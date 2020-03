Onze tués lors d’attaques russes à Idlib malgré la fermeture de l’espace aérien, selon une ONG | Monde

Au moins 11 civils sont morts aujourd’hui dans deux attaques perpétrées par l’aviation russe (le principal allié du régime du président syrien, Bachar Al Asad) dans la province d’Idlib, considérée comme le dernier bastion de l’opposition en Syrie, au lendemain de l’armée La Syrie a annoncé la fermeture de l’espace aérien, a rapporté l’Observatoire syrien des droits de l’homme.

Des avions de chasse russes ont attaqué la ville d’Al Foah, au nord de la ville d’Idlib et capitale de la province homonyme, située dans le nord-ouest de la Syrie, où 9 personnes sont mortes et six autres ont été blessées, a indiqué l’ONG.