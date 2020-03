Olivia Sabuco ou Ana Caro, Quevedo ou Cervantes de l’âge d’or espagnol | Culture et divertissement

Connaissez-vous un écrivain espagnol de l’âge d’or? Bien que beaucoup viennent à l’esprit de Santa Teresa de Jesus ou de Soeur Juana Inés de la Cruz, pendant ce temps, il y avait aussi d’autres avec qui l’Institut Cervantes veut augmenter cette liste d’auteurs dans l’exposition “Aussi sage que courageux”.

Et il le fait en ajoutant d’autres noms tels que Olivia Sabuco, Ana Caro, María de Zayas et Catalina de Erauso, des femmes qui ont vécu aux XVIe et XVIIe siècles et dont les œuvres jouissent d’une «actualité absolue», car elles abordent des questions telles que la violence sexiste, institution matrimoniale, normes sexuelles, capacité des femmes à étudier, limites de la liberté féminine ou causes et effets de la misogynie.