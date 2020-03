Obama exhorte les Américains à continuer le détachement social (malgré les désirs de Trump de rouvrir l’économie)

Le coût du coronavirus aux États-Unis 2:52

(.) – L’ancien président Barack Obama a exhorté mercredi les Américains à poursuivre la distanciation sociale afin de stopper la propagation du coronavirus, une différence de ton notable par rapport à son successeur, qui a publiquement suggéré d’ouvrir le pays dans deux semaines pour stimuler l’économie.

Dans un tweet, Obama a partagé une histoire au sujet des travailleurs de la santé débordés dans les hôpitaux de New York aidant les patients atteints de coronavirus et a déclaré: «Une autre raison de maintenir des politiques de distanciation sociale au moins jusqu’à ce que nous ayons des preuves complètes. Pas seulement pour notre bien, pour le vôtre. »

«Ce sont les fardeaux auxquels nos héros médicaux sont déjà confrontés à New York. Cela ne fera que devenir plus difficile à travers le pays », a écrit Obama.

Obama a tweeté des messages encourageants pendant l’épidémie, bien qu’il n’ait pas directement critiqué la réponse de l’administration Trump. Obama a exhorté les Américains à se protéger et à protéger les autres contre le coronavirus en prenant des “précautions de bon sens” comme se laver les mains et rester à la maison s’ils sont malades. Il a également remercié les professionnels de la santé qui luttent contre l’épidémie de coronavirus et a déclaré dans un tweet la semaine dernière: “Ils font de leur mieux”.

“Puissions-nous tous modeler notre propre comportement dans l’altruisme et le sacrifice en nous aidant les uns les autres”, a-t-il déclaré.

Mardi, Trump a déclaré qu’il souhaitait alléger les mesures de distanciation sociale afin que le pays “s’ouvre et veuille simplement partir à Pâques”. Les experts de la santé ont mis en garde contre l’assouplissement des lignes directrices pour relancer l’économie alors que le nombre de cas confirmés continue d’augmenter aux États-Unis.

“Je lui donne deux semaines”, a déclaré Trump lors d’un forum virtuel sur Fox News, suggérant qu’il était prêt à supprimer progressivement ses directives d’auto-isolement de 15 jours à leur expiration. “Je suppose que lundi ou mardi est d’environ deux semaines. Nous évaluerons à ce moment-là et vous donnerons plus de temps si nous avons besoin d’un peu plus de temps. Nous devons ouvrir ce pays. “

L’administration Trump a été critiquée pour sa réponse au virus et le manque de kits de test. Trump a tenté de blâmer son prédécesseur pour avoir retardé les nouveaux tests de diagnostic, mais il n’y a aucune preuve à l’appui de cette affirmation.

Kevin Liptak de . a contribué à ce rapport.

