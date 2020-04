Opinion | Le maintien du style est important même en quarantaine

Un magasin de vêtements a fermé ses portes lors de la pandémie de coronavirus à Mooloolaba, Australie, le 31 mars 2020. (Crédit: Lisa Maree Williams / .)

Note de l’éditeur: Mari Rodríguez Ichaso collabore au magazine Vanidades depuis plus de deux décennies. Spécialiste de la mode, des voyages, de la gastronomie, de l’art et de l’architecture. Producteur de films. Ami célébrité. Chroniqueur de style espagnol ..

(. espagnol) – Au milieu de ces montagnes russes d’émotions dans lesquelles nous embarquent l’actualité, l’incertitude et la solitude, nous devons chercher refuge dans des choses qui nous font nous sentir bien, que nous apprécions.

Passez-vous la journée en pyjama ou habillé de la première chose que vous trouvez, alors que dans votre placard vos nouveaux vêtements meurent de rire, seuls et inutiles? Êtes-vous ennuyé, inquiet, apathique et vous habiller et vous maquiller ne semble pas du tout vous intéresser?

Alors rejoignez le club! Beaucoup d’entre nous – bien que sains, comme nos familles – se sentent piégés par cette «loi du moindre effort» dans laquelle notre apparence physique n’est pas une priorité.

Mais vous devez faire un changement rapide. Le moment est venu de laisser cette attitude derrière! Secouez! Sortez avec cette paresse qui ne vous mène nulle part! Et au travail …

Ouvrez votre placard, votre tiroir à maquillage, vos parfums et accessoires, et décidez qu’au milieu de cette étape de recueillement forcé, vous allez redevenir vous-même!

Je te le promets. Vous verrez comment votre estime de soi tournera à 180 degrés. L’anxiété s’améliorera et vous vous sentirez beaucoup plus optimiste.

Vous verrez comment prendre un long bain avec de l’huile parfumée, mettre de la crème hydratante, s’habiller confortablement (mais toujours très mignon), porter des vrilles, ces chaussures de sport que vous aimez, fixer vos cheveux et vous maquiller vous aidera beaucoup.

Vous voir soigné et prendre soin de vous sera un formidable coup de pouce psychologique et le reste de la journée sera beaucoup plus productif.

Prenez un «selfie» lorsque vous êtes prêt et vous verrez la différence par rapport à ce que vous étiez la veille! La transformation sera positive et lorsque l’accouchement sera terminé, vous aurez évité de devenir l’ombre de la femme coquette d’il y a des mois.

Une anecdote qui m’inspire toujours

Une fois, mon amie, la créatrice Carolina Herrera, m’a raconté quelque chose qui me restait à jamais: «Mari, qu’est-ce que c’est que d’avoir des« vêtements pour marcher »et des« vêtements pour sortir »? Je trouve que la coutume est terrible. Il n’y a aucune raison d’avoir de vieux vêtements moches pour aller au supermarché, se promener dans le quartier, aller à la pharmacie ou faire un achat. Vous devez toujours être à votre meilleur … En tout temps! … C’est très bon pour notre estime de soi … “

Cela m’a beaucoup choqué, car Carolina a toujours l’air très prudente, même si elle se promène dans Central Park. Il y a quelques mois, je l’ai vue faire sa promenade quotidienne près de sa maison à New York et elle portait un ensemble de pantalons en coton beige, un chemisier blanc et des «ballerines» plates de couleur naturelle. Ses vêtements étaient simples, mais elle avait l’air si bien – et rien ne disait “vêtements de marche”. Son image était idéale, comme il se doit.

Et que des vêtements simples, mignons, propres, poussiéreux, bien repassés avec des boutons bien cousus (un “must” pour avoir l’air soigné) sont essentiels pour remonter le moral et être satisfait de notre image. Et c’est aussi important dans les moments d’incertitude que nous vivons!

Entrez dans une routine et vous vous sentirez 100% mieux!

Depuis que j’ai compris le positif de cette réalité, je me suis fait une routine quotidienne et j’apprécie vraiment quand après la douche je prends soin de ma peau avec le gel hydratant que, parfois pour accélérer, je n’ai pas utilisé. C’est très important!

J’utilise mes crèmes religieusement (en me souvenant toujours que toutes les crèmes du monde sont émollientes et hydratent parfaitement), et surtout d’une main pour contrer la sécheresse de tant de lavages.

N’oubliez pas la crème hydratante pour la peau et le cou. Ensuite, appliquez soigneusement le maquillage, sans exagération, en peignant vos cheveux propres, que vous avez vaporisés d’un “spritz” de parfum (un geste luxueux et sexy!) Pour essayer d’avoir l’air le plus naturel possible.

Comment le coronavirus affecte l’industrie de la mode 1:22

Une teinture pour les cheveux en boîte peut remplacer votre voyage chez le coiffeur, tout comme un ami qui obtient des «petites lignes» ou des «reflets» (et ils lui vont bien) en utilisant un produit pour éclaircir les poils du visage. Obtenir une manucure et une pédicure maison peut être une grande aventure. Ce n’est pas aussi difficile qu’il y paraît.

Après avoir suivi votre routine … la différence vous accueillera du miroir et votre esprit montera avec optimisme. Vous devez pouvoir dire: cette femme, c’est moi! Aucune excuse!

La mode en période de confinement

Il est très intéressant de voir combien d’articles sont trouvés sur Internet sur les vêtements idéaux pour … rester à la maison! Consultez vos sites Web préférés, ceux de marques bon marché telles que ZARA, H&M, Gap, COS, Old Navy, Mango, Woman’s Within parmi beaucoup d’autres, et vous verrez comment ils suggèrent des vêtements de sport, confortables mais avec une touche plus à la mode.

Il est peut-être temps de vérifier votre garde-robe et de donner les vêtements que vous n’avez jamais vraiment aimé et de garder année après année. Et aussi pour affiner ceux que vous aimez. Vous verrez à quel point vous vous sentez bien.

Ma recommandation est de porter des pantalons et des hauts en coton, dans des couleurs douces et des textures très agréables à sentir sur la peau. Identiques aux chaussures confortables, mais mignonnes. Et le soir, à l’heure du dîner, pourquoi ne pas porter un «caftan» ou une robe ample qui est abondante dans les chroniques de la mode sur Internet et que vous avez probablement déjà dans votre placard?

Et ce n’est pas seulement une question de vêtements …

Dans le cadre de cette nouvelle routine inspirante, l’atmosphère dans laquelle vous vivez compte également.

La vie quotidienne qui vous accompagne dans votre maison … Je ne sais pas si vous partagez ces expériences, mais je me souviens que dans ma maison il y avait un grand tiroir plein de belle literie en fil brodé qui faisait partie du “trousseau” de mariage de ma mère, qui il les a gardés comme un trésor mais ne les a jamais utilisés. La même chose s’est produite avec cette précieuse vaisselle, ces verres en cristal et les couverts hérités de la grand-mère, qui étaient conservés “pour des occasions spéciales”.

Eh bien, ne pensez-vous pas qu’il est temps de profiter de ces belles choses? Oui il l’est! Et votre maison n’aura jamais été aussi belle, plus accueillante, plus “à vous” que de profiter de ces objets spéciaux.

L’enfermement de cette pandémie peut nous inciter à changer notre vie et à passer du temps à découvrir de nouveaux aspects que nous ne connaissions pas. Et vous serez surpris de constater que vous pouvez vivre en appréciant de nouveaux plaisirs, et qu’ils seront une récompense douce et très humaine pour peser la tristesse des temps que nous vivons.

