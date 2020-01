Nouvelle gamme électrique Peugeot, celle des “cinq zéros” | Moteur

Le constructeur français Peugeot est immergé dans une transformation vers l’électrification de sa gamme, dans laquelle le versions électriques, qu’il définit comme ceux de “cinq zéros”.

Dans la présentation de la gamme précitée, les porte-parole de la marque ont expliqué que le e-208 et e-2008 ce sont «zéro vibration, zéro odeur, zéro bruit, zéro changement de vitesse et zéro émission».

Ainsi, nous avons pu le vérifier dans les différents itinéraires qui ont été préparés par le environs de Barcelone dans lequel nous avons effectué du tourisme e-208 et des versions hybrides plug-in du carré 508 et du SUV 3008 avec traction intégrale.

La Peugeot e-208 se distingue par son confort de conduite

Au volant de e-208 Nous avons vérifié les cinq piliers qui définissent le nouveau lot de marque de lion électrique.

En fonctionnement, le moteur électrique (100 kW /136 ch, Il est le même que celui de e-2008) il ne transmet pas de vibrations à l’habitacle, il n’émet pas d’odeurs telles que les propulseurs de combustion, il ne sonne pas, il ne nécessite pas de changement de vitesse (il n’en a qu’un) et à travers son tuyau d’échappement aucune particule contaminante ne sort.

Cela se traduit par un plaisir de conduire très grand et, surtout, très détendu qui vous invite à faire des kilomètres, même si votre autonomie ne nous permet pas de faire plus de 340 kilomètres (20 de moins en e-2008).

Comme d’habitude dans une voiture électrique, la distance totale qui peut être parcourue dépend entièrement de notre conduite. Si nous utilisons intensivement la climatisation, si nous abusons de la pédale d’accélérateur et si nous oublions de recharger la batterie par freinage régénératif, l’autonomie sera clairement réduite.

Cela implique une changement radical dans la conduite. Quand on voit une pente, il faut arrêter d’accélérer pour que le véhicule recharge la batterie, il ne faut pas atteindre les feux de signalisation à la va-vite et il faut oublier d’être le premier aux sorties (c’est peut-être le plus difficile, car dans une livraison électrique de le pouvoir est immédiat et addictif).

Oublier ces habitudes dépendra de recharger une ou plusieurs fois la batterie de 50 kWh de l’e-208 (c’est la même chose dans le SUV e-2008). Dans une prise domestique, cela prendra 16 heures, dans une boîte murale 7 heures et demie, et dans un endroit public rapide, nous pouvons compter sur 80% de la batterie (elle a une garantie de 8 ans ou 160000 kilomètres) en environ 30 minutes.

La Peugeot 508 hybride est à vendre avec carrosserie berline et SW (famille)

Quant à la berline hybride 508, elle combine deux moteurs (une essence PureTech de 180 ch et une essence électrique de 109 ch qui, en travaillant ensemble, peuvent se développer 224 ch puissance), la batterie est 11,8 kWh de capacité et permet de voyager sans émissions jusqu’à 54 kilomètres.

De plus, comme l’e-208 l’a étiquette zéro émission, mais la boîte de vitesses automatique est l’EAT8 de huit relations, ce qui permet au conducteur de jouer davantage avec la puissance des deux moteurs, ce qui est très facile de choisir entre les différents modes de conduite: électrique (c’est là que la voiture démarre à moins qu’il n’y ait pas de charge dans la batterie), hybride, sport (la plus sportive), 4 roues motrices pour améliorer la traction dans le cas de la 3008 hybride 4 (300 ch) et “e- économiser “pour réserver l’autonomie électrique à la ville.

La plus grande bataille de la berline hybride 508 transmet plus de stabilité et, par conséquent, plus de sécurité pour le conducteur, qui, comme dans l’e-208, peut profiter d’une conduite silencieuse, à l’exception de celles du roulement de véhicule.

Avec la Peugeot 3008 hybride, vous pouvez également quitter le terrain avec des garanties

Il existe deux versions hybrides rechargeables, une de 224 ch et une traction avant (appelée Hybride et à partir de 39 600 euros) et un autre 300 ch et traction intégrale, qui est commercialement connu sous le nom Hybride 4.

La seconde est celle qui a joué lors de la deuxième journée d’essais, au cours de laquelle nous avons pu tester le bon fonctionnement du contrôle de descente et de la transmission intégrale.

Avec ces deux éléments, vous pouvez voyager en toute sécurité sur des pistes légèrement accidentées et attaquer des descentes abruptes uniquement en contrôlant la direction du volant.

Et si nous avons réservé une batterie (l’autonomie en zéro émission est jusqu’à 54 km) tout peut se faire en mode électrique.

La gamme électrifiée de Peugeot a actuellement un poids de 50%

En bref, la gamme électrifiée (plug-in et hybrides électriques) de Peugeot est accompagnée d’arguments pour commencer à croître dans les ventes en raison de la bonne acceptation qu’elle a, selon le directeur général de Peugeot Espagne et Portugal, Hélène Bouteleau.

Selon lui, les versions électrifiées représentent déjà 50% de la gamme actuelle du constructeur français (en 2023, ils atteindront 100%) et l’ensemble du réseau commercial est prêt pour la commercialisation et la maintenance.

L’e-208 est en vente à partir de 29.600 euros, l’e-2008 à 32.550, l’hybride 3008 à partir de 39.600 et l’hybride 508 à partir de 38.950, qui s’élèvent à 40.150 si le corps de la famille SW est choisi.