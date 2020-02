Opelka frustre Raonic, qui avait la victoire en main | Réseaux sociaux sportifs

L’Américain Reilly Opelka a culminé un retour digne contre le Canadien Milos Raonic, qui avait une balle de match dont il n’a pas profité, pour atteindre la finale du tournoi de Delray Beach qui affrontera le Japonais Yoshihito Nishioka, qui a battu Ugo Humbert.

Opelka, 54e du classement ATP et qui avait perdu avec le Canadien à Wimbledon l’an dernier, à la seule occasion où ils s’étaient jusqu’ici mis d’accord sur le circuit, il a fallu deux heures et neuf minutes pour obtenir la victoire et la place dans la deuxième finale de sa carrière après le New York de 2019, qu’il a remporté pour décrocher le premier titre de son histoire.