Nouvelles médailles d’or pour Sandra Sánchez et Damián Quintero | Réseaux sociaux sportifs

Sandra Sánchez et Damián Quintero ont une fois de plus démontré leur domination dans le kata mondial en remportant à la fois la médaille d’or en Premier League de karaté à Dubaï, où l’équipe espagnole a également remporté les équipes masculine et féminine de kata et Nadia Gómez et le bronze de Laura Palacio.

Sandra Sánchez a décroché sa 52e médaille lors de sa dix-septième finale de Premier League consécutive, battant l’Américaine Sakura Kokumai 27,54 par 25,82, tandis que Damián Quintero n’était pas loin derrière pour vaincre la lutte pour l’or au Vénézuélien Antonio Díaz 27.26 par 26.08.