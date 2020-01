Nouvelle dynamique en live et un cinquième coach au retour de “The Voice” | personnes

La deuxième édition de “The Voice” atterrit sur Antena 3 donnant plus de pouvoir au vote du public dans les spectacles en direct et incorporant un cinquième entraîneur, Miriam Rodríguez, qui formera son équipe avec des candidats éliminés lors d’auditions aveugles et d’agressions.

Dans le but d’impliquer plus de téléspectateurs et de donner plus d’enthousiasme et de compétitivité au format, la phase finale de la nouvelle saison de “La Voz” Espagne, qui n’a toujours pas de date de sortie, suivra la ligne de la version américaine en donnant plus de poids au vote du public.