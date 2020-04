Opinion | Au temps des coronavirus, n’oublions pas l’éthique

Dans les moments de crise, nous avons tous tendance à agir de manière impulsive et irrationnelle, lorsque ce qui est nécessaire, plus que jamais, doit être rationnel.

Par Fernando Senties

Le sentiment général des entreprises est que le gouvernement, comme cela s’est produit auparavant, demande de la solidarité face à l’avancée de la pandémie au Mexique, mais ne fait pas preuve de solidarité.

Il rabaisse fréquemment les hommes d’affaires, mais chaque fois qu’il se trouve dans une situation d’urgence, ils sont les premiers à les chercher pour acheter des billets d’avion, payer des salaires en l’absence de vente, etc.

Compte tenu de l’impact économique généré par la perte d’activité due à l’avancée du Coronavirus (COVID-19), certaines entreprises envisagent de réduire leur personnel, comme c’est le cas aux États-Unis, où des milliers de citoyens ont perdu leur source de revenus. Mais COVID-19 ne peut pas être utilisé pour tirer.

Dans les moments de crise, nous avons tous tendance à agir de manière impulsive et irrationnelle, lorsque ce qui est nécessaire, plus que jamais, doit être rationnel. Les actes impulsifs nous conduisent à agir sans mesurer les conséquences et nous pourrions finir par regretter les décisions que nous prenons.

Quelles mesures éthiques peuvent être suivies dans les entreprises pour éviter les licenciements massifs dus au COVID-19?

Dès le départ, le Comité de crise, ou la direction générale et son équipe, doivent maintenir les ressources minimales pour travailler, disposer des liquidités nécessaires, établir des stratégies pour récupérer leur collection, éviter les licenciements. La reconversion, la participation au Plan de Continuité d’Activité au quotidien pour ajuster les scénarios, sont d’autres stratégies. Il est également recommandé:

COMPRENEZ QUE CHAQUE ENTREPRISE EST DIFFÉRENTE, VOUS NE POUVEZ PAS JUGER TOUT DE MÊME. IL N’Y A PAS DE «TAILLE UNIQUE POUR TOUS»

La taille

Nous ne pouvons nous attendre à ce qu’une grande entreprise avec des milliers d’employés et de succursales dans toute la République réagisse de la même manière qu’une micro ou petite entreprise.

Entre autres, ils peuvent avoir des syndicats et des structures qui ne peuvent pas évoluer aussi rapidement qu’une petite entreprise où la haute direction rencontre personnellement chaque employé.

Nature de l’entreprise

Quant à la nature, il y a des entreprises qui ont été particulièrement touchées, comme l’industrie du tourisme et de l’hôtellerie. Contre des entreprises telles que les applications technologiques (Uber, Rappi, Cornershop, Airbnb, etc.). Certaines ont besoin de fournitures de l’étranger, et d’autres non, certaines produisent des biens et peuvent donc nécessiter des arrêts techniques, et d’autres fournissent des services.

État financier

Certaines entreprises sont moins rentables que d’autres. Certains ont des liquidités et des zones excédentaires, mais la plupart des micro et petites entreprises n’en ont pas, n’ont pas les liquidités nécessaires pour se maintenir pendant plus d’un mois sans s’endetter.

TRAITEZ LES AUTRES COMME VOUS VOULEZ LES TRAITER

La maxime de respect et de coexistence saine de «traiter les autres comme vous voudriez qu’ils vous traitent». Si vous deviez être suspendu ou licencié, comment aimeriez-vous être fait?

PENSER MOYEN ET LONG TERME

L’une des questions qui démontrent une philosophie d’entreprise éthique est d’avoir des objectifs à moyen et à long terme. Il a été démontré que les entreprises qui poussent leurs employés vers la réalisation à court terme (objectifs mensuels ou trimestriels) ont tendance à s’engager jusqu’à 3 fois pour 1, dans des actes de manque d’honnêteté, que les entreprises qui n’exercent pas cette pression sur eux.

Les entreprises ne peuvent pas et ne doivent pas perdre de vue leurs objectifs, elles doivent uniquement revoir les stratégies pour les atteindre.

DÉVELOPPER UN PLAN D’URGENCE

L’entreprise doit essayer de réduire toutes les dépenses qui ne sont PAS INDISPENSABLES pour l’opération pendant l’éventualité, du per diem aux bons d’essence, etc. Cela pourrait sauver des emplois.

NE PAS EFFECTUER DES ACTIONS MASSIVES, MAIS AU CAS PAR CAS

Si l’entreprise, réfléchissant à moyen terme et issue de la contingence, ne peut pas maintenir la structure actuelle, il est valable de procéder à une restructuration, mais cela doit être une voie stratégique.

Il n’est pas recommandé de réduire tous les employés sans discrimination, car ils se retrouveront bientôt dans le besoin de recruter et d’embaucher, dans de nombreux cas, les mêmes personnes et avec les mêmes profils.

TRAVAILLER LES DOMAINES ENSEMBLE

Vous ne devez pas décider qui part et qui reste dans un domaine particulier, par exemple la finance, les ressources humaines ou le juridique, ils doivent travailler ensemble, afin que les actions représentent le plus grand avantage, et le moins de risque et de préjudice, tant pour les employés que pour l’entreprise. Vous devez avoir toute la perspective de l’entreprise, pas un seul domaine.

Si nous pouvons amener les employés à voir le bien commun au détriment du bien individuel, la plupart accepteront une négociation temporaire plutôt qu’une mise à pied permanente. Et il est important qu’ils sentent qu’ils font partie des décisions.

Les opinions de cet article sont de la responsabilité de l'auteur et indépendamment de la ligne éditoriale et de la position de Fortune en espagnol.