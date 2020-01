Old Spice Guy est de retour dans de nouvelles publicités avant le Super Bowl 54 – regardez les deux premiers ici – .

L’un des sous-produits de la fragmentation du paysage télévisuel, de sorte que nous sommes tous maintenant en streaming et pas tellement liés aux exigences de plus en plus obsolètes de la «télévision de rendez-vous», c’est que nous ne regardons pas tous les mêmes choses en même temps plus de temps. Alors que quelque chose comme Game of Thrones est devenu un tel phénomène parce que nous l’avons tous vécu ensemble de semaine en semaine, Hulu ou Netflix ajoutent une nouvelle saison d’une émission à succès et c’est juste… là. Certains d’entre vous finiront tout cela d’un coup, certains d’entre vous au cours d’une série de week-ends. De plus, si vous bénéficiez du plan sans publicité de Hulu, votre session binge ne sera pas interrompue par des publicités – ce qui est une autre conséquence de l’évolution de l’industrie de la télévision. Nous sommes tous moins susceptibles de voir des publicités ces jours-ci, en particulier celles qui étaient devenues virales et nous rendent tous conscients, que nous le réalisions ou non.

L’une d’elles était certainement la campagne classique Smell Like a Man, Man d’Old Spice (celle avec l’annonce emblématique de 2010 qui commence par Old Spice Guy disant “Bonjour mesdames”, et qui a plus de 57 millions de vues YouTube sur le moment de la rédaction). Pour marquer le 10e anniversaire de la campagne, Old Spice la ramène – uniquement, pour un redémarrage en quelque sorte. Cette fois, Old Spice Guy est maintenant papa Old Spice, embarrassant son fils tout en l’encourageant à sentir incroyablement bon.

La nouvelle campagne Smell Like Your Own Man, Man démarre aujourd’hui et présente la nouvelle gamme de soins Ultra Smooth d’Old Spice. Keith Powers joue le rôle de fils dans cette nouvelle campagne, qui ramène également l’acteur Isaiah Mustafa, le visage familier de la campagne originale qui a aidé Old Spice à engendrer ce que beaucoup ont considéré comme la première annonce virale de l’ère moderne.

Ce spot original a accumulé plus de 105 millions de vues en ligne à ce jour et a même remporté un Emmy Award en 2010 pour la marque antisudorifique et déodorante.

Dans la nouvelle campagne, développée par Wieden + Kennedy (Portland), Mustafa essaie de partager une certaine sagesse avec son fils, joué par Powers (qui rejette les recommandations de produits de son père en faveur de la nouvelle gamme de produits Ultra Smooth d’Old Spice). Vous pouvez consulter les nouveaux spots télévisés ci-dessus, et ils seront déployés sur les plateformes numériques, sociales et télévisées à partir d’aujourd’hui. Old Spice taquine également une apparition de Old Spice Guy lors de la prochaine diffusion du Super Bowl.