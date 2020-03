Olimpia tentera de profiter de la crise du football Dolphin | Réseaux sociaux sportifs

Olimpia cherchera à profiter ce mercredi de la crise du football qui affecte le champion en titre de l’Équateur, Delfín, pour la première date du Groupe G de la Copa Libertadores, dans la ville portuaire de Manta.

Le Paraguayen Olimpia arrivera à la rencontre à un bon moment de football et avec le désir de briller à nouveau dans le tournoi qu’il a conquis à trois reprises (1979, 1990 et 2002), avec un modèle dans lequel l’expérience et le talent sous la direction se démarquent Technicien de l’Argentin Daniel Garnero.