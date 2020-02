L’organisation non gouvernementale Observatoire syrien des droits de l’homme a déclaré aujourd’hui que plus d’un million de personnes avaient été forcées de quitter leur domicile par l’offensive de l’armée syrienne et de son allié la Russie pour récupérer les provinces du nord-ouest d’Idlib et d’Alep.

“De début décembre à maintenant, le nombre de personnes déplacées est de 1 005 000”, a expliqué l’ONG, basée au Royaume-Uni mais disposant d’un large réseau de collaborateurs sur le terrain.