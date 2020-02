Opel investira 2 000 millions dans une usine en Allemagne qui fabriquera près d’un demi-million de batteries depuis 2024 | Moteur

Le constructeur automobile allemand Opel, qui appartient à la société française PSA (Peugeot, Citroën et DS), prévoit d’investir 2 000 millions d’euros dans une nouvelle usine de cellules de batterie pour véhicules électriques en Kaiserslautern (sud-ouest de l’Allemagne), où il créera 2000 emplois

Plusieurs médias allemands rapportent vendredi que l’usine commencera à fonctionner à partir de 2024.

Le directeur d’Opel, Michael Lohscheller, a déclaré que la nouvelle usine fournira des batteries pour un demi-million de véhicules par an.

L’usine de batteries Opel fait partie du consortium autorisé par l’Union européenne

Ce projet fait partie du consortium de production de batteries qui a autorisé le Union européenne (UE), qui contribuera 3,2 milliards d’euros de subventions.

D’autres sociétés comme BASF chemistry participent au projet, BMW, la société de recyclage Umicore et le producteur de batteries Varta.

Les pays participant à ce projet de batterie lithium-ion, qui durent plus longtemps et nécessitent moins de temps de charge, sont Allemagne, France, Belgique, Finlande, Italie, Pologne et Suède.

Les gouvernements français et allemand ont lancé cette initiative pour répondre au défi des batteries, qui représentent environ 40 à 60% du coût d’une voiture électrique et sont désormais produites presque exclusivement en Asie.