NYC dit que vous êtes votre partenaire le plus sûr dans le guide sexuel sur les coronavirus – .

La ville de New York a produit un document incroyablement explicite détaillant les meilleures pratiques sexuelles pendant la nouvelle pandémie de coronavirus.

Les lignes directrices indiquent que vous êtes votre «partenaire sexuel le plus sûr» pendant la crise de santé et expliquent d’autres choses à garder à l’esprit pendant que vous ajustez votre vie sexuelle.

Le document fournit d’autres informations sur l’infection au COVID-19 et traite également des professionnelles du sexe et des maladies sexuellement transmissibles.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

COVID-19 n’est pas une maladie sexuellement transmissible, ce qui signifie que vous ne pouvez pas la contracter en ayant des relations sexuelles avec quelqu’un d’autre. Cependant, avoir des relations sexuelles implique que vous ne respectez pas la distance sociale, à moins que ce soit avec un partenaire avec lequel vous vivez déjà. Afin de souligner ce point, New York est allé jusqu’à expliquer que vous êtes en fait votre meilleur partenaire sexuel dans l’un des documents sexuels les plus explicites liés au coronavirus que vous n’aurez jamais vus.

Le document passe en revue différents scénarios et décrit les risques d’avoir des relations sexuelles pendant la pandémie.

«Vous êtes votre partenaire sexuel le plus sûr», dit le document dans une section intitulée «avoir des relations sexuelles avec des personnes proches de vous». Les choses prennent une tournure bizarre plutôt rapide: “La masturbation ne répandra pas COVID-19, surtout si vous vous lavez les mains (et tout autre sextoy) avec du savon et de l’eau pendant au moins 20 secondes avant et après le rapport sexuel.”

Si vous devez avoir des relations sexuelles avec un autre partenaire, «le prochain partenaire le plus sûr est quelqu’un avec qui vous vivez», indique le document. «Le fait d’avoir des contacts étroits – y compris sexuels – avec seulement un petit cercle de personnes aide à prévenir la propagation du COVID-19», lisent les lignes directrices, avertissant les gens de n’avoir des relations sexuelles qu’avec des partenaires consentants.

Si une personne du ménage sort acheter des fournitures, tout le monde à la maison peut être exposé à une infection, c’est pourquoi il est essentiel de se laver les mains souvent, de désinfecter les surfaces et de garder les parties communes propres. Si une personne est infectée à l’intérieur de la maison, alors tout le monde est en danger. Des données récentes suggèrent que même parler pourrait suffire à propager des micro-gouttelettes pouvant contenir le virus. En d’autres termes, vous pourriez être infecté bien avant de décider d’avoir ou non des relations sexuelles pendant l’épidémie. Les relations sexuelles avec votre partenaire devraient être sécuritaires, tant que vous êtes en bonne santé.

Si ce sont les gouttelettes qui propagent le virus, il va sans dire que les baisers et tout type d’échange de salive aideront à propager le virus, et la directive en prend note.

Le document dit que si votre partenaire ne se sent pas bien, vous ne devriez pas avoir de relations sexuelles. Cela semble être un conseil inutile. Le sexe est probablement la dernière chose dans l’esprit d’une personne qui présente des symptômes pseudo-grippaux, notamment de la fièvre, de la toux et de la fatigue. Monica et Chandler ne sont pas de vraies personnes – désolé de vous le dire.

Un autre aspect abordé dans le document est la conduite sexuelle des travailleuses du sexe. Les personnes qui gagnent leur vie en ayant des relations sexuelles devraient prendre une pause dans les rendez-vous en personne et envisager de passer à des rendez-vous vidéo, des sextos ou des bavardoirs, selon les responsables de New York. À l’inverse, les clients doivent également s’abstenir de rechercher des professionnel (le) s du sexe.

Le rappel que les MST sont toujours une chose et que vous devriez utiliser des préservatifs est également utile dans ce document très inhabituel pour la crise sanitaire du COVID-19. Les préservatifs sont également efficaces pour le contrôle des naissances, nous rappelle le document.

Source de l’image: Carlos Tischler / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.