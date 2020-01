Olivia Smart et Adrián Díaz représenteront l’Espagne à la Coupe du monde de Montréal | Sports pratiques

Le couple de danse formé par Olivia Smart et Adrián Díaz représentera l’Espagne au Championnat du monde de patinage artistique qui se tiendra à Montréal, Canada, du 16 au 22 mars, conformément à la décision de la Fédération royale espagnole de sports de glace (RFEDH) Après avoir évalué les résultats obtenus au cours de cette saison 2019-2020.

Avec Smart et Díaz, le couple libre formé par Laura Barquero et Tòn Cónsul ira à Montréal.

«Après avoir évalué les scores reçus par les deux couples de danse formés par Olivia Smart et Adrián Díaz et Sara Hurtado et Kirill Jalyavin dans le Grand Prix de cette saison 2019-2020, le Championnat d’Espagne 2019 et le Championnat d’Europe 2020, la Fédération Royale Spanish Ice Sports a décidé que le partenaire de danse qui peut être plus compétitif au Championnat du Monde 2020, il est formé par Smart et Díaz », explique-t-il Laia Papell, directeur technique du patinage de la RFEDH. Actuellement, l’Espagne n’a une place pour cette compétition, donc malgré le haut niveau des deux couples, il n’est pas possible pour les deux d’assister à l’événement.

Objectif du Top10

Par conséquent, le couple désigné aura pour objectif de: terminer dans le Top10 de cette Coupe du Monde, une exigence qui permettra à l’Espagne d’avoir deux places sous forme de partenaires de danse pour le Championnat du Monde de la saison suivante.

Lors de la Coupe du monde qui a eu lieu l’année dernière à Saitama, Le Japon, Sara Hurtado et Kirill Jalyavin ont été classés en douzième position avec 180,93 points restant à seulement deux positions pour obtenir la deuxième place pour l’Espagne.

Olivia Smart et Adrián Díaz, qui ont remporté le titre au Championnat d’Espagne, ont réalisé leur meilleure saison dans le circuit du Grand Prix ISU.

Smart & Diaz ont deux quatrièmes positions en Skate America (191,01 points) et en International de France (188,18 points). Au Championnat d’Europe, ils ont été classés à la huitième place avec 183,12.

practicodeporte@efe.com