir au genre de monde que nous voulons».

Chomsky estime que les origines de cette crise défaillance du marché colossale et les politiques néolibérales qui ont intensifié les problèmes socio-économiques profonds. “On savait depuis longtemps que les pandémies sont très susceptibles de se produire et il était très bien compris qu’il y aurait probablement une pandémie de coronavirus avec de légères modifications de l’épidémie de SRAS. Ils auraient pu travailler sur des vaccins, développer une protection contre d’éventuelles pandémies de coronavirus, et avec des modifications mineures, nous pourrions avoir des vaccins disponibles aujourd’hui. » En ce qui concerne Big Pharma, les tyrannies privées, ce qui est impossible pour le gouvernement d’intervenir, il est plus rentable de fabriquer de nouvelles crèmes pour le corps que de trouver un vaccin qui protégera les gens de la destruction totale. La menace de la polio a pris fin avec le vaccin Salk, par une institution gouvernementale, sans brevet, accessible à tous. “Cela aurait pu être fait cette fois, mais la peste néolibérale a bloqué cela.”

L’information était là, mais nous n’y avons pas prêté attention.

«En octobre 2019, il y a eu une simulation à grande échelle aux États-Unis, dans le monde d’une éventuelle pandémie de ce type, mais rien n’a été fait. Nous n’avons pas prêté attention aux informations. Le 31 décembre, la Chine a informé l’Organisation mondiale de la santé de la pneumonie et une semaine plus tard, certains scientifiques chinois l’ont identifié comme un coronavirus et ont transmis les informations au monde. Les pays de la région, la Chine, la Corée du Sud, Taiwan, ont commencé à faire quelque chose et cela semble contenu, du moins pour la première vague de crise. Dans une certaine mesure, en Europe, cela s’est également produit. L’Allemagne, qui avait déménagé juste à temps, dispose d’un système hospitalier fiable et a pu agir dans son propre intérêt, sans aider les autres mais au moins pour elle-même avoir un confinement raisonnable. D’autres pays l’ont simplement ignoré, le pire d’entre eux le Royaume-Uni et le pire de tous les États-Unis. »

Lorsque nous surmonterons cette crise d’une manière ou d’une autre, les options disponibles iront de l’installation d’États brutaux hautement autoritaires à la reconstruction radicale de la société et à des termes plus humains, soucieux des besoins humains plutôt que du profit privé. “Il est possible que les gens s’organisent, s’engagent, comme beaucoup le font, et créent un monde bien meilleur, qui affrontera également les énormes problèmes auxquels nous sommes confrontés tout au long de la route., les problèmes de la guerre nucléaire, qui est plus proche qu’elle ne l’a jamais été et les problèmes de catastrophes environnementales dont il n’y a pas de reprise une fois que nous sommes arrivés à ce stade, que ce n’est pas très loin, à moins que nous agissions de manière décisive. “

«C’est donc un moment critique de l’histoire humaine, pas seulement à cause du coronavirus, qui devrait nous faire prendre conscience des défauts profonds du monde, des caractéristiques profondes et dysfonctionnelles de l’ensemble du système socio-économique, qui doit changer, si il va y avoir un avenir viable. Cela pourrait donc être un signe d’avertissement et une leçon pour y faire face aujourd’hui ou l’empêcher d’exploser. Mais en pensant à ses racines et à la façon dont ces racines vont conduire à plus de crises, pires que celles-ci ».

À propos de la situation de quarantaine à laquelle sont confrontés aujourd’hui plus de 2 milliards de personnes sur la planète, Chomsky souligne qu’une forme d’isolement social existe depuis des années et est très dommageable.

“Nous sommes maintenant dans une situation de véritable isolement social. Il faut le surmonter en recréant des liens sociaux de quelque manière que ce soit, quel que soit le type qui puisse aider les personnes dans le besoin. Les contacter, développer des organisations, étendre l’analyse. Comme avant de les rendre fonctionnels et opérationnels, de faire des plans pour l’avenir, de rassembler les gens comme nous le pouvons à l’ère d’Internet, de se joindre, de consulter, de délibérer pour trouver des réponses aux problèmes auxquels ils sont confrontés et y travailler, ce qui peut être terminé. Ce n’est pas la communication en face à face qui est essentielle pour les êtres humains. Mais il en sera privé pendant un certain temps, vous pouvez le mettre en attente. “

Noam Chomsky conclut en disant: «Trouvez d’autres moyens et continuez, et en fait, étendez et approfondissez les activités menées. Peut être fait. Ce ne sera pas facile, mais les humains ont rencontré des problèmes par le passé ».