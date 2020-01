Oblak: “Nous sommes déçus, nous n’avons pas eu assez de chance” | Réseaux sociaux sportifs

Le Slovène Jan Oblak, gardien de but de l’Atlético de Madrid, a admis dimanche, après la défaite contre le Real Madrid aux tirs au but en Super Coupe d’Espagne, que son équipe était “déçue”, déplorait qu’il n’ait pas eu “assez de chance pour gagner” le finale et a souligné que “vous devez lever la tête.”

“J’ai félicité les joueurs du Real Madrid. Nous sommes déçus. Nous voulions gagner cette coupe et nous n’avons pas eu assez de chance pour la gagner”, a déclaré le capitaine de l’équipe de rojiblanco dans des déclarations à “Movistar” à la fin de l’accident au stade King Abdullah. de Jeddah en Arabie Saoudite.