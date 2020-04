Opinion | L’ABC des finances personnelles face à la crise du nouveau coronavirus

Comment prendre soin de vos revenus, dépenses et dettes dans un scénario d’incertitude et de moindre activité économique.

Par Raúl Martínez Solares *

Dans des conditions stables, il est relativement facile de décrire les meilleures pratiques en matière de finances personnelles.

Les principes de base ne nécessitent pas de connaissances financières avancées et sont presque des concepts de bon sens: ne dépensez pas plus que ce que vous gagnez, ne dépensez pas trop, gérez vos risques.

Mais dans la plupart des cas, l’incapacité à prendre de meilleures décisions financières est davantage liée aux problèmes de notre comportement, ainsi qu’aux biais cognitifs qui génèrent de l’irrationalité dans nos décisions. Dans les moments de crise et d’incertitude, comme ceux que nous vivons aujourd’hui, deux phénomènes supplémentaires se produisent, entre autres.

D’une part, les conditions environnantes affecteront davantage la capacité à générer un revenu stable et adéquat. Beaucoup auront une réduction importante, voire la disparition de leurs revenus. Cela s’ajoute aux conditions préalables négatives d’inégalité, de salaires de faible qualité et de stabilité de l’emploi.

Dans un autre sens, selon plusieurs études, les moments d’incertitude et de crise génèrent des effets négatifs supplémentaires sur la conduite et la qualité des décisions. La peur, la perception de la rareté et de l’indécision provoquent des altérations dans la façon dont nous résolvons et nous conduisent à des décisions sous-optimales ou complètement défavorables.

À quoi faut-il faire attention? Tout d’abord, assurez-vous de connaître la dynamique de nos revenus et la probabilité qu’ils soient affectés à court terme. Être pleinement conscient du revenu attendu dans les semaines et les mois suivants est le point de départ fondamental pour une bonne administration.

En matière de dépenses, une vision de la frugalité est indispensable. Comme un naufragé arrivant sur une île déserte aux ressources limitées, nous ne savons pas quelle sera la durée et l’ampleur des effets économiques de la crise. Il doit être administré dans la mesure dès la première minute.

En ce qui concerne l’endettement, premièrement, il ne devrait pas être à nouveau engagé à moins qu’il ne s’agisse de couvrir les dépenses urgentes associées à l’éventualité, en veillant à ce que les conditions de la dette ne génèrent pas d’importantes obligations de paiement à court ou à long terme. Évitez d’avoir de l’argent des cartes de crédit ou de recourir à des crédits non formels. En ce qui concerne la dette que nous avons déjà contractée, bien qu’il existe des plans de soutien pour les paiements différés, avant de les utiliser, il est nécessaire de savoir si nous exigeons d’eux qu’ils évitent de brûler une cartouche que nous pourrions utiliser plus tard lorsque, en fait, elle est urgente.

Enfin, en considérant la visualisation de cette crise comme une opportunité de faire des achats sur des marchés qui, à notre avis, pourraient devenir moins chers (par exemple, l’immobilier ou les actions), tant qu’il n’y a pas de clarté sur la durée de la crise, il est important de préserver la liquidité et de meilleures ressources directes vers des véhicules d’investissement à plus haut débit et moins risqués (comme les titres d’État à court terme).

Il n’est pratique de profiter de ces opportunités que si nous avons un excédent de liquidité clair et notoire, évaluant si la baisse des prix est temporaire et toujours avec une vision de reprise des investissements à moyen terme, lorsque les effets de l’éventualité ont commencé à se dissoudre.

Éviter de prendre des décisions basées sur la peur, les rumeurs, la spéculation et des informations de qualité douteuse est nécessaire pour éviter que les effets de cette crise économique nuisent à long terme à nos finances.

* Politologue, marketeur, financier, spécialiste en économie comportementale et PDG de Fibra Educa.

Les opinions de cet article sont de la responsabilité de l’auteur et indépendamment de la ligne éditoriale et de la position de Fortune en espagnol.