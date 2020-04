Opinion | La loi mexicaine est-elle en deçà de COVID-19?

S’en tenir à la couverture du salaire minimum n’est pas la bonne chose à faire, mais dans les circonstances actuelles, beaucoup chercheront à le faire.

Par Germán de la Garza *

Depuis la déclaration du Conseil national de la santé sur l’urgence sanitaire, lundi, le débat n’a pas cessé de savoir si cela peut être considéré comme synonyme de contingence, et comment cela aurait un impact en termes de couverture salariale.

Jusqu’à présent, nous avons parlé des hypothèses que représente l’adhésion aux articles 427 de la loi fédérale du travail, mais nous ne devons pas perdre de vue l’art. 42Bis de la présente loi, où il est indiqué que dans le cas où les autorités compétentes délivreraient une déclaration d’urgence sanitaire, conformément aux dispositions applicables, ce qui implique la suspension du travail, les dispositions de l’article 429, section IV du cette loi.

Il n’y a pas eu de déclaration d’urgence, selon laquelle les employeurs ne pourraient pas adhérer à la procédure de paiement d’un salaire minimum pour chaque jour de durée d’éventualité pour un maximum d’un mois. Mais c’est un fait que de nombreux mécènes souhaitent procéder de cette manière pour obtenir l’avantage que cet article encadre.

Les employeurs se sont engagés à couvrir les salaires des travailleurs, mais cela pourrait-il être une politique qui se poursuivra après avril? S’en tenir à la couverture du salaire minimum n’est pas la bonne chose à faire, mais dans les circonstances actuelles, beaucoup chercheront à le faire.

À quoi dois-je m’attendre? Qu’il y ait une déclaration de la part de l’autorité du travail, dans le sens de clarifier s’il s’agit bien de l’éventualité sanitaire déclarative. D’autre part, une déclaration beaucoup plus énergique des autorités sur le soutien aux entreprises.

Et c’est que la confusion a été le concept présent dans cette pandémie, au Mexique. Il existe des décrets locaux tels que ceux de l’État de Jalisco et de Colima, qui établissent une série de mesures préventives qui empêchent en principe les activités quotidiennes dans de nombreux centres de travail.

Alors ce que disent les patrons: “S’il y a un décret local qui empêche la mobilité, qui empêche la prestation d’un service spécifique comme dans les centres commerciaux? Que vais-je faire avec mes travailleurs? Puis-je m’en tenir au bénéfice de l’article 42Bis? La réponse est non, car il n’y a pas d’autorité fédérale de la santé qui ait déterminé l’état de santé, alors que puis-je faire?

Par conséquent, toutes ces idées ont émergé comme un congé sans solde, profitant de vacances pendant cette période. Le temps avance, avec lui les carences en information, et pendant ce temps les hommes d’affaires voient que la pandémie progresse et non un mécanisme qui protège les patrons, les hommes d’affaires, contre cette situation.

Le syndicat des pilotes et le syndicat des agents de bord, par exemple, sont parvenus à un accord car il est évident que c’est l’un des secteurs les plus touchés, en particulier la compagnie aérienne qui est le drapeau du Mexique a déjà atterri à 50% des vols et aussi ils ont convenu d’une diminution au cours de cette période d’urgence.

Cela se produit au niveau des organisations qui en conviennent avec le travailleur, via les syndicats, mais ce n’est pas un problème général pour les hommes d’affaires du pays. Cette confusion doit cesser: décrets locaux qui empêchent la mobilité, ouverture des centres de travail, confusion pour prévoir la baisse des salaires ou la réduction des prestations.

Un véritable «vivier» qui ne s’arrêtera pas si les autorités ne font pas de déclarations précises dans le domaine juridique, mais surtout sur la manière dont les organisations font face à l’impact de cette pandémie sur leurs poches et sur le fait de devoir réorganiser leurs opérations pour mener à bien le moins de licenciements possibles.

* Associé fondateur du cabinet d’avocats Mowat

