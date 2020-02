Núria Castán, sixième au FWT du Canada et pense déjà au test d’Andorre | Sports pratiques

La sportive espagnole Núria Castán, de l’équipe internationale Head Snowboards, a participé à la deuxième manche du calendrier Freeride World Tour (FWT), en Le Canada, un rendez-vous dans lequel il a terminé en sixième position.

La compétition s’est déroulée sur la piste de Kicking Horse Golden BC et le coureur national a très bien fait. Il a terminé avec succès un canal avec une pente de près de 60%, mais une série de pénalités l’a condamné à cette sixième place finale.

Ordino Arcalís, prochain rendez-vous

Núria Castán se bat pour être parmi les quatre meilleurs et maintenir ainsi la catégorie lors du prochain test, qui aura lieu en Andorre, à la gare Ordino Arcalís, entre le 28 février et le 3 mars.

Au Canada, le test aura lieu dans la zone cnocide comme L’ozone, qui est l’un des sites de freeride les plus légendaires au Canada. Et les conditions de neige étaient vraiment bonnes. De cette façon, l’athlète espagnol a choisi de partir du départ B, un point de départ plus technique.

Après votre première diagonale faite, Castán a opté pour une descente à travers un canal avec une pente de près de 60%, ce qui s’est développé avec beaucoup de succès, cependant, une série d’erreurs précédentes l’ont pénalisé et c’est pourquoi il est descendu à la sixième place finale.

La victoire revient aux Français Marion Hearty, qui a été imposé au local Claudia Avon et aux Américains Erika Vikander.

La grande finale, à Verbier

Ainsi, Kicking Horse Golden BC a été le deuxième test des quatre qui seront joués cette saison au Freeride World Tour 2020. Le prochain test aura lieu entre le 28 février et le 3 mars à Ordino Arcalís, en Andorre , laissant pour la semaine du 7 au 13 mars le quatrième concours de calendrier, Fieberbrunn, Autriche.

La finale, quant à elle, aura lieu entre le 18 mars et le 5 avril à Verbier (Suisse), une épreuve dans laquelle seuls les quatre meilleurs cavaliers du monde peuvent concourir, ceux qui sont premiers du classement après les quatre épreuves régulières.

Practicodeporte@efe.com