Núria Castán, la première espagnole à monter sur le podium du Freeride World Tour | Sports pratiques

Núria Castán Barón, deuxième au test de Tour du monde de freeride (FWT) qui s’est tenue ce mardi à Ordino Arcalís (Andorre), est devenu le premier coureur espagnol à monter sur le podium de la compétition la plus importante de cette spécialité.

Grâce à la deuxième position obtenue, Castán passe de la sixième à la quatrième position, maintenant ainsi les options pour rester dans l’élite du freeride la saison prochaine, puisque seuls les quatre premiers resteront dans le Tour du monde de freeride, informe l’équipe de communication du skieur Snowboards HEAD.

Le test devait avoir lieu le vendredi 28 février dernier, mais en raison du manque de neige, il a été reporté. Les chutes de neige de cette nuit ont permis à la compétition de se dérouler ce matin sur la montagne andorrane.

Avec les conditions météorologiques et de neige ce matin, Núria Castán et son entraîneur Narcís Vila Ils ont décidé de changer le départ de Start 1 à Start 2, un point de départ plus technique. La cavalière catalane a complété une ligne technique et fluide, gardant le contrôle à tout moment, et avec différents sauts de pierre pendant la descente qui lui ont permis d’augmenter le score.

Surpassé seulement par l’Australien

Enfin, le jury lui a décerné 79 pointsdevant Marion Haerty (avec 75,67 points), vainqueur des deux tests précédents. Núria Castán, qui était en cinquième position, a mené le classement jusqu’à ce que l’Australien Michaela Davis-Meehan, qui était sixième, ils ont attribué, après de longues délibérations du jury, 80,33 points.

Les quatre coureurs actuellement en mesure de maintenir la catégorie pour le FWT 2021 sont la Française Marion Haertry (24 900 points), l’Australienne Michaela Davis-Meehan (19 400 points), l’Américaine Erika Vikander (13 230 points) et l’Espagnole Núria. Castán (11080 points).

Ordino Arcalís a été le troisième test des quatre qui se tiendra cette saison dans le FWT 2020. La prochaine se tiendra du 7 au 13 mars à Fieberbrunn, Autriche, et la finale se jouera du 18 mars au 5 avril Verbier, Suisse Sur les six participants, seuls les quatre meilleurs cavaliers du classement peuvent concourir en finale une fois les quatre premières épreuves disputées.

Chemin lumineux

Nuria Castán est arrivée au Freeride World Qualifier en 2016 dans la catégorie Junior (Freeride Junior Tour) où elle a remporté 7 podiums en trois saisons, dont une vice-championne du monde (2014, Big Sky aux États-Unis) et une troisième position dans un autre championnat du monde (2013 , Snowbird aux USA).

Un an plus tard, en 2017, il remporte la 7e position au FWQ et en 2018 il monte déjà sur le podium en terminant en 3e position. Au cours de la saison 2019, il a réussi à atteindre la 2e position finale, conservant les options pour se qualifier pour le Freeride World Tour jusqu’au dernier test 4 étoiles du circuit FWQ qui n’a pas été contesté par des conditions météorologiques extrêmes.

Le début de la saison 2019/2020 en Nouvelle-Zélande a été excellent en tête du classement avec autorité remportant les trois compétitions FWQ 2020 disputées: 4 * Remarkables, 2 * Mount Olympus et 2 * Remarkables.

Grâce à ses bonnes performances, l’organisation a accordé un joker pour participer au Freeride World Tour 2020.

