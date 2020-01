Obtenez gratuitement Starbucks aujourd’hui pendant la première «Happy Hour» de 2020 – .

Si vous avez téléchargé et utilisé régulièrement l’application Starbucks, vous avez probablement déjà reçu des notifications et des e-mails concernant cette actualité. Et si, pour une raison quelconque, vous utilisez l’application de la chaîne de café mais que vous n’étiez pas encore au courant du Starbucks Happy Hour aujourd’hui, à partir de 14 heures seulement. à 19 h, puis écoutez – parce que l’utilisation de l’application signifie que vous êtes probablement déjà un visiteur régulier et que vous serez particulièrement ravi de savoir que Starbucks a une délicieuse offre BOGO (Buy One Get One free) en cours aujourd’hui, et essentiellement l’ensemble le menu est inclus.

Les détails: Starbucks avait organisé les promotions Happy Hour en décembre, il est donc agréable de les revoir à l’approche de 2020. Pour participer, vous devez télécharger et ouvrir l’application mobile Starbucks, et vous devriez voir une offre dans votre «boîte de réception». Bien que les membres de Starbucks rewards obtiennent des points qu’ils peuvent utiliser pour d’éventuelles boissons gratuites, vous n’avez pas besoin d’être membre pour obtenir l’une des offres BOGO aujourd’hui.

La promotion: Achetez-en un, obtenez-en un gratuitement sur toutes les boissons artisanales d’au moins une grande taille. Sachez toutefois que l’Happy Hour ne fonctionne que pour une durée limitée le jeudi – de 14 h à 19 h, pour être exact.

Source de l’image: Starbucks

Par Starbucks: «Maintenant, il y a plus d’occasions d’être bons pour vous et pour quelqu’un d’autre. Arrêtez-vous pour en acheter un, obtenez-en un gratuitement sur toute boisson artisanale, grande ou plus grande, le 1/9 de 14h à 19h. dans les magasins participants. Nous aimons le Coconutmilk Latte, Honey Almondmilk Flat White ou une boisson mélangée Frappuccino au caramel fumé. Il vous suffit de télécharger l’application Starbucks et de surveiller les coupons Happy Hour certains jeudis. »

Vous pouvez télécharger l’application ici pour les iPhones ou les appareils Android (temps de confession: j’utilise l’application presque tous les jours, et c’est un excellent moyen de payer rapidement pour les boissons et, tout aussi rapidement, pour accumuler des récompenses pour le faire).

Source de l’image: Ted S Warren / AP / Shutterstock