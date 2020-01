Omara Durand dit que la nomination au Laureus Award “est un triomphe” | Réseaux sociaux sportifs

La sprinter cubaine handicapée Omara Durand a déclaré jeudi que sa nomination au prix Laurens 2020 “est un triomphe personnel et collectif” dans son pays, malgré le fait qu’elle ait été accordée lors de la cérémonie du 17 février à Berlin.

Durand, vainqueur des médailles d’or aux 100, 200 et 400 mètres T12 (faiblesses visuelles profondes) au Championnat du monde de parachutisme à Dubaï et aux VIes Jeux parapanaméricains à Lima en 2019, est pour la deuxième fois parmi les six athlètes de son catégorie nominée cette année pour le prix.