Nouvelles mesures imposées aux cuisines des restaurants de Miami Beach – . Miami (51)

La ville touristique par excellence montre son pire visage en raison de COVID-19, au milieu de l’urgence, les autorités de Miami Beach autoriseront les restaurants à vendre de la nourriture après minuit juste pour y aller.

Les restaurants en général peuvent offrir des services de transfert, de prise en charge ou à emporter, de 5h00 du matin à 12h00 le soir; après cette heure jusqu’à 5 heures du matin, ces établissements ne peuvent fournir que des services de livraison.

La décision inconfortable pour certains résidents comme Wendy García, “si c’est le cas dès l’ouverture des restaurants, il y aura beaucoup plus de gens qui demanderont dans les restaurants, nous ne savons pas qui livre si ils se lavent les mains”.

Les autorités de Miami Beach indiquent clairement que tous les restaurants et autres installations qui préparent et servent de la nourriture – y compris les bars, les discothèques, les salles de danse, les salles de location, les salles de banquet ou les établissements qui opèrent dans les hôtels – doivent fermer pour le service. locaux du client.

“Je pense qu’ils n’ont pas à ouvrir de restaurants maintenant parce qu’il y a beaucoup de gens qui ont le virus, je pense qu’ils doivent fermer et que tout le monde soit à la maison”, explique Hashman Bucaran, un habitant de Miami Beach, qui explique qu’il achète “au supermarché”. et cuisiner à la maison ».

Les restaurants doivent affecter le personnel nécessaire et maintenir une distance d’au moins six pieds entre chaque personne afin d’appliquer les règles de distanciation sociale à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement.

Les parcs publics et privés, les plages et les installations de loisirs resteront fermés, les promenades sur les plages de la ville et les baies resteront ouvertes avant 9h00 et après 17h00.

Les mesures d’urgence entreront en vigueur à 23 h 59 le dimanche soir et dureront jusqu’au 2 avril, toute personne ou entité commerciale qui enfreindrait la disposition sera passible de sanctions pénales.

