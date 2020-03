Onze jours de quarantaine en Chine | Couverture

Beatriz compte les heures pour quitter l’isolement qu’elle garde dans son appartement à Yiwu, dans la province chinoise du Zhejiang, où pendant seulement onze jours elle n’a vu qu’une seule personne: la travailleuse qui prend sa température corporelle tous les après-midi et écrit le procès-verbal sur une pancarte à la porte de la maison, face à ses voisins.

Ce professeur d’espagnol de 28 ans est à la maison dans l’une des régions chinoises les plus touchées par le coronavirus. Il ne présente aucun symptôme de la maladie, mais est en quarantaine préventive depuis son retour en Chine le 29 février d’Espagne, car les autorités, dit-il, veulent s’assurer qu’il ne ramène pas le virus maintenant qu’elles ont réussi à le contrôler.

Il ne lui reste plus que trois jours pour quitter son domicile et reprendre contact avec le monde extérieur, bien qu’en arrière-plan, explique-t-il lors d’une conversation téléphonique avec EFE, la ville est toujours sans activité, avec des écoles, des cinémas et des bars fermés à public, et la plupart des gens qui ne sortent que lorsque c’est essentiel.

Ces jours-ci, Beatriz Pérez se réfugie sur Internet, où elle essaie de comprendre les «approches opposées» des États pour faire face à la maladie et vit avec angoisse les deux pôles: à la fois la coupure aux libertés individuelles qui opère selon elle en Chine , comme sa propre “peur” que ses parents et grands-parents soient infectés à Madrid avant des politiques publiques moins restrictives.

“Je ne comprends pas comment je suis arrivé ici mais je me suis habitué à cette situation. Ma maison est belle, je l’ai décorée, je me sens confortable et je peux changer mon séjour …”, raconte Beatriz Pérez, enveloppée dans la nostalgie de Mettez des bottes et allez vous promener sous la pluie fine qu’il dit depuis sa fenêtre.

Chaque jour, il donne une heure et demie de cours en ligne aux étudiants de son institut, un geste avec lequel il fait payer à son centre éducatif 95% de son salaire. Ses patrons exercent également un contrôle sur elle – elle compte – à distance: chaque jour, elle doit envoyer sa température corporelle à l’école le matin et l’après-midi.

Il dit à EFE qu’il porte mieux la solitude que le sentiment d’être “marqué”: à la porte de sa maison ils ont placé une chaise dont il se sent marqué dans sa quarantaine. Chaque jour, ils lui laissent le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. À l’heure prévue, Beatriz regarde dans le hall et récupère sa nourriture.

De plus, le 8 de son internement, ils se sont rendus de façon inattendue chez lui pour l’avertir que, sur ordre du gouvernement, un papier accroché à sa porte notifierait sa température corporelle. “Quel est le but? Je ne pense pas avoir la réponse jamais”, dit-il.

Beatriz ne se sent pas comprise par les citoyens du pays dans lequel elle vit depuis trois ans dans la rage et le sentiment de liberté conditionnée généré par ces mesures auxquelles elle est soumise sans même avoir des symptômes de souffrir de COVID-19.

“Ils vivent les restrictions comme quelque chose de nécessaire, comme une lutte commune pour vaincre le virus. Ils ont très peur, ils sortent et, s’ils le font, ils vont toujours avec un masque”, explique cette enseignante de Madrid si influencée par son expérience chinoise Il recommande maintenant fortement à ses grands-parents de sortir à Madrid avec cet élément de protection.

“Tout le monde porte un masque ici … Si vous ne le portez pas, ils vous regardent comme si vous étiez nus”, dit-il.

Parce que maintenant les tables ont changé et c’est elle qui regarde depuis son “refuge” chinois comment COVID-19 évolue dans la Communauté de Madrid, où résident pratiquement toute sa famille et ses amis.

Et où, dit-il, il reviendra si la normalité ne revient pas rapidement dans la ville chinoise où il vit, paralysée par le virus depuis deux mois. “J’aime ma routine, aller travailler, aller au gymnase, sortir dîner ou boire un verre avec mes amis … Mais si la situation continue comme ça, je pense que je vais retourner à Madrid”, explique Beatriz.

Ce qui reste à voir, c’est comment il évoluera d’ici là dans votre ville natale.

Lourdes Velasco