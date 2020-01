Nouveau Renault Captur: maintenant avec plus de construction de SUV | Moteur

Vingt nouveaux concurrents, alors qu’il n’y en avait qu’un jusqu’à il y a six ans, sont plus que suffisantes pour que le français Renault ait transformé son nouveau Captur en un véhicule le plus complet avec lequel régner à nouveau dans le segment B (environ 4 mètres de long) du multisegment et du SUV (SUV) en Espagne et en Europe.

Le Captur vient de sortir deuxième génération. Le premier est arrivé sur le marché en avril 2013 et a cumulé des ventes de 1 500 000 unités dans le monde, dont 110 000 sont inscrits en Espagne.

Notre pays – d’où Captur est fabriqué pour tout le monde – est le cinquième marché d’importance pour ce modèle, après l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni ou l’Italie.

Grâce à sa grande acceptation auprès des pilotes, le Renault Captur a été leader de son segment en Espagne et en Europe entre 2013 et 2019.

La clé est la nouvelle plate-forme modulaire de l’Alliance, le CMF-B

Connaissant le défi de rééditer cette étape, les ingénieurs ont utilisé la nouvelle plateforme modulaire CMF-B de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, qui permet de fabriquer des voitures avec un châssis plus léger, qui peut être incorporé différents moteurs (essence, diesel et hybride rechargeable) et toutes sortes de aides à la conduite et connectivité de dernière génération.

Cela a permis au Captur de croître en longueur de 11 centimètres (jusqu’à 4,23 mètres de long) pour offrir plus d’espace intérieur aux passagers, qui disposent également d’un coffre de 536 litres, qui peut dépasser 1500 litres en rabattant les sièges arrière, qui sont également mobiles longitudinalement de 16 centimètres.

Le Captur est maintenant en vente avec des hélices à essence TCe 1.0 de 100 ch (à partir de 16 600 euros) et 1,3 de 130 ch (19 600 euros) et de 155 ch avec boîte automatique à sept relations (à partir de 24 100 euros).

Dans diesel l’offre est limitée à 1,5, qui peut être choisie avec 95 ch (à partir de 20 400 euros) et 115 ch (à partir de 21 200).

L’hybride rechargeable Renault Captur arrivera en été

Par la suite, ils seront rejoints par une version de LPG sur le moteur à essence moins puissant et en été l’hybride rechargeable, que Renault appelle Plug-in E-Tech (dont l’autonomie électrique est en attente d’approbation, bien que 67 km soient prévus).

En attendant l’arrivée de ces deux dernières nouveautés, nous avons aujourd’hui testé le moteur à essence de 155 ch avec la plus haute finition, le Zen + (ci-dessous sont Zen, Intens et Life).

Renault Captur modernise l’image extérieure

Extérieurement, le Captur, bien que ressemblant à la génération précédente, a gagné en présence avec un nouvelle signature lumineuse (standard est de Led complète), une ligne d’épaule plus élevée, une prise d’air avant pour refroidir les freins et réduire la résistance à l’air et de nouveaux pare-chocs, entre autres éléments.

Toujours très personnalisable (Il existe quatre couleurs pour le plafond qui peuvent être combinées avec 10 autres pour le corps), ce qui est également possible à l’intérieur, qui a été gagné en qualité perçue par la possibilité de monter dans une version supérieure un écran tactile central 9,3 pouces.

Il convient également de noter que la carte de bord peut être numérique et 10 pouces, la console de type flottante (sous le levier de vitesses est un espace pour laisser des objets. Au total, la voiture a 27 litres distribués pour ce besoin) et que l’éclairage intérieur peut être changé (il y a huit couleurs) .

La version 155 ch du Renault Captur est celle qui convainc

Si ces technologies convaincront beaucoup de gens d’obtenir un Captur, le moteur de 155 ch le fera avec plus de certitude.

Après environ deux heures de route entre Madrid et Guadalajara et en abusant de la Mode de conduite sportive (la plus sportive, qui complète l’Eco et la Normal) la consommation de carburant a été de 7,1 l / 100 km.

Sur les routes accidentées, il se défend très bien et ne se fane pas facilement même si le sol n’est pas bien pavé. Blâmez-le, il a un amortissement et suspension qui filtrent très bien et cela s’adapte rapidement à l’état de l’entreprise, bien qu’il soit très cassé.

La boite de vitesse L’automatique a également un très bon fonctionnement (sautez rapidement d’une relation à l’autre) et en ayant des cames sur le volant, nous pouvons facilement passer à une gestion manuelle pour accélérer le freinage.

Intérieur de meilleure qualité, plus spacieux et polyvalent

Si aller dans les sièges avant est agréable et confortable, il en va de même pour l’arrière, où il y a des bouches d’aération et deux Prises USB pour recharger les appareils mobiles.

En termes de connectivité, le Connexion facile Renault facilite le vidage du mobile dans le Captur et avec l’application MyRenault Envoyez des itinéraires vers le véhicule que nous avons recherché sur votre ordinateur, localisez un concessionnaire et demandez un rendez-vous ou recevez de l’aide en cas d’accident (e-call ou appel d’urgence).