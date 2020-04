Opinion | Qu’est-ce qu’un “court” et pourquoi a-t-il été suspendu en Europe contre le coronavirus?

La pandémie a incité les spéculateurs à réaliser des ventes à découvert et le niveau de risque auquel ils sont confrontés est très élevé. Par conséquent, les régulateurs ont choisi de protéger les investisseurs.

Tali Salomon *

Au milieu de la crise des coronavirus, les gouvernements d’Espagne, de France, d’Italie, de Belgique et de Grèce ont choisi de suspendre l’autorisation d’effectuer des ventes à découvert ou «à découvert», dans certains cas jusqu’à un mois. Aux États-Unis, certaines voix demandent que la même chose soit faite.

Quelles sont ces opérations et pourquoi ont-elles été interdites à un moment où les bourses européennes et américaines ont chuté de 20 à 30% depuis le 1er février?

Un rapport de Bloomberg a noté que les investisseurs ont gagné 50 milliards de dollars grâce à leurs transactions à découvert entre le 24 février et le 3 mars dernier. En regardant les choses positivement, cela aurait pu aider un certain nombre de personnes à amortir les pertes de leurs portefeuilles d’actions.

Mais ce n’est pas pour toujours.

«Une stratégie d’investissement à long terme commence toujours par générer un portefeuille diversifié, de préférence dans différentes classes d’actifs (actions, devises, indices, etc.). Sur les marchés financiers, on peut dire qu’à long terme, tout a tendance à augmenter, et c’est ce que les investisseurs du monde entier attendent », explique Tali Salomon, PDG d’eToro pour l’Espagne et l’Amérique latine.

«À court terme, il existe des outils tels que les ventes à découvert, une pratique spéculative qui se fait lorsque l’on pense que la valeur d’un actif financier va baisser. Celui qui réalise l’opération s’attend à obtenir un avantage économique d’une hypothétique baisse future du prix des titres. Si, en revanche, les valeurs montaient, l’investisseur subirait une perte », décrit-il.

Ce type d’activité génère un risque très élevé, car même plus de 100% du capital commercial peut être perdu, car les actions n’ont pas de plafond qui limite leurs augmentations. Autrement dit, ceux qui achètent des actions dans le cadre d’une opération normale, le plus grand risque auquel ils peuvent faire face est de perdre tout le montant qu’ils ont initialement investi. Dans le cas de ventes à découvert, les pertes peuvent dépasser de loin le montant de l’opération initiale.

Il faut le répéter: les ventes à découvert concernent principalement le court terme, pour profiter du fait que les marchés ont tendance à subir des baisses de prix plus rapidement que des hausses.

“La pandémie a attiré de nombreux spéculateurs pour effectuer des ventes à découvert et le niveau de risque auquel ils sont confrontés est très élevé. Par conséquent, certains régulateurs en Europe ont choisi de protéger les investisseurs et d’aider à mettre fin à la panique du marché, en limitant les ventes à découvert “, explique la directive.

Ce type de mesure est très efficace dans des situations extrêmes, mais au final, une stratégie d’investissement à court, moyen ou long terme devrait toujours être basée sur un portefeuille diversifié et un échange cohérent d’actions et d’autres titres.

* Directeur général de la plateforme d’investissement eToro pour l’Espagne et l’Amérique latine.

Les opinions de cet article sont de la responsabilité de l’auteur et indépendamment de la ligne éditoriale et de la position de Fortune en espagnol.