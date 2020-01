Onze athlètes paralympiques reçoivent les bourses de la Fundación Iberdrola Espagne | Sports pratiques

Onze athlètes paralympiques ont reçu de la Fondation Iberdrola Espagne quelques bourses qui leur permettront de poursuivre leurs études dans ce cours tout en se préparant au sport de plus haut niveau.

Le ‘Bourses Fundación Iberdrola Espagne‘s’adressent aux athlètes bénéficiant de Plan ADOP Ils étudient à l’université et visent à promouvoir leur formation professionnelle pour faciliter leur insertion professionnelle une fois leur vie sportive terminée.

Le président de la Fondation Iberdrola Espagne, Fernando GarciaIl a déclaré lors de la cérémonie tenue au siège du Conseil Supérieur des Sports qu’ils sont “très fiers de continuer à soutenir le sport paralympique espagnol, non seulement à travers la promotion du Plan ADOP, mais aussi avec le soutien à la formation des athlètes pour leur préparation aux futurs stades professionnels “.

Pour sa part, Miguel Carballeda, président du CPE, a souligné que l’engagement d’Iberdrola envers le mouvement paralympique est “plus qu’un simple parrainage sportif, car c’est un engagement envers les personnes, en particulier les personnes handicapées”.

Au nom des boursiers, le joueur de tennis de table est intervenu Jordi Morales, qui a remercié l’octroi de cette bourse parce que pouvoir s’entraîner pour l’avenir offre “beaucoup de tranquillité d’esprit lors de la compétition”, et le nageur Maria Delgado, qui après avoir obtenu cette aide espère “servir d’exemple à d’autres athlètes qui souhaitent rendre le sport compatible avec les études”.

Bénéficiaires

Les bénéficiaires des «bourses Fundación Iberdrola Espagne» 2019-2020 ont été onze athlètes paralympiques.

– Héctor Cabrera: athlète valencien avec déficience visuelle et médaillé d’argent en lancer de javelot à la Coupe du monde de Dubaï 2019. Renouvelle sa bourse pour la poursuite du diplôme en activité physique et sciences du sport à l’Université de Valence.

– Maria Delgado: Nageur de Saragosse avec déficience visuelle et médaillé de bronze sur 100 à la Coupe du monde de Londres 2019. Renouveler la bourse pour poursuivre les études sur l’activité physique et les sciences du sport à l’Université polytechnique de Madrid.

– Oscar Salguero: Nageur barcelonais handicapé physique et finaliste mondial 100 m brasse à Londres 2019. Renouveler la bourse pour poursuivre ses études de médecine à l’Université autonome de Barcelone.

– Ariadna Edo: Nageur avec déficience visuelle de Castellón et médaillé lors des derniers Jeux paralympiques. Renouveler la bourse pour poursuivre ses études en psychologie à l’Université Camilo José Cela.

– Meritxell Playà: Athlète aveugle de Barcelone et médaillé de bronze en saut en longueur à la Coupe du monde de Dubaï 2019. Octroi de la bourse pour poursuivre ses études de droit à l’ESADE. – Ivan Cano: Athlète d’Alicante avec déficience visuelle et médaillé de bronze en Coupe du monde de saut en longueur. Renouveler la bourse pour poursuivre le diplôme en ingénierie du son et de l’image en télécommunications à l’Université d’Alicante.

– Gerard Télécharger: Athlète handicapé visuel de Tarragone et champion paralympique, mondial et européen au 400 mètres. Renouveler la bourse pour poursuivre ses études de psychologie à l’Université catholique de Murcie.

– Jairo Ruiz: triathlète d’Almeria avec handicap physique et finaliste en Europe en 2019. Il poursuivra ses études sur l’activité physique et les sciences du sport à l’Université Polytechnique de Madrid.

– Martin du pont: Tennis en fauteuil roulant Vigués, vainqueur de cinq tournois internationaux en 2019, ainsi que du Championnat d’Espagne. Il étudiera l’administration et la gestion des affaires à l’Université Oberta de Catalogne.

– Enhamed Enhamed: Nageur aveugle des Canaries et détenteur de neuf médailles aux Jeux paralympiques. Il obtient une bourse pour poursuivre ses études en psychologie à l’Université européenne de Madrid.

– Jordi Morales: Joueur de tennis de table catalan ayant un handicap physique. Vous recevrez une bourse pour couvrir une partie des coûts du Master en gestion et administration des affaires à la Business School.

